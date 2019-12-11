Атлетико М

«Локомотив», к сожалению, уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и даже на Лигу Европы. Москвичи располагаются на последнем месте в группе с тремя очками и проигрывают по личным встречам леверкузенскому «Байеру», который сейчас на третьей строчке. Даже если «Байер» проиграет, а «Локомотив» чудом одолеет «Атлетико», «железнодорожники» смогут лишь сравняться по очкам с немцами, но уступят им по дополнительным показателям. В общем, после этого матча «Локо» попрощается с еврокубками до следующего сезона.