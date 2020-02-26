Реал Мадрид

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Де Брёйне поборолся за мяч у чужой штрафной, но сфолил на Менди.
Заработали хозяева штрафной. Последовал навес в сторону 11-метровой отметки, но чуть раньше упал Вальверде. Правда, арбитр зафиксировал фол с его стороны.
Все в порядке с хавбеком «Сити». Помучился от боли, но в игру вернулся.
Так, теперь Гюндоган жалуется на боли в ноге. Столкнулся он с Модричем и получил неприятный удар в колено.
Силва один пошел на всю оборону «Реала», почти дошел до вратарской, но в итоге мяч у него отобрали.
Марез заигрался с мячом у своей вратарской, Винисиус пошел в отбор и Рияда свалил. Арбитр считает, что игрок «Реала» перестарался и правила нарушил. Хотя тут на тоненького. Очень рисковал сейчас Марез.
Что примечательно: «Реал», владея мячом, играет в короткий пас в надежде на то, чтобы вытащить соперника на себя и уже отыграть на свободную зону. «Сити» на это не ведется. Гости же если и выходят вперед, то играют исключительно на свободных игроков в атаке, которым можно было бы пойти в обыгрыш один в один.
Отличную атаку развернул Менди, выбравшись из прессинга, в который «Реал» пошел третью состава. Дошел почти до чужой штрафной защитник «Сити» на скорости, но последняя передача на Силву оказалась неточно.
Пока что чаще мячом владеет «Реал» — 71% против 29%. И чуть острее атакуют хозяева. «Сити» же, получив мяч, катает его на своей половине поля без особого продвижения вперед.
Зато Варан пробил издали! Хорошая позиция была у защитника «Реала», но удар не получился совсем. Очень неточно.
Рамос совершил отличный перехват на чужой половине поля, отдал на Иско, а тот мог откатить Модричу под удар. Но выбрал другой, неудачный вариант развития атаки.
Очередная атака «Реала» с фланга: Винисиус освободил себе зону для передачу, подал во вратарскую, но ни Бензема, ни Карвахаль пробить не сумели.
«Сити» располагается на поле очень компактно. «Реал», понимая это, пытается растянуть оборону англичан.
Без опасных моментов прошли первые 10 минут матча. Приглядываются друг к другу соперники, да и прибрать инициативу пока не удается никому из соперников.
Жезус перехватил мяч у Карвахаля и хотел уже убежать в контратаку 2 в 2. Вовремя подоспел на подстраховку Варан.
Эдерсон хотел разыграть мяч через ближнего, но игроки «Реала» этого сделать не позволили. В итоге голкипер «Сити» послал мяч длинным забросом на Жезуса, но тот, даже не вступив, проиграл борьбу Варану.
Как только «Реал» завладевает мячом, гости сразу принимаются к активному прессингу большими силами. Пытается «Манчестер» завладеть территориальным преимуществом.
«Сити» пытается с первых минут забрать мяч под свой контроль, но все портит Эдерсон — его длинная передача дошла только до Куртуа.
Висиус выполнил навес в штрафную в направлении Бензема — слишком легкая передача для Лапорта, который ее прервал.
Активно начинают гости. Удалось отобрать мяч после прессинга, Марез навесил на Силву, тот откатил на Менди. У того передача не получилась, но мяч вернулся к Силве. Португалец пробил, но неточно.
Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.
В официальных матчах (все — в Лиге чемпионов) команды встречались друг с другом 4 раза. Статистика в пользу «Реала» — 2 победы и еще 2 ничьи.
«Сливочные» вышли в плей-офф ЛЧ, заняв второе место в группе А, уступив только «ПСЖ». «Манчестер Сити» уверенно выиграл группу С, не потерпев ни одного поражения в шести матчах.
«Манчестер Сити»:
Вратарь: Эдерсон;
Николас Отаменди, Кайл Уолкер, Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Рияд Марез.
Представляем стартовые составы команд. «Реал»:
Вратарь: Тибо Куртуа;
Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Иско, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».