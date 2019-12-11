Атлетико М

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Вот это начало у матча. Пока «Атлетико» безраздельно владеет мячом и проводит атаку за атакой, «Локомотив» отбивается.
А вот у «Атлетико» мотивация есть. Мадридцы лишь на одно очко обгоняют сейчас «Байер», так что для сохранения второй строчки и стопроцентного выхода из группы им нужно постараться обыграть «Локомотив». Конечно, вряд ли немецкий клуб в параллельном матче одолеет «Ювентус» и получит теоретическую возможность обойти «Атлетико», заняв второе место в группе, но в футболе бывает всякое.
«Локомотив», к сожалению, уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и даже на Лигу Европы. Москвичи располагаются на последнем месте в группе с тремя очками и проигрывают по личным встречам леверкузенскому «Байеру», который сейчас на третьей строчке. Даже если «Байер» проиграет, а «Локомотив» чудом одолеет «Атлетико», «железнодорожники» смогут лишь сравняться по очкам с немцами, но уступят им по дополнительным показателям. В общем, после этого матча «Локо» попрощается с еврокубками до следующего сезона.
Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Томас, Коке, Фелиш, Сауль, Мората, Корреа, Ренан Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.
Федор Смолов и Антон Миранчук не попали в состав, потому что еще восстанавливаются от травм. Также в лазарете у «Локомотива» Лука Джорджевич и Жоау Мариу.
Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Идову, Хеведес, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Мурило, Рыбус, Кверквелия, Алексей Миранчук.
Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом».