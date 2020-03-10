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Очень уверенная игра «Аталанты» и глупости от Диакаби привели к тому, что перед «Валенсией», которой и так нужно было совершать фактически подвиг, теперь стоит просто неразрешимая задача. Надо забить за второй тайм пять безответных. Черышев в помощь? Ждем второй половины.
Коклен фолит в воздухе на Иличиче. Будет штрафной, с которого можно опасно подать.
А вот теперь «Валенсии» нужно выигрывать со счетом 6:2...
В тот же угол прыгает Силессен, а Иличич бьет низом в другой.
Пенальти! До чего же нелепо сыграл Диакаби...
VAR просматривает эпизод в штрафной «Валенсии» после аута, когда Диакаби сыграл рукой... Похоже, будет пенальти.
Игра уже возобновилась, де Рон в ней, а сейчас Силессен еле успел у линии штрафной опередить Иличича, которому сделали хороший пас из глубины.
57% на 43% владение мячом в пользу «Валенсии», которая уже достаточно долго давит.
Очередная подача на ближнюю штангу, где воздух снимает Иличич.
Подали валенсийцы угловой, посражались за подбор, и в итоге Родриго снова пробил с левой. Еще один корнер будет.
Родриго подбирает перед штрафной, подрабатывает себе поудобнее и бьет обводящим с левой, но обводит и ворота.
Кстати, в штрафной «Аталанты» мяч попал в руку де Рону, причем пас делал Гомес. Может быть, VAR еще посмотрит в паузе. Хотя там именно игры рукой точно не было — попадание просто.
Многовато ошибок и у одних, и у других в последние минуты.
Гомес попробовал из-за штрафной пробить «черпачком» и застать врасплох Силессена, но не вышло.
3(2) — 3(1) по ударам пока.
Подача в штрафную «Валенсии» с левого фланга от Иличича на Хатебура, но тот не дотягивается головой. Впрочем, все заканчивается угловым.
«Аталанта» постаралась надавить в ответ, но тут уже хозяева грамотно действуют и отжимают себе мяч в итоге.
Сработал прессинг «Валенсии», и в итоге пошла быстрая встречная атака в с центра поля, где Гамейро классно открылся за спины защитникам и в итоге пробил без шансов для Спортьелло. Возродится интрига?
Хорошая атака «Валенсии», которая в итоге заканчивается угловым после подачи Гайя.
А, поддержка шумовая — это фанаты, собравшиеся за пределами стадиона!
Очень спокойно и уверенно играет «Аталанта» в обороне. Непохоже, чтобы эта команда могла отпустить соперника.
Борьба в центре поля заканчивается контратакой «Валенсии». Она превращается в позиционное нападение. Гайя подает в штрафную — выносят. Мяч подбирают хозяева и продолжают давить.
Очень не хватает зрителей, хотя кто-то на трибунах поет. Такое ощущение, что в динамиках стадиона фанатов включили.
А вот теперь «Аталанта» включается в прессинг, и «Валенсии» становится совсем тяжело.
Угловой закончился очень неудачным ударом Карлоса Солера с подбора за штрафной.
Подключившийся к атаке Даниэль Васс прострелом заработал угловой.
Вот сейчас мяч начала контролировать «Валенсия». «Аталанта» не прямо прессингует, но располагается высоко, перекрывая всех, даже центральных защитников.
Но не в этот раз. Силессен улетел в правый от себя угол, а Иличич пробил сильно по центру низом.
Пока VAR проверяет пенальти, скажем, что Силессен в 2019-м взял пять пенальти.
«Аталанта», похоже, хочет сразу взять быка за рога и идет в атаку. И... Иличич пошел в дриблинг в штрафной справа, обыграл троих, убрал Диакаби, который его сбил. ПЕНАЛЬТИ!
Непривычно смотреть плей-офф Лиги чемпионов без зрителей на трибунах, но это современные реалии. Коронавирус...
Во-первых, Денис Черышев сегодня в запасе. Россиянин вышел на замену в первом матче и сохранил «Валенсии» хотя бы какие-то шансы на камбэк своим голом. Правда, мог забить и второй.
«Аталанта» дома, не совсем по игре, выиграла со счетом 4:1 и теперь «Валенсии» нужна крупная победа. При этом испанская команда сейчас не в форме, а ее соперник выносит всех подряд. Но камбэк все равно возможен. «Валенсия» — опытный коллектив, который умеет творить чудеса по заказу, а «Аталанте» может не хватить опыта. В общем, будет интересно.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с румыном Овидиу Хацеганом.
А вот кого с первых минут выставил Джан Пьеро Гасперини, наставник «Аталанты»:
Спортьелло — Гимшити, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Иличич, Гомес.
Давайте обратимся к стартовым составам. Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес выставил следующих футболистов:
Силессен — Васс, Коклен, Диакаби, Гайя — Ферран Торрес, Дани Парехо, Кондогбия, Солер — Гамейро, Родриго.
Начало матча — в 23.00 мск.
Добрый вечер! Сегодня испанская «Валенсия» Дениса Черышева принимает итальянскую «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.