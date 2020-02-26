Реал Мадрид

Что примечательно: «Реал», владея мячом, играет в короткий пас в надежде на то, чтобы вытащить соперника на себя и уже отыграть на свободную зону. «Сити» на это не ведется. Гости же если и выходят вперед, то играют исключительно на свободных игроков в атаке, которым можно было бы пойти в обыгрыш один в один.