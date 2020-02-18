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Боруссия Д ПСЖ

Возвращение Неймара: «ПСЖ» гостит у «Боруссии». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия Д» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

Дортмундская «Боруссия» встречается с «Пари Сен-Жермен» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   18 февраля 23:00   |  1 тайм
Боруссия Д
0:0
ПСЖ
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Роман Бюрки
2 (з)   Дан-Аксель Загаду
15 (з)   Матс Хуммельс
26 (з)   Лукаш Пищек
13 (з)   Рафаэл Геррейру
5 (з)   Ашраф Хакими
28 (п)   Аксель Витсель
27 (п)   Эмре Джан
7 (п)   Джейдон Санчо
23 (н)   Торган Азар
17 (н)   Эрлинг Холанд
1 (в)   Кейлор Навас
5 (з)    Маркиньос
20 (з)   Лейвин Курзава
12 (з)   Тома Мёнье
3 (з)   Преснел Кимпембе
2 (з)   Тьяго Силва
6 (п)   Марко Верратти
27 (п)   Идрисса Гейе
11 (п)   Анхель Ди
7 (н)   Килиан Мбаппе
10 (н)    Неймар
Запасной состав
35 (в)   Марвин Хиц
16 (з)   Мануэль Аканджи
29 (з)   Марсель Шмельцер
14 (п)   Нико Шульц
8 (п)   Махмуд Дахуд
10 (п)   Марио Гётце
32 (п)   Джованни Рейна
16 (в)   Серхио Рико
4 (з)   Тило Керер
35 (з)   Ньянзу Куасси
23 (п)   Юлиан Дракслер
19 (п)   Пабло Сарабия
9 (н)   Эдинсон Кавани
18 (н)   Мауро Икарди
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 5
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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'27
Момент у «Боруссии»! Санчо вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и на исполнение пробил в дальний угол ворот, но Кейлор Навас спас свою команду!
'25
Санчо на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом во вратарскую, где здорово на перехвате сыграл Кейлор Навас.
'23
Гейе грубо сыграл против Санчо поблизости от центра поля. Пока арбитр избегает показа желтых карточек в нашем матче.
'21
Неймар прошел нескольких соперников на левом фланге атаки, но отдал затем не самую точную передачу в чужую штрафную и атака сорвалась.
'19
Эмре Джан грубо сыграл против Неймара поблизости от центра поля. Пауза у нас в игре.
'17
Загаду выиграл борьбу у Ди Марии на правом фланге атаки «ПСЖ», но сам затем отдал не самую точную передачу вперед и мяч был потерян.
'15
Неймар навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где здорово на перехвате сыграл вернувшийся в оборону Холанд.
'13
Геррейру подключился к атаке своей команды по левому флангу, неожиданно для всех решился на удар из-за пределов штрафной, но отправил мяч мимо цели.
'11
Неймар на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти над стенкой из футболистов «Боруссии», но также и немного мимо створа ворот.
'10
Неймар взял игру на себя в центральной зоне у чужой штрафной и был остановлен откровенным фолом со стороны Геррейру. Может быть опасный стандарт.
'9
Мбаппе забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной после заброса вперед от центра поля.
'7
Длинная диагональная передача была исполнена на левый фланг атаки «ПСЖ», но там Курзава не сумел мяч нормально обработать, выпустив его в аут.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «ПСЖ» на чужой половине поля, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Хакими устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Курзава.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.