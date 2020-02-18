Атлетико М

- 182301 просмотр В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
- 151831 просмотр В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
- 114681 просмотр «Украинская община» призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым
- 100749 просмотров Эксперты оценили заявление Польши об отказе от российского угля
- 70942 просмотра Новая группа Тилля Линдеманна получила русское матерное название
- 69029 просмотров «Газпром» ответил министру США о срыве «Северного потока — 2»
- 68761 просмотр Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада
И снова в центре поля катают команды. Ну, как катают — борются.
Мората врубился в Фабиньо около центральной линии в воздухе, после того как бразилец сыграл головой. Жесткая и вязкая игра.
Хитрый розыгрыш углового, но на подачу из глубины после двух передач назад лучше всех среагировал Алиссон.
Пока все ожидаемо скучно. Особенно с учетом быстрого гола хозяев.
Вот сейчас вроде бы неплохо с места после паса назад подал Александер-Арнолд, но все равно оказалось, что высоковато.
Ренан Лоди и Фелипе обезмячивают у лицевой Салаха.
«Атлетико» много обороняется, но делает это очень спокойно.
Ого. А-А еще одну подачу сорвал так же, как предыдущую! Нервы, что ли?
Александер-Арнолд подает с правого фланга из глубины, но мяч сваливается за лицевую.
Да, контроль за гостями, но большей частью на своей половине поля, а на чужую вообще приходится длинными передачами переводить.
«Ливерпуль» пытается прийти в себя и что-то организовать, но пока ничего не получается.
Подача углового прямо во вратарскую, где не получился удар головой у Савича, а мяч от ноги Фабиньо отскочил прямо на «пятачок», где Сауль сориентировался мгновенно, вонзив мяч под бросившимся ему в ноги Алиссоном. VAR проверил гол, но все было чисто.
Корреа притащил атаку в штрафную «Ливерпуля», сыграл направо Врсалько, который подал на защиту англичан. Атака продолжилась вторым темпом и едва не дошла до удара Мораты, а уже в третьей фазе ван Дейк срезал мяч на угловой у своих ворот.
«Ливерпуль» сразу же начал заниматься контролем мяча, в то время как «матрасники» навязывают ему свой прессинг.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком. VAR, конечно, тоже в деле.
Другое дело, что у «Атлетико» весь сезон переполнен лазарет. Например, травмирован 126-миллионный вундеркинд Жоау Феликс. А справа играет Шиме Врсалько, вернувшийся из аренды и не выступавший почти год. Да и столп обороны уругваец Хосе Хименес в запасе из-за не закончившихся проблем со здоровьем.
Фаворит в этой паре очевиден — это совершенно сумасшедший «Ливерпуль», который к тому же является и действующей лучшей командой Европы и мира. Но дело в том, что даже барахлящий в нынешнем сезоне «Атлетико» является крайне неудобным соперником для любого топа, и команда Клоппа не является исключением. Если ей не удастся взять нахрапом, противостояние рискует превратиться в свалку.
Ну а вот состав «Ливерпуля», выставленный Юргеном Клоппом:
Алиссон — Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Мане, Фирмино. Запасные: Адриан, Матип, Милнер, Кейта, Минамино, Окслейд-Чемберлен, Ориги.
Давайте сразу обратимся к стартовым составам. Вот каких футболистов «Атлетико» с первых минут выставил Диего Симеоне:
Облак — Врсалько, Фелипе, Савич, Лоди — Сауль, Коке, Томас Парти, Лемар — Мората, Корреа. Запасные: Адан, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Витоло, Феррейра Карраско, Диего Коста.
Начало — в 23.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала Лиги чемпионом между мадридским «Атлетико» и «Ливерпулем».