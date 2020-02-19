Все соревнования
Тоттенхэм Хотспур РБ Лейпциг

Моуринью против Нагельсманна: «Тоттенхэм» принимает «РБ». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». ОНЛАЙН

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм» Жозе Моуринью принимает немецкий «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   19 февраля 23:00   |  перерыв
Тоттенхэм Хотспур
0:0
РБ Лейпциг
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Ло Чельсо 10'
Забитцер 12'
Вернер 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
33 (з)   Бен Дэвис
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
6 (з)   Давинсон Санчес
24 (з)   Серж Орье
8 (п)   Гарри Уинкс
18 (п)   Джовани Ло 10'
30 (п)   Жедсон Фернандеш
20 (п)   Деле Алли
27 (п)    Лукас
23 (н)   Стивен Бергвейн
1 (в)   Петер Гулачи
16 (з)   Лукас Клостерман
3 (з)    Анхелиньо
22 (з)   Норди Мукиэле
26 (з)   Этан Ампаду
23 (з)   Марцель Хальстенберг
18 (п)   Кристофер Нкунку
7 (п)   Марсель Забитцер 12'
27 (п)   Конрад Лаймер
11 (н)   Тимо Вернер 33'
21 (н)   Патрик Шик
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
39 (з)   Джафет Танганга
15 (п)   Эрик Дайер
11 (п)   Эрик Ламела
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
29 (п)   Оливер Скипп
28 (в)   Ивон-Ландри Мвого
10 (п)   Эмиль Форсберг
8 (п)   Амаду Айдара
25 (п)   Даниэль Ольмо
17 (н)   Адемола Лукман
19 (н)   Ханнес Вольф
9 (н)   Юссуф Поульсен
Удары
20%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 5
Удары
80%
По воротам: 13
В створ: 4
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 11
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
Перерыв

И не стал ничего добавлять к первому тайму главный арбитр матча Джюнейт Чакыр. Перерыв — 0:0, счет не открыт, хотя гости, конечно, были к этому близки.

'45

Анхелиньо сегодня один из самых активных у «Лейпцига» в атаке. Ворвался защитник «РБ» в чужую штрафную и был готов пробить с левого края, но «поехала» у него нога, и по мячу он не попал вообще.

'43

Последовала подача на ближнюю штангу, но Фернандеш с ней справился легко и без проблем. Пошла вторая волна атаки, а Вернер уже оказался в офсайде.

'42

И вновь Вернер активен на левом фланге, и вновь врывался он в штрафную, и вновь на его пути встал Санчес! Угловой.

'40

И опасно сейчас могло быть! Вновь убежали в контратаку гости. Вернер на этот раз оказался на левом фланге и прострелил во вратарскую, куда уже прибежал Шик. И был готов форвард «РБ» расстрелять ворота «шпор», если бы не Санчес, прервавший передачу в подкате!

'38

Вернулся в игру после оказания медицинской помощи Мукиэле. Если замена и будет, то, видимо, уже после перерыва.

'36

Мукиэле в столкновении с Дэвисом получил повреждение. Видимо, мышечное. Не может подняться самостоятельно с газона игрок «РБ».

'35

ОПАСНО! Отличную передачу получил Вернер в штрафной «Тоттенхэма», и никто не мешал нападающему «РБ»! Можно было просто расстреливать ворота, но Тимо пробил по центру и попал в Льориса! Отличный момент был у гостей, чтобы открыть счет.

'34

Орье оказался свободным на правом фланге и попытался он выполнить прострел во вратарскую. Передача-то получилась и до вратарской дошла, вот только из партнеров там не было абсолютно никого.

'33

Вернер неаккуратно сыграл против Уинкса и в попытке отобрать мяч врезал по ноге англичанину. Фол на желтую, считает арбитр.

'32

Последовала подача в направлении Моуры, но Лукас до мяча не дотянулся. Зато мяч дошел до Санчеса, но тот пробил выше ворот.

'31

Заработали гости из Лейпцига угловой. Последовала подача на ближнюю штангу, мяч отскочил чуть дальше, но Клостерман выиграть верховую борьбу не сумел. В итоге пошла контратака «шпор», Ло Чельсо вывел Бергвейна в штрафную, тот пробил, но мяч попал в защитника и ушел за лицевую линию.

'29

Успокоилась немного игра. Защитники «Тоттенхэма» действуют неуверенно, но при этом цепко, не давая гостям особой свободы действий. «РБ» если и создает что-то, то только на скорости.

'27

Опасно могло быть! Шик классно разобрался перед чужой штрафной, убрал защитника на замахе, а затем отдал мяч налево, где остался одинокий Анхелиньо. Последовал сразу же прострел во вратарскую на Вернера, но Тимо, во-первых, толком по мячу не попал, а во-вторых, залез в офсайд.

'26

«Тоттенхэм» попытался провести одну из редких сегодняшних позиционных атак. Но пока без особого продвижения вперед. Мяч к штрафной доставляется только с помощью длинных передач, с которыми гости справляется без проблем.

'25

Фернандеш технично обыграл Хальстенберг и заставил того нарушить правила.

'23

«Тоттенхэм» обороняется в две линии: 5 защитников и еще 4 хавбека. Даже Моура вынужден оборонятся, ведь у «Лейпцига» в атаку идут в том числе и центральные защитники.

'21

Владение мячом после первых 20 минут ожидаемо в пользу «РБ» — 65% против 35%.

'19

Идет осада ворот «Тоттенхэма». Нкунку долго возился с мячом в штрафной, искал партнера под передачу, но в итоге пробил сам. Удар был заблокирован защитников, но на добивании оказался Анхелиньо. Льорис на месте.

'18

Вынужден «Тоттенхэм» отбиваться. Прижались хозяева к своей штрафной, а давление от «РБ» только увеличивается.

'16

Опасно! Очень опасно сейчас было! Последовала классная подача во вратарскую, и выше всех выпрыгнул Шик, который пробил в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой! А ведь Льорис-то застыл на месте! Не поймал бы он этот мяч, иди он в ворота.

'16

Очень технично сейчас сыграл Вернер. Мог прострелить он в район 11-метровой отметки, но сделал тонкий пас на ход Забитцеру. В последний момент Ло Чельсо выбил мяч из-под ног игрока «РБ».

'15

Всем составом находится на своей половине поля «Тоттенхэм». И не сказать, что хозяева «взрываются» во время своих контратак — что контрвыпадов, что «позиционок». Очень аккуратно действуют подопечные Моуринью.

'14

Последовал дальний заброс в направлении Моуры, но Клостерман и Гулачи проблему решили на самом ее корню.

'12

Забитцер срубил в центре поля Бергвейна и получил за это желтую карточку. Моментом ранее «горчичник» заработал Ло Чельсо.

'12

Вернер пробил с дальней дистанции. Мимо ворот.

'10

Ударные первые десять минут провели обе команды, хотя «Лейцпиг» выглядит намного симпатичнее. Ну, это и неудивительно. По модели игры наставник «РБ» Юлиан Нагельсман куда интереснее Жозе Моуринью и его «Тоттенхэма», это очевидно.

'8

Опасно! Ло Чельсо второй волной сделал проникающую передачу в штрафную на Бергвейна, тот пробил в дальний нижний угол, но Гулачи в прыжке мяч вытащил! На добивании уже оказался Алли, но английский хавбек, во-первых, по воротам не попал, а во-вторых, был в офсайде.

'7

А «Тоттенхэм» тем временем заработал первый угловой. Последовала уходящая подача в исполнении Ло Чельсо, но никто из игроков «шпор» на передачу ответить не смог.

'6

Вновь суматоха в штрафной «Тоттенхэма». Вернер немного неудачно пробил с линии штрафной, но на подборе оказался первым. Пытался найти передачей партнера, но неудачно.

'4

«Тоттенхэм» пытается успокоить темп игры. Явно такая активность сейчас ни к чему для «шпор». Прибрали хозяева мяч к себе.

'3

Бодрое начало в исполнении «Лейпцига». Напомним, «РБ» впервые в своей небольшой истории играет в плей-офф Лиги чемпионов.

'2

Моментище! Должен был сейчас «Тоттенхэм» пропустить! Анхелиньо ворвался во вратарскую и мощно выстрелил в ближний угол! Льорис с ударом справился, но градус у ворот «шпор» не упал. Затем уже последовала передача на Вернера, который вышел один на один с Льорисом, но переиграть голкипера хозяев не смог. Еще и в офсайд попал Тимо, но очень опасно было.

'1

И сразу же момент! Уже на 28-й секунде гости провели опасную атаку. Шик обыгрался с партнером у чужой штрафной, обработал себе под правую и пробил в дальний нижний угол. Немного сошел мяч с ноги!

'1

И матч начался! Гости развели мяч с центра поля.

22:59

Команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

22:55

Все готово к началу матча. Ждем появления команд на поле.

22:50

«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв второе место в группе В, уступив первую строчку мюнхенской «Баварии» и обойдя греческий «Олимпиакос» с сербской «Црвеной Звездой». «РБ Лейпциг» же выиграл группу G, где второе место занял французский «Лион», третье — португальская «Бенфика», а последнее — петербургский «Зенит».

22:48

Стартовый состав «РБ Лейпциг»:

Вратарь: Петер Гулачи;

Лукас Клостерман, Анхелиньо, Норди Мукиэле, Марцель Хальстенберг, Этан Ампаду, Кристофер Нкунку, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Тимо Вернер, Патрик Шик.

22:47

Стартовый состав «Тоттенхэма», который лишился двух своих лидеров — Харри Кейна и Сон Хын Мина.

Вратарь: Уго Льорис;

Бен Дэвис, Давиндсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье, Деле Алли, Жедсон Фернандеш, Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура, Стивен Бергвейн.

22:46

Встреча начнется в 23.00 мск.

22:45

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм» Жозе Моуринью принимает немецкий «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.