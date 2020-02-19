'45+1

Судейский свисток отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи прошёл с преимуществом «Аталанты», которое бергамцы преобразовали в два забитых мяча — Хатебур и Иличич отличились. «Валенсия», в свою очередь, создала несколько опасных моментов, было и попадание в штангу, но важный выездной гол так и не случился.

