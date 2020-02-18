Боруссия Д

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Трансляция
С конца
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'27
Момент у «Боруссии»! Санчо вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и на исполнение пробил в дальний угол ворот, но Кейлор Навас спас свою команду!
'25
Санчо на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом во вратарскую, где здорово на перехвате сыграл Кейлор Навас.
'23
Гейе грубо сыграл против Санчо поблизости от центра поля. Пока арбитр избегает показа желтых карточек в нашем матче.
'21
Неймар прошел нескольких соперников на левом фланге атаки, но отдал затем не самую точную передачу в чужую штрафную и атака сорвалась.
'19
Эмре Джан грубо сыграл против Неймара поблизости от центра поля. Пауза у нас в игре.
'17
Загаду выиграл борьбу у Ди Марии на правом фланге атаки «ПСЖ», но сам затем отдал не самую точную передачу вперед и мяч был потерян.
'15
Неймар навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где здорово на перехвате сыграл вернувшийся в оборону Холанд.
'13
Геррейру подключился к атаке своей команды по левому флангу, неожиданно для всех решился на удар из-за пределов штрафной, но отправил мяч мимо цели.
'11
Неймар на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти над стенкой из футболистов «Боруссии», но также и немного мимо створа ворот.
'10
Неймар взял игру на себя в центральной зоне у чужой штрафной и был остановлен откровенным фолом со стороны Геррейру. Может быть опасный стандарт.
'9
Мбаппе забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной после заброса вперед от центра поля.
'7
Длинная диагональная передача была исполнена на левый фланг атаки «ПСЖ», но там Курзава не сумел мяч нормально обработать, выпустив его в аут.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «ПСЖ» на чужой половине поля, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Хакими устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Курзава.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.