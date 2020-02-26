ГОЛ! Ауар с левого фланга сделал прострел вдоль ворот, там был Экамби, но до мяча не добрался, зато рядом оказался Тусар. Щенсны отреагировал, но слишком уж близкой была дистанция. 1:0 — «Лион» впереди.