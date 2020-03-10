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Валенсия Аталанта

Черышев рвется в 1/4 финала: «Валенсия» и «Аталанта» обменялись голами. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Валенсия» — «Аталанта». ОНЛАЙН

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» украинского полузащитника Руслана Малиновского гостит у испанской «Валенсии» россиянина Дениса Черышева. Первую встречу «летучие мыши» проиграли со счетом 1:4, и для выхода в четвертьфинал им требуется совершить футбольное чудо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/8 финала. 2-й матч  |   10 марта 23:00   |  перерыв
Валенсия
1:2
Аталанта
Стадион «Месталья», Валенсия | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Гамейро 21'
Коклен 33'
Дьякаби 42'
Иличич 3' (пен)
Иличич 43' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яспер Силлессен
14 (з)   Хосе Луис
12 (з)   Муктар Дьякаби 42'
20 (п)   Ферран Торрес
17 (п)   Франсис Коклен 33'
18 (п)   Даниэль Васс
8 (п)   Карлос Солер
10 (п)   Даниэль Парехо
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
19 (н)    Родриго
9 (н)   Кевин Гамейро 21'
57 (в)   Марко Спортьелло
8 (з)   Робин Гозенс
33 (з)   Ханс Хатебур
6 (з)   Хосе Паломино
3 (з)   Маттиа Кальдара
19 (з)   Берат Джимсити
10 (п)   Алехандро Гомес
11 (п)   Ремо Фройлер
15 (п)   Мартен де 45'
88 (п)   Марио Пашалич
72 (п)   Йосип Иличич 3' 43'
Запасной состав
1 (в)   Хауме Доменек
25 (з)   Алессандро Флоренци
33 (з)   Уго Гильямон
11 (п)   Денис Черышев
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш
16 (п)   Ли Кан
23 (н)   Рубен Собрино
31 (в)   Франческо Росси
21 (з)   Тимоти Кастань
7 (з)   Леннарт Циборра
18 (п)   Руслан Малиновский
5 (п)   Адриен Тамез
91 (н)   Дуван Сапата 45'
9 (н)   Луис Мурьель
Удары
50%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
58%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 6
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
42%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 4
Трансляция
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Перерыв

Очень уверенная игра «Аталанты» и глупости от Диакаби привели к тому, что перед «Валенсией», которой и так нужно было совершать фактически подвиг, теперь стоит просто неразрешимая задача. Надо забить за второй тайм пять безответных. Черышев в помощь? Ждем второй половины.

'45+4

Силессен вытягивается в струнку и кулаками выносит мяч после подачи Иличича. И свисток на перерыв.

'45+3

Сам Иличич и исполняет подачу, попадая в выбежавшего раньше времени и сыгравшего к тому же рукой Гамейро. Желтая карточка форварду «Валенсии». Еще один штрафной.

'45+3

Коклен фолит в воздухе на Иличиче. Будет штрафной, с которого можно опасно подать.

'45+1

Три минуты добавлено к первому тайму.

'45

Вместо Мартина де Рона в игру вступил Дуван Сапата.

'44

А вот теперь «Валенсии» нужно выигрывать со счетом 6:2...

'43

В тот же угол прыгает Силессен, а Иличич бьет низом в другой.

'43

ГООООООООООООЛ! Йосип Иличич — 1:2!

'42

Диакаби еще желтую карточку получает.

'42

Пенальти! До чего же нелепо сыграл Диакаби...

'42

VAR просматривает эпизод в штрафной «Валенсии» после аута, когда Диакаби сыграл рукой... Похоже, будет пенальти.

'40

У де Рона стал глаз заплывать. Опять из-за него остановили игру. Возможно, будет замена.

'39

Игра уже возобновилась, де Рон в ней, а сейчас Силессен еле успел у линии штрафной опередить Иличича, которому сделали хороший пас из глубины.

'38

Де Рону в глаз в борьбе рукой попал Родриго. Лежит футболист «Аталанты», около него врачи, у остальных пауза.

'37

57% на 43% владение мячом в пользу «Валенсии», которая уже достаточно долго давит.

'36

Очередная подача на ближнюю штангу, где воздух снимает Иличич.

'35

Подали валенсийцы угловой, посражались за подбор, и в итоге Родриго снова пробил с левой. Еще один корнер будет.

'33

Франсис Коклен получает первую в матче желтую карточку за фол у боковой линии в центре поля. Неаккуратно сыграл ногой в воздухе.

'31

Родриго подбирает перед штрафной, подрабатывает себе поудобнее и бьет обводящим с левой, но обводит и ворота.

'30

Кстати, в штрафной «Аталанты» мяч попал в руку де Рону, причем пас делал Гомес. Может быть, VAR еще посмотрит в паузе. Хотя там именно игры рукой точно не было — попадание просто.

'29

Многовато ошибок и у одних, и у других в последние минуты.

'28

Гомес попробовал из-за штрафной пробить «черпачком» и застать врасплох Силессена, но не вышло.

'26

3(2) — 3(1) по ударам пока.

'25

Пашалич опасно бьет головой от ближнего угла вратарской после подачи корнера, перепрыгивая Солера — чуть мимо дальней штанги.

'25

Подача в штрафную «Валенсии» с левого фланга от Иличича на Хатебура, но тот не дотягивается головой. Впрочем, все заканчивается угловым.

'23

«Аталанта» постаралась надавить в ответ, но тут уже хозяева грамотно действуют и отжимают себе мяч в итоге.

'20

Сработал прессинг «Валенсии», и в итоге пошла быстрая встречная атака в с центра поля, где Гамейро классно открылся за спины защитникам и в итоге пробил без шансов для Спортьелло. Возродится интрига?

'21

ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Кевин Гамейро — 1:1!

'20

Угловой ни к чему не привел благодаря сначала выносу защитника головой, а затем игре Спортьелло на выходе. Впрочем, там Кондогбия все равно был в офсайде.

'19

Хорошая атака «Валенсии», которая в итоге заканчивается угловым после подачи Гайя.

'18

А, поддержка шумовая — это фанаты, собравшиеся за пределами стадиона!

'17

Очень спокойно и уверенно играет «Аталанта» в обороне. Непохоже, чтобы эта команда могла отпустить соперника.

'15

Борьба в центре поля заканчивается контратакой «Валенсии». Она превращается в позиционное нападение. Гайя подает в штрафную — выносят. Мяч подбирают хозяева и продолжают давить.

'13

Очень не хватает зрителей, хотя кто-то на трибунах поет. Такое ощущение, что в динамиках стадиона фанатов включили.

'11

А вот теперь «Аталанта» включается в прессинг, и «Валенсии» становится совсем тяжело.

'9

Долго «Валенсия» позиционно атаковала, и в итоге на могучий дальний удар решился Родриго — Спортьелло потащил.

'7

Угловой закончился очень неудачным ударом Карлоса Солера с подбора за штрафной.

'6

Подключившийся к атаке Даниэль Васс прострелом заработал угловой.

'5

Вот сейчас мяч начала контролировать «Валенсия». «Аталанта» не прямо прессингует, но располагается высоко, перекрывая всех, даже центральных защитников.

'3

Но не в этот раз. Силессен улетел в правый от себя угол, а Иличич пробил сильно по центру низом.

'3

ГООООООООООООООЛ! Йосип Иличич — 0:1!

'3

Пока VAR проверяет пенальти, скажем, что Силессен в 2019-м взял пять пенальти.

'2

«Аталанта», похоже, хочет сразу взять быка за рога и идет в атаку. И... Иличич пошел в дриблинг в штрафной справа, обыграл троих, убрал Диакаби, который его сбил. ПЕНАЛЬТИ!

'1

Непривычно смотреть плей-офф Лиги чемпионов без зрителей на трибунах, но это современные реалии. Коронавирус...

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

23:00

Во-первых, Денис Черышев сегодня в запасе. Россиянин вышел на замену в первом матче и сохранил «Валенсии» хотя бы какие-то шансы на камбэк своим голом. Правда, мог забить и второй.

«Аталанта» дома, не совсем по игре, выиграла со счетом 4:1 и теперь «Валенсии» нужна крупная победа. При этом испанская команда сейчас не в форме, а ее соперник выносит всех подряд. Но камбэк все равно возможен. «Валенсия» — опытный коллектив, который умеет творить чудеса по заказу, а «Аталанте» может не хватить опыта. В общем, будет интересно.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с румыном Овидиу Хацеганом.

22:55

А вот кого с первых минут выставил Джан Пьеро Гасперини, наставник «Аталанты»:

Спортьелло — Гимшити, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Иличич, Гомес.

20:50

Давайте обратимся к стартовым составам. Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес выставил следующих футболистов:

Силессен — Васс, Коклен, Диакаби, Гайя — Ферран Торрес, Дани Парехо, Кондогбия, Солер — Гамейро, Родриго.

22:45

Начало матча — в 23.00 мск.

22:40

Добрый вечер! Сегодня испанская «Валенсия» Дениса Черышева принимает итальянскую «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.