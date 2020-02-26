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Корне срубает Данило. Уже в который раз. Последнее устное китайское предупреждение форварду.
Теперь уже Роналду, сместившись с фланга в центр, обводящим ударом пробивал по воротам «Лиона», но неточным получился выстрел.
Дембеле решил проверить стража ворот гостей ударом с дальней дистанции — не попал даже в створ.
Роналду в который раз легко продрался по флангу мимо Денайера, сделал заброс в район вратарской, где не лучшим образом сыграл Лопеш, но того подстраховали защитники.
Дюбуа навешивал с фланга в штрафную гостей, где де Лигт опередил Дембеле.
Бонуччи в центре поля фолит на Дембеле. Хорошо подставился игрок хозяев.
Гимараес здорово прошел по флангу и прострелил в штрафную — справились гости.
Преимущественно забросами играют «бьянконери». Теперь Дибала попробовал навесить в штрафную «Лиона» — Марсело снова на месте.
Роналду заработал фол на фланге, Пьянич в итоге навесил, но Марсело хорошо сыграл головой и выбил снаряд из штрафной.
Очень грубая у нас игра в дебюте матча. На этот раз Рабьо в центре поля срубил Гимараес.
Ох, теперь Сандро нещадно получает по ногам от Экамби. Случайно — не дотянулся форвард до мяча возле боковой линии.
Роналду с фланга сделал прекрасный заброс в штрафную, где Куадрадо немного не дотянулся до мяча. Хороший момент мог получиться у гостей.
Рабьо зазевался в центр поля и подарил мяч Денайеру, который сделал заброс на фланг, но там уверенно сыграл Данило.
Состав «Ювентуса»:
Состав «Лиона»:
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Лионом» и туринским «Ювентусом».