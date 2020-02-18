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Выйти из кризиса: «Атлетико» забил «Ливерпулю». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

Мадридский «Атлетико» на своем поле принимает «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   18 февраля 23:00   |  1 тайм
Атлетико М
1:0
Ливерпуль
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Сауль 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
12 (з)   Ренан Лоди
18 (з)   Аугусто Фелипе
15 (з)   Стефан Савич
24 (з)   Шиме Врсалько
6 (п)    Коке
11 (п)   Тома Лемар
8 (п)    Сауль 4'
5 (п)   Томас Парти
10 (н)   Анхель Корреа
9 (н)   Альваро Мората
1 (в)   Алисон Бекер
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
11 (н)   Мохамед Салах
Запасной состав
1 (в)   Антонио Адан
2 (з)   Хосе Мария
22 (з)   Марио Эрмосо
21 (п)   Янник Карраско
14 (п)   Маркос Льоренте
20 (п)    Витоло
19 (н)   Диего Коста
13 (в)    Адриан
32 (з)   Жоэль Матип
8 (п)   Наби Кейта
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
18 (н)   Такуми Минамино
27 (н)   Дивок Ориги
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
31%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
69%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
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'29

И снова в центре поля катают команды. Ну, как катают — борются.

'27

Тут же «Ливерпуль» закатывает мяч в пустые, но Салах принимал в явном офсайде.

'26

АЛИССОН! Какой момент был у Мораты после передачи Парти в штрафную! И Альваро как сыграл! Сделал паузу и ложный замах, убрав ван Дейка, и выстрелил низом, но Алиссон потащил ногой!

'24

Мората врубился в Фабиньо около центральной линии в воздухе, после того как бразилец сыграл головой. Жесткая и вязкая игра.

'22

Хитрый розыгрыш углового, но на подачу из глубины после двух передач назад лучше всех среагировал Алиссон.

'21

Лоди обыгрался с Корреа и из глубины вырезал в штрафную. Коке, который был ближе всех к мячу, немного не добежал, а Морате не дал вколотить в сетку прыгнувший в подкате Гомес. Угловой.

'20

Пока все ожидаемо скучно. Особенно с учетом быстрого гола хозяев.

'18

Вот сейчас вроде бы неплохо с места после паса назад подал Александер-Арнолд, но все равно оказалось, что высоковато.

'17

Ренан Лоди и Фелипе обезмячивают у лицевой Салаха.

'16

«Атлетико» много обороняется, но делает это очень спокойно.

'14

Ого. А-А еще одну подачу сорвал так же, как предыдущую! Нервы, что ли?

'12

Александер-Арнолд подает с правого фланга из глубины, но мяч сваливается за лицевую.

'11

Да, контроль за гостями, но большей частью на своей половине поля, а на чужую вообще приходится длинными передачами переводить.

'9

«Ливерпуль» пытается прийти в себя и что-то организовать, но пока ничего не получается.

'7

Еще момент у ворот Алиссона в контратаке. Корреа протащил мяч и прострелил на дальнюю, где никто не замкнул. Но изначально Корреа, как выяснилось, получал мяч в офсайде.

'4

Подача углового прямо во вратарскую, где не получился удар головой у Савича, а мяч от ноги Фабиньо отскочил прямо на «пятачок», где Сауль сориентировался мгновенно, вонзив мяч под бросившимся ему в ноги Алиссоном. VAR проверил гол, но все было чисто.

'4

ГООООООООООООООООООООООЛ! Сауль — 1:0!

'4

Корреа притащил атаку в штрафную «Ливерпуля», сыграл направо Врсалько, который подал на защиту англичан. Атака продолжилась вторым темпом и едва не дошла до удара Мораты, а уже в третьей фазе ван Дейк срезал мяч на угловой у своих ворот.

'2

«Ливерпуль» сразу же начал заниматься контролем мяча, в то время как «матрасники» навязывают ему свой прессинг.

'1

Поеееехали! Матч начался.

23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком. VAR, конечно, тоже в деле.

22:55

Другое дело, что у «Атлетико» весь сезон переполнен лазарет. Например, травмирован 126-миллионный вундеркинд Жоау Феликс. А справа играет Шиме Врсалько, вернувшийся из аренды и не выступавший почти год. Да и столп обороны уругваец Хосе Хименес в запасе из-за не закончившихся проблем со здоровьем.

22:50

Фаворит в этой паре очевиден — это совершенно сумасшедший «Ливерпуль», который к тому же является и действующей лучшей командой Европы и мира. Но дело в том, что даже барахлящий в нынешнем сезоне «Атлетико» является крайне неудобным соперником для любого топа, и команда Клоппа не является исключением. Если ей не удастся взять нахрапом, противостояние рискует превратиться в свалку.

22:45

Ну а вот состав «Ливерпуля», выставленный Юргеном Клоппом:

Алиссон — Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Мане, Фирмино. Запасные: Адриан, Матип, Милнер, Кейта, Минамино, Окслейд-Чемберлен, Ориги.

22:40

Давайте сразу обратимся к стартовым составам. Вот каких футболистов «Атлетико» с первых минут выставил Диего Симеоне:

Облак — Врсалько, Фелипе, Савич, Лоди — Сауль, Коке, Томас Парти, Лемар — Мората, Корреа. Запасные: Адан, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Витоло, Феррейра Карраско, Диего Коста.

22:35

Начало — в 23.00 по московскому времени.

22:30

Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала Лиги чемпионом между мадридским «Атлетико» и «Ливерпулем».