Момент! Из ничего вроде бы возникла атака «Баварии». Боатенг перехватил мяч перед своей штрафной и мягко закинул его Коману. Кингсли отпасовал в центр Мюллеру, а сам рванул в правый полуфланг. Последовала обратная передача на ход и почти что выход один на один. И все же под давлением Рюдигера Коман пробил мимо ближней штанги.