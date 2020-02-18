Атлетико М

Фаворит в этой паре очевиден — это совершенно сумасшедший «Ливерпуль», который к тому же является и действующей лучшей командой Европы и мира. Но дело в том, что даже барахлящий в нынешнем сезоне «Атлетико» является крайне неудобным соперником для любого топа, и команда Клоппа не является исключением. Если ей не удастся взять нахрапом, противостояние рискует превратиться в свалку.