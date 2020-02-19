Тоттенхэм Хотспур

Опасно! Очень опасно сейчас было! Последовала классная подача во вратарскую, и выше всех выпрыгнул Шик, который пробил в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой! А ведь Льорис-то застыл на месте! Не поймал бы он этот мяч, иди он в ворота.