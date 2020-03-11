- 362800 просмотров Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
- 314734 просмотра Роспотребнадзор советует отказаться от общественного транспорта
- 282769 просмотров Находящийся в рехабе Джиган вышел в прямой эфир без бровей и бороды
- 241272 просмотра В Китае рассказали, когда в мире закончится эпидемия коронавируса
- 223344 просмотра В «Роснефти» назвали нерациональным участие РФ в сделке ОПЕК+
- 174168 просмотров Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса
- 107358 просмотров В Британии обнаружили странности во время последнего выхода Гарри и Меган
«Атлетико» снова не стесняется подобие прессинга на чужой половине поля организовывать.
65% на 35% преимущество «Ливерпуля» по владению. 16(8) — 6(3) по ударам.
Мяч попал в руку Томасу Парти около угла штрафной «Атлетико» на правом фланге атаки «Ливерпуля», Очень опасная точка.
«Атлетико» очень много приходится работать на поле, но пока его игроки выглядят вполне способными справиться с объемами.
Феликс бьет издали низом и в створ, но мяч еле докатился до рук Адриана.
«Ливерпуль» контролирует территорию, но «Атлетико» по-прежнему не ломает строй.
«Атлетико» сбегал в контратаку, и Лоди даже подал в падении, но это для Адриана.
У «Атлетико» в целом все получалось в первом тайме в обороне, но в конце концов «Ливерпуль» своего добился и смог сравнять счет по сумме матчей. Впереди интереснейший второй тайм, а пока отдыхаем.
Минута добавлена к первому тайму, а «Ливерпуль» зарабатывает угловой.
«Атлетико» перешел в атаку, позиционную.
Как здорово мерсисайдцы разыграли на правом фланге, и в итоге последовала идеально выверенная подача Робертсона точно в голову забытому всеми в семи метрах перед воротами Вейналдуму. Удар голландца от земли был неотразим. Ничья по сумме матчей!
Дальний удар Окслейд-Чемберлена низом — немного неточно.
Не ослабевает давление «Ливерпуля». И низом, и верхом грузят.
Ван Дейк добрался до мяча на корнере, но удара не случилось. Повторно не менее опасно загрузили в штрафную, но опять без удара все закончилось.
С огромным трудом выбили на угловой у Салаха мяч защитники «Атлетико» после передачи Окслейда в штрафную.
Хендерсон гна фланге срубает Корреа, срывая контратаку «Атлетико». И снова без желтой карточки.
Угловой подал Трент Александер-Арнолд с левого фланга. Облак добрался до мяча, а дальше вынесли его партнеры из штрафной.
«Атлетико» вполне уверенно чувствует себя на чужой половине поля.
Еще один угловой для «Атлетико», но подача Коке не долетает даже до ближней штанги.
Корреа классно в подкате отобрал у Робертсона в глубине чужой половины и отпасовал забежавшему Триппьеру, который слишком долго решал что делать.
Жоау Феликса срубает Хенедрсон сзади в момент приема. Тут же «красные», особенно сам сфоливший накидываются на юного португальца, обвиняя того в симуляции, но фол вообще-то был очевидным и пограничным в плане карточки.
Сейчас вообще «Атлетико» на чужой половине поля с мячом ауты уже пару минут зарабатывал, пока Диего Коста привычно не сфолил в атаке.
Так, ну пока у «Ливерпуля» не получается смять гостей.
Подача Трента, но Савич перепрыгивает ван Дейка. Еще одна подача, ван Дейк скидывает от лицевой параллельно воротам, и Диего Коста на еще один корнер мяч отправляет. А вот он ни к чему не приводит.
Салах попытался обыграть Лоди, но заработал угловой.
Сейчас небольшой отрезок игры в центре поля. «Атлетико» отжал «Ливерпуль» от своих владений. Но вряд ли надолго.
Трент Александер-Арнолд очень жестким фолом сорвал контратаку «Атлетико». Фол, но без карточки. Удивительно. Особенно гости удивляются.
Робертсон подал очень неприятно, но испанцы отбились.
Мане поставил корпус, проводив мяч на угловой под давлением защитника.
Триппьер длинный заброс на Косту в штрафную делает, но Адриан вовремя вышел и опередил бразильского испанца.
Угловой заработал «Атлетико». Шанс.
Вдавлен в свою штрафную сейчас «Атлетико», но держится все равно уверенно. Без спасений Облака, конечно, не обойтись, но он на то и в воротах команды Симеоне.
«Атлетико» впервые пошел в массированный прессинг у чужой штрафной. Не без труда, но прошел его «Ливерпуль».
Окслейд подает в штрафную, там кое-как отбиваются «матрасники», не позволяя нанести удар, но с подбора бьет никем не опекаемый Хендерсон. Точка была убойной (почти с линии штрафной), но киксанул капитан «красных».
Вертикальный пас вразрез на Феликса. Португалец быстро бежал, но защитники опередили.
«Атлетико» зарабатывает штрафной на чужой половине поля. «Ливерпуль» ждет подачи, но она следует только после розыгрыша. Триппьер дотягивается до заброса в штрафную в лицевую, но не может оставить мяч в поле.
Окслейд пронесся по правому флангу электричкой и прострелил, но Фелипе был спокоен.
Заброс Трента в штрафную и удар Вейналдума головой — в руки Облаку.
«Ливерпуль» хорошо контрпрессингует на чужой половине и вообще мощно давит, но «Атлетико», возможно, лучшая команда мира по умению справляться с прессом фаворитов.
«Ливерпуль» забрал себе мяч и начинает расшатывать оборону мадридцев.
«Атлетико» сразу же проводит атаку с ударом по воротам заменяющего травмированного Алиссона Адриана. Неточно.
Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров из Нилерландов во главе с Дани Маккели.
В первом матче «Атлетико» на родном «Ванда Метрополитано» одержал минимальную победу. Теперь парни Симеоне всеми правдами и неправдами будут удерживать добытый перевес, но на «Энфилде» это будет очень трудно сделать. С другой стороны, один гол «матрасников» заставит «Ливерпуль» забивать минимум три.
А вот стартовый состав от главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне:
Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Корреа, Сауль, Томас Парти, Коке — Диего Коста, Жоау Феликс.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выставил следующий состав:
Адриан — Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Мане, Роберто Фирмино.
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико».