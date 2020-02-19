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Трансляция
С конца
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'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи прошёл с преимуществом «Аталанты», которое бергамцы преобразовали в два забитых мяча — Хатебур и Иличич отличились. «Валенсия», в свою очередь, создала несколько опасных моментов, было и попадание в штангу, но важный выездной гол так и не случился.
'45+1
Одна минута компенсирована к первой половине матча.
'45
«Валенсия» провела атаку, но замельчила с передачами у штрафной, потеряв в итоге мяч.
'44
Бергамцы ещё более уверенно стали владеть мячом.
'42
'41
Алехандро Гомес после рывка в штрафную гостей пробил верхом — Доменек справился! Впрочем, в этой атаке был замечен офсайд.
'39
Не получилось у хозяев развить быструю атаку, пришлось перейти на привычный перепас у чужой штрафной.
'37
Де Рон сместился с фланга в центр и пробил с линии штрафной — над перекладиной пролетел мяч.
'36
Прошёл «черпачок» к левому краю штрафной «Аталанты», Гуэдеш мяч подхватил и пробил под дальнюю штангу, но получилось вдоль ворот! Мангале не хватило пару шагов, чтобы замкнуть эту атаку!
'34
Хатебур аккуратный забросил совершил в штрафную «Валенсии», но испанцы там сыграли внимательно.
'32
Мксимилиано Гомес получил мяч на радиусе штрафной, напрашивался пас, но уругваец выбрал удар — прямо в защитника.
'30
Задёргалась оборона «Аталанты»! Валенсийцы быстро разыграли стандарт, Торрес получил возможность дойти до угла вратарской и пробил — мяч попал в ближнюю штангу! Гуэдеш во второй волне атаки был блокирован при ударе из центра штрафной!
'27
Не получается у гостей найти обострения у ворот Голлини. Никаких проникающих передач вперёд.
'25
«Аталанта» отдала мяч, решив посмотреть на позиционную атаку «Валенсии». Пока мяч держится далеко от ворот.
'23
Максимилиано Гомес получил передачу на ход в штрафную «Аталанты», но все перспективы гостей перечеркнул поднятый флажок лайнсмена — офсайд.
'21
Прошла у бергамцев атака с ходу, мяч с правого фланга ушёл на левый край валенсийской штрафной, Гозенс решил нанести удар, но в створ не попал.
'20
За счёт стандарта гости смогли доставить мяч в чужую штрафную, был и удар головой, но в нём никакой опасности не было.
'18
«Аталанта» продолжает играть первым номером. «Валенсия» вынуждена сдерживать кураж соперника.
'16
'14
Испанцы подержали мяч на своей половине поля, но попали под прессинг, длинная передача вперёд привела к потери.
'12
Голлини прочитал заброс из глубины к итальянской штрафной, сыграв надёжно головой на перехвате.
'10
«Аталанта» начинает обозначать своё игровое преимущество. «Валенсия» больше рассчитывает на контрвыпады.
'8
Момент! Прошёл пас в центр штрафной «Валенсии», где гости не уследили за Пашаличем, удар которого на исполнение парировал Доменек! Классный сэйв!
'6
Парехо неудачную подачу выполнил от правой бровки — мяч быстро вышел из штрафной «Аталанты».
'5
Разыграли хозяева стандарт, Иличич прокатил мяч пяткой, после чего Алехандро Гомес в касание пробил — выше ворот!
'4
Алехандро Гомес был остановлен у штрафной «Валенсии» — Парехо нарушил правила. Капитанские разборки.
'3
Несколько фолов зафиксировано в центре поля. Чувствуется стартовый нерв этой игры.
'1
Матч начался! Валенсийцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Аталанта» — «Валенсия» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.