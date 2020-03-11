В первом матче «Атлетико» на родном «Ванда Метрополитано» одержал минимальную победу. Теперь парни Симеоне всеми правдами и неправдами будут удерживать добытый перевес, но на «Энфилде» это будет очень трудно сделать. С другой стороны, один гол «матрасников» заставит «Ливерпуль» забивать минимум три.