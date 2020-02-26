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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» принимает «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   26 февраля 23:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:0
Манчестер Сити
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Менди 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
23 (з)   Ферлан Менди
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
15 (п)   Федерико Вальверде
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско
25 (н)    Винисиус
9 (н)   Карим Бензема
31 (в)    Эдерсон
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
14 (з)   Эмерик Лапорт 33'
22 (з)   Бенжамен Менди 29'
17 (п)   Кевин Де
16 (п)   Родриго Эрнандес
8 (п)   Илкай Гюндоган
20 (п)   Бернарду Силва
9 (н)   Габриэл Жезус
26 (н)   Рияд Марез
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Эдер Милитао
12 (з)    Марсело
17 (п)   Лукас Васкес
8 (п)   Тони Кроос
11 (н)   Гарет Бэйл
18 (н)   Лука Йович
1 (в)   Клаудио Браво
27 (з)   Жоау Канселу
25 (п)    Фернандиньо 33'
47 (п)   Филип Фоден
21 (п)   Давид Сильва
10 (н)   Серхио Агуэро
7 (н)   Рахим Стерлинг
Удары
33%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
Удары
67%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 6
Самоечитаемое
Трансляция
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'38

Де Брёйне поборолся за мяч у чужой штрафной, но сфолил на Менди.

'36

Заработали хозяева штрафной. Последовал навес в сторону 11-метровой отметки, но чуть раньше упал Вальверде. Правда, арбитр зафиксировал фол с его стороны.

'35

Все в порядке с хавбеком «Сити». Помучился от боли, но в игру вернулся.

'34

Так, теперь Гюндоган жалуется на боли в ноге. Столкнулся он с Модричем и получил неприятный удар в колено.

'33

Да. Покидает поле Лапорт. Вместо него вышел Фернандиньо.

'31

В том столкновении Лапорт, видимо, получил повреждение. Возможно, не сможет продолжить матч защитник «Сити».

'30

Опасно очень! Последовал очередной навес в штрафную «Сити», Бензема выпрыгнул выше всех и, кажется, уже послал мяч в ворота. Эдерсон в классном прыжке удар отразил!

'30

Менди перестарался в отборе. Желтая карточка.

'28

Ух, опасно! Менди сделал классный прострел на Мареза, а тот технично откатил на Де Брёйне! В касание пробил Кевин в дальнюю «девятку», но помешал ему Модрич нанести точный удар. Выше ворот!

'27

Силва один пошел на всю оборону «Реала», почти дошел до вратарской, но в итоге мяч у него отобрали.

'25

Марез заигрался с мячом у своей вратарской, Винисиус пошел в отбор и Рияда свалил. Арбитр считает, что игрок «Реала» перестарался и правила нарушил. Хотя тут на тоненького. Очень рисковал сейчас Марез.

'23

Что примечательно: «Реал», владея мячом, играет в короткий пас в надежде на то, чтобы вытащить соперника на себя и уже отыграть на свободную зону. «Сити» на это не ведется. Гости же если и выходят вперед, то играют исключительно на свободных игроков в атаке, которым можно было бы пойти в обыгрыш один в один.

'21

Опасно! А вот и первый момент! Де Брёйне сделал разрезающую передачу на Жезуса, тот убрал защитника на замахе и пробил с близкого расстояния! Куртуа отбил почти перед собой, но защитник подоспел вовремя.

'20

Отличную атаку развернул Менди, выбравшись из прессинга, в который «Реал» пошел третью состава. Дошел почти до чужой штрафной защитник «Сити» на скорости, но последняя передача на Силву оказалась неточно.

'18

Пока что чаще мячом владеет «Реал» — 71% против 29%. И чуть острее атакуют хозяева. «Сити» же, получив мяч, катает его на своей половине поля без особого продвижения вперед.

'16

Зато Варан пробил издали! Хорошая позиция была у защитника «Реала», но удар не получился совсем. Очень неточно.

'15

Рамос совершил отличный перехват на чужой половине поля, отдал на Иско, а тот мог откатить Модричу под удар. Но выбрал другой, неудачный вариант развития атаки.

'13

Очередная атака «Реала» с фланга: Винисиус освободил себе зону для передачу, подал во вратарскую, но ни Бензема, ни Карвахаль пробить не сумели.

'12

«Сити» располагается на поле очень компактно. «Реал», понимая это, пытается растянуть оборону англичан.

'10

Без опасных моментов прошли первые 10 минут матча. Приглядываются друг к другу соперники, да и прибрать инициативу пока не удается никому из соперников.

'8

Жезус перехватил мяч у Карвахаля и хотел уже убежать в контратаку 2 в 2. Вовремя подоспел на подстраховку Варан.

'6

Эдерсон хотел разыграть мяч через ближнего, но игроки «Реала» этого сделать не позволили. В итоге голкипер «Сити» послал мяч длинным забросом на Жезуса, но тот, даже не вступив, проиграл борьбу Варану.

'5

Как только «Реал» завладевает мячом, гости сразу принимаются к активному прессингу большими силами. Пытается «Манчестер» завладеть территориальным преимуществом.

'4

«Сити» пытается с первых минут забрать мяч под свой контроль, но все портит Эдерсон — его длинная передача дошла только до Куртуа.

'2

Висиус выполнил навес в штрафную в направлении Бензема — слишком легкая передача для Лапорта, который ее прервал.

'1

Активно начинают гости. Удалось отобрать мяч после прессинга, Марез навесил на Силву, тот откатил на Менди. У того передача не получилась, но мяч вернулся к Силве. Португалец пробил, но неточно.

'1

Матч начался! Сегодняшнюю встречу обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Даниэле Орсато.

22:57

Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

22:50

В официальных матчах (все — в Лиге чемпионов) команды встречались друг с другом 4 раза. Статистика в пользу «Реала» — 2 победы и еще 2 ничьи.

22:45

«Сливочные» вышли в плей-офф ЛЧ, заняв второе место в группе А, уступив только «ПСЖ». «Манчестер Сити» уверенно выиграл группу С, не потерпев ни одного поражения в шести матчах.

22:41

«Манчестер Сити»:

Вратарь: Эдерсон;

Николас Отаменди, Кайл Уолкер, Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Рияд Марез.

22:40

Представляем стартовые составы команд. «Реал»:

Вратарь: Тибо Куртуа;

Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Иско, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

22:35

Начало матча запланировано на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».