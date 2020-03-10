Во-первых, Денис Черышев сегодня в запасе. Россиянин вышел на замену в первом матче и сохранил «Валенсии» хотя бы какие-то шансы на камбэк своим голом. Правда, мог забить и второй.

«Аталанта» дома, не совсем по игре, выиграла со счетом 4:1 и теперь «Валенсии» нужна крупная победа. При этом испанская команда сейчас не в форме, а ее соперник выносит всех подряд. Но камбэк все равно возможен. «Валенсия» — опытный коллектив, который умеет творить чудеса по заказу, а «Аталанте» может не хватить опыта. В общем, будет интересно.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с румыном Овидиу Хацеганом.