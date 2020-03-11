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Последовал заброс из центра поля на ход Кавани, уругваец за мяч зацепился, но не очень технично. В итоге Хакими сыграл удачно в отборе и скинул мяч назад вратарю.
Маркиньос сделал классный заброс в штрафную на Сарабию, но того с большим трудом, но все-таки опередил Хуммельс.
А теперь уже сфолили на Ди Марии. Геррейру выдвинулся к центру поля и ударил аргентинцу по ногам.
Ди Мария перестарался в борьбе за мяч и свалил Санчо с ног с нарушением правил.
Вынуждены были парижане с первых же минут тайма большими силами обороняться — в штрафной «ПСЖ» было сразу 5 игроков «Боруссии», однако ни один из прострелов с правого фланга атаки так адресата и не нашел.
Без замен в перерыве обошлись Томас Тухель и Люсьен Фавр.
Теперь «Боруссии» надо забивать, чтобы перевести матч в овертайм. Или же сравнивать счет для чистого выхода в четвертьфинал.
Отличную контратаку расчерчили парижане. Бернат подхватил мяч в центре и сам же разогнал атаку. Отпасовал на Неймара, тот направо на Хуанфрана, а сам Бернат побежал в штрафную, замкнув прострел и отправив мяч в дальний угол!
А вот и напомнил о себе Холанд. Ударил он локтем Маркиньосу. Кстати, норвежцу стоит в этом плане быть аккуратным — уже есть у него желтая карточка. А за удары локтем по лицу арбитры наказывают очень жестко.
Холанд, кстати, не заметен сегодня вообще. Нет моментов у молодого норвежца, не доходит до него мяч.
Осадили немного игроки «Боруссии» половину поля парижан. «ПСЖ» пока что обороняется слаженно, если не учитывать прошлый момент.
Красиво Санчо обыгрался с партнером на левом фланге, вошел в штрафную и мощно пробил в ближний угол. Навас с трудом, но мяч все-таки поймал и зафиксировал.
Санчо же к мячу и подошел. Последовал прямой удар под перекладину, но несильно — Навас успел занять позицию и легко поймал мяч.
Азар отпасовал на Санчо, тот вроде бы обыграл Паредеса, но от аргентинца не ушел. В итоге бывший хавбек «Зенита» врезал Джейдону по ногам.
Контролирует мяч «ПСЖ» и теперь действует максимально осторожно. Очень важно парижанам сейчас не дать гостям взвинтить темп и спокойно уйти на перерыв с комфортным счетом.
А отличаются, кстати, фанаты «ПСЖ» за пределами стадиона. Слышны взрывы петард, фейерверков. Да и когда Неймар забил, было слышно, как ликуют фанаты парижан.
Итак, теперь общий счет 2:2. Благодаря голу в гостях на данную секунду в следующий раунд проходит «ПСЖ».
Последовала подача в район вратарской, и совершенно никто из игроков Дортмунда не держал Неймара. Бразилец выбежал и пробил в упор! Бюрке не спас.
Неймар разбегался под удар, но в итоге к мячу подошел Ди Мария, навесивший в штрафную на Маркиньоса. Опередил его Хуммельс, угловой.
Кавани упал в штрафной «Боруссии», и арбитр зафиксировал фол. Правда, нарушение правил было чуть ранее — свалили Неймара в нескольких метрах от штрафной.
Ди Мария технично обыграл Загаду на правом крае штрафной, пробросив мяч мимо защитника, а затем упал. Требовал аргентинец пенальти, но арбитр посчитал, что нарушения правил не было.
Пока что подавляющее преимущество у «ПСЖ» по владению мячом: 71% против 29%. Правда, толку от этого чуть — в основном защитники парижан перекатывают мяч между собой.
Последовал навес с левого фланга на центральный край штрафной, где расположился один Санчо. Джейдон пробил слету — перекрутился мяч, пролетел в метре от штанги.
Кстати, слышны выкрики фанатов, собравшихся у стадиона. Непонятно только, чьих именно — «ПСЖ» и «Боруссии». Немецкие фанаты-то известны своей тотальной мобилизацией на выездных играх.
Очень непривычно, конечно, наблюдать за матчем. Вроде бы Лига чемпионов, но из-за пустых трибун зрелище больше напоминает какую-нибудь товарищескую встречу. По качеству игры, кстати, тоже — без моментов проходит матч.
Холанд поборолся за верховой мяч с Маркиньосом, защитник «ПСЖ» даже особо не вступал в борьбу, но норвежского форварда уронил.
Хакими неожиданно выбрался на чужую половину поля, сыграл в отборе, но с нарушением правил — в руку попал мяч защитнику «Боруссии».
Прибрали гости мяч себе, пока не торопятся идти вперед и выдергивают игроков «ПСЖ» на свою половину поля. Прессингуют французы, но безуспешно.
Да, вернулся на поле Неймар. Все в порядке.
Ушел Неймар за пределы поля, оказывают ему медицинскую помощь. Но, вероятно, продолжит игру.
Хуммельс в подкате отобрал мяч у Неймара, бразилец очень неудачно упал на руку. Держится за плечо.
Опасно могло получиться! Сарабия получил мяч на левом краю штрафной, развернулся и навесил во вратарскую в направлении Кавани. Но слишком высоко пролетел мяч, уругваец даже при особом желании не смог бы до него дотянуться, зато на подхвате сыграл Ди Мария, но вытеснил его Витсель.
В две линии обороняется «Боруссия». Причем первая располагается очень высоко. «ПСЖ» никак не может обосноваться на чужой половине поля.
Много силовой борьбы на первых минутах матча. Часто фолят игроки обеих команд, но не грубо.
Последовал дальний заброс из глубины поля в штрафную на Сарабия, но неточно — Бюрки вовремя вышел из ворот и мяч забрал.
Неймар обыграл Джана в центре поля, тот сразу врезал бразильцу по ногам.
Выходят команды на поле «Парк де Пренс», который сегодня пустует — из-за угрозы распространения нового коронавируса матч проходит без зрителей, хотя фанаты «ПСЖ» все-таки встретили команду у стадиона. Звучит гимн Лиги чемпионов.
Напомним, первый матч, который прошел в Дортмунде, завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1.
«Боруссия»:
Вратарь: Роман Бюрки;
Лукаш Пищек, Рафаэл Геррейру, Ашраф Хакими, Дан-Аксель Загаду, Матс Хуммельс, Аксель Витсель, Эмре Джан, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд, Торган Азар.
Представляем стартовые составы команд. «ПСЖ»:
Вратарь: Кейлор Навас;
Хуан Бернат, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Тило Керер, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Идрисса Гейе, Пабло Сарабия, Неймар, Эдинсон Кавани.
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией».