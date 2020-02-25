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Забыть про кризис: «Челси» против «Баварии». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» — «Бавария». ОНЛАЙН

Лондонский «Челси» на своем поле принимает мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   25 февраля 23:00   |  1 тайм
Челси
0:0
Бавария
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Вилли Кабальеро
2 (з)   Антонио Рюдигер
4 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
24 (з)   Рис Джеймс
8 (п)   Росс Баркли
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
19 (п)   Мэйсон Маунт
18 (н)   Оливье Жиру
1 (в)   Мануэль Нойер
17 (з)   Жером Боатенг
5 (з)   Бенжамен Павар
32 (з)   Йозуа Киммих
27 (з)   Давид Алаба
6 (п)   Тьяго Алькантара
22 (п)   Серж Гнабри
19 (п)   Альфонсо Дэвис
29 (н)   Кингсли Коман
25 (н)   Томас Мюллер
9 (н)   Роберт Левандовски
Запасной состав
1 (в)   Кепа Аррисабалага
15 (з)   Курт Зума
33 (з)    Эмерсон
47 (п)   Билли Гилмор
9 (н)   Тэмми Абрахам
10 (н)    Виллиан
11 (н)   Педро Родригес
26 (в)   Свен Ульрайх
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
2 (з)   Альваро Одриосола
10 (п)   Филиппе Коутиньо
18 (п)   Леон Горецка
24 (п)   Корентин Толиссо
35 (н)   Джошуа Зиркзее
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
Самоечитаемое
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'16

Гнабри бьет после подачи углового — в сантиметрах от штанги.

'15

Закидывают мяч в штрафную «Челси» на рывок Левандовски. Поляк догоняет мяч и имеет голевой момент, но вовремя выскочивший ему навстречу Кабальеро спасает.

'15

У «Баварии» все равно многовато брака пока сегодня, но в этом безусловная заслуга хозяев.

'13

«Бавария» вернула себе перевес. Сейчас их серию атак прервал фол Левандовски у чужой штрафной.

'11

Момент! Из ничего вроде бы возникла атака «Баварии». Боатенг перехватил мяч перед своей штрафной и мягко закинул его Коману. Кингсли отпасовал в центр Мюллеру, а сам рванул в правый полуфланг. Последовала обратная передача на ход и почти что выход один на один. И все же под давлением Рюдигера Коман пробил мимо ближней штанги.

'11

Боатенгу досталось в центре поля в верховой борьбе с Жиру, что привело к небольшой паузе в игре. В целом обе команды не против.

'9

Еще одна атака «Челси» с ключевой ролью Маунта, правда, в итоге мяч уходит за лицевую, не коснувшись защитников «Баварии».

'8

Вот и первый удар лондонцев — Маунт из-за штрафной в касание бьет выше ворот.

'7

Сейчас уже даже «Челси» на чужую половину с мячом в позиционной атаке зашел.

'5

Немножко успокоил «Челси» резво стартовавших гостей. Сейчас подопечные Лэмпарда замедляют темп, больше контролируя мяч.

'3

Маунт наложил шипами на ногу, опередившему его Дэвису. Больно канадцу, но не настолько, чтобы звать врачей.

'1

Уже на первой минуте первый удар в створ ворот Кабальеро. Команд прорвался с мячом и отпасовал к штрафной в центр на Мюллера, удар у которого вышел не слишком опасным и не доставил проблем Кабальеро.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

23:00

Кстати, «Бавария» — единственная команда, которая не потеряла на групповом этапе Лиги чемпионов ни одного очка. Ну а «Челси» вышел в плей-офф во многом благодаря ошибке арбитра в его матче с амстердамским «Аяксом». Но сегодня англичане должны костьми ложиться.

22:55

Встречу обслуживает французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

22:50

Фаворит здесь очевиден, и это, конечно же, «Бавария». Как и ожидалось, Лэмпард выставил против сложного соперника схему с тремя центральными защитниками, но главной проблемой его команды является отсутствие пока еще травмированного Нголо Канте. Справится ли Жоржиньо с Томасом Мюллером? Вопрос практически риторический или философский. Но от его разрешения может зависеть судьба всего противостояния.

22:45

А вот стартовый состав «Баварии» от Ханса-Дитера Флика:

Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски.

22:40

Давайте сразу обратимся к составам команды. Вот каких футболистов «Челси» с первых минут выставил Фрэнк Лэмпард:

Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маркос Алонсо — Маунт, Баркли — Жиру.

22:35

Начало — в 23.00 по московскому времени.

22:30

Добрый вечер! «Челси» принимает «Баварию» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.