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У «Баварии» все равно многовато брака пока сегодня, но в этом безусловная заслуга хозяев.
«Бавария» вернула себе перевес. Сейчас их серию атак прервал фол Левандовски у чужой штрафной.
Боатенгу досталось в центре поля в верховой борьбе с Жиру, что привело к небольшой паузе в игре. В целом обе команды не против.
Еще одна атака «Челси» с ключевой ролью Маунта, правда, в итоге мяч уходит за лицевую, не коснувшись защитников «Баварии».
Вот и первый удар лондонцев — Маунт из-за штрафной в касание бьет выше ворот.
Сейчас уже даже «Челси» на чужую половину с мячом в позиционной атаке зашел.
Немножко успокоил «Челси» резво стартовавших гостей. Сейчас подопечные Лэмпарда замедляют темп, больше контролируя мяч.
Маунт наложил шипами на ногу, опередившему его Дэвису. Больно канадцу, но не настолько, чтобы звать врачей.
Уже на первой минуте первый удар в створ ворот Кабальеро. Команд прорвался с мячом и отпасовал к штрафной в центр на Мюллера, удар у которого вышел не слишком опасным и не доставил проблем Кабальеро.
Кстати, «Бавария» — единственная команда, которая не потеряла на групповом этапе Лиги чемпионов ни одного очка. Ну а «Челси» вышел в плей-офф во многом благодаря ошибке арбитра в его матче с амстердамским «Аяксом». Но сегодня англичане должны костьми ложиться.
Встречу обслуживает французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
Фаворит здесь очевиден, и это, конечно же, «Бавария». Как и ожидалось, Лэмпард выставил против сложного соперника схему с тремя центральными защитниками, но главной проблемой его команды является отсутствие пока еще травмированного Нголо Канте. Справится ли Жоржиньо с Томасом Мюллером? Вопрос практически риторический или философский. Но от его разрешения может зависеть судьба всего противостояния.
А вот стартовый состав «Баварии» от Ханса-Дитера Флика:
Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски.
Давайте сразу обратимся к составам команды. Вот каких футболистов «Челси» с первых минут выставил Фрэнк Лэмпард:
Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маркос Алонсо — Маунт, Баркли — Жиру.
Начало — в 23.00 по московскому времени.
Добрый вечер! «Челси» принимает «Баварию» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.