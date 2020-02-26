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Задавить Роналду: «Лион» ведет у «Ювентуса». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лион» — «Ювентус». ОНЛАЙН

«Лион» принимает «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   26 февраля 23:00   |  1 тайм
Лион
1:0
Ювентус
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Марсело 28'
Тусар 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антони Лопеш
20 (з)   Фернандо Марсал
6 (з)    Марсело 28'
5 (з)   Джейсон Денайер
14 (з)   Лео Дюбуа
8 (п)   Уссем Ауа
39 (п)   Bruno Guimar?es
29 (п)   Лука Тусар 31'
27 (н)   Максвелл Корне
9 (н)   Мусса Дембеле
21 (н)   Карл Токо
1 (в)   Войцех Щенсны
4 (з)   Маттейс де
13 (з)    Данило
19 (з)   Леонардо Бонуччи
12 (з)   Алекс Сандро
25 (п)   Адриен Рабьо
5 (п)   Миралем Пьянич
30 (п)   Родриго Бентанкур
16 (п)   Хуан 
10 (н)   Пауло Дибала
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
30 (в)   Чиприан Тэтэрушану
3 (з)   Йоаким Андерсен
23 (з)   Кенни Тете
25 (п)   Максанс Какере
12 (п)   Тьяго Мендес
7 (п)   Мартен Терье
10 (н)   Бертран Траоре
77 (в)   Джанлуиджи Буффон
2 (з)   Маттиа Де
24 (з)   Даниэле Ругани
14 (п)   Блез Матюиди
8 (п)   Аарон Рэмси
33 (н)   Федерико Бернардески
21 (н)   Гонсало Игуаин
Удары
100%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 6
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 4
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`37

Корне срубает Данило. Уже в который раз. Последнее устное китайское предупреждение форварду.

`35

Теперь уже Роналду, сместившись с фланга в центр, обводящим ударом пробивал по воротам «Лиона», но неточным получился выстрел.

`33

Дембеле решил проверить стража ворот гостей ударом с дальней дистанции — не попал даже в створ.

`31

ГОЛ! Ауар с левого фланга сделал прострел вдоль ворот, там был Экамби, но до мяча не добрался, зато рядом оказался Тусар. Щенсны отреагировал, но слишком уж близкой была дистанция. 1:0 — «Лион» впереди.

`30

Неприятный эпизод: у де Лигта разбита голова. Неудачно он столкнулся со своим же одноклубником, Алексом Сандро.

`28

Марсело в лицо толкнул Дибалу. Откровенное хамство и желтая карточка.

`25

Роналду в который раз легко продрался по флангу мимо Денайера, сделал заброс в район вратарской, где не лучшим образом сыграл Лопеш, но того подстраховали защитники.

`23

Дюбуа навешивал с фланга в штрафную гостей, где де Лигт опередил Дембеле.

`21

Момент! Экамби после подачи с углового опередил Бентанкура и головой метров с близкой дистанции пытался переправить мяч за спину Щенсны, но попал в перекладину.

`19

Бонуччи в центре поля фолит на Дембеле. Хорошо подставился игрок хозяев.

`17

Гимараес здорово прошел по флангу и прострелил в штрафную — справились гости.

`15

Преимущественно забросами играют «бьянконери». Теперь Дибала попробовал навесить в штрафную «Лиона» — Марсело снова на месте.

`13

Роналду заработал фол на фланге, Пьянич в итоге навесил, но Марсело хорошо сыграл головой и выбил снаряд из штрафной.

`11

Очень грубая у нас игра в дебюте матча. На этот раз Рабьо в центре поля срубил Гимараес.

`9

Ох, теперь Сандро нещадно получает по ногам от Экамби. Случайно — не дотянулся форвард до мяча возле боковой линии.

`7

Небольшая пауза возникает. Корне в борьбе за мяч получил повреждение, требуется ему помощь врачей.

`5

Роналду с фланга сделал прекрасный заброс в штрафную, где Куадрадо немного не дотянулся до мяча. Хороший момент мог получиться у гостей.

`3

Рабьо зазевался в центр поля и подарил мяч Денайеру, который сделал заброс на фланг, но там уверенно сыграл Данило.

`1

Матч начался!

22:50

Состав «Ювентуса»:

22:45

Состав «Лиона»:

22:40

Начало матча запланировано на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Лионом» и туринским «Ювентусом».