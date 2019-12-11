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Атлетико М Локомотив М

Сохранить лицо: «Локомотив» гостит у «Атлетико». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» — «Локомотив». ОНЛАЙН

Мадридский «Атлетико» на своем поле принимает московский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа D. 6-й тур  |   11 декабря 23:00   |  1 тайм
Атлетико М
0:0
Локомотив М
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Виктор Кошшои (Татабанья, Венгрия)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
12 (з)   Ренан Лоди
22 (з)   Марио Эрмосо
18 (з)   Аугусто Фелипе
23 (з)   Киран Триппьер
8 (п)    Сауль
6 (п)    Коке
5 (п)   Томас Парти
10 (н)   Анхель Корреа
7 (н)   Жоау Фелиш
9 (н)   Альваро Мората
77 (в)   Антон Коченков
5 (з)   Бенедикт Хёведес
3 (з)   Брайан Идову
27 (з)    Мурило
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
59 (п)   Алексей Миранчук
31 (п)   Мацей Рыбусь
7 (п)   Гжегож Крыховяк
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
19 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
1 (в)   Антонио Адан
4 (з)   Сантьяго Арьяс
2 (з)   Хосе Мария
16 (п)   Эктор Эррера
11 (п)   Тома Лемар
14 (п)   Маркос Льоренте
17 (н)   Иван Шапоньич
30 (в)   Никита Медведев
37 (з)   Станислав Магкеев
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
69 (п)   Даниил Куликов
11 (п)   Антон Миранчук
67 (п)   Роман Тугарев
9 (н)   Фёдор Смолов
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
92%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
8%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
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'5

Вот это начало у матча. Пока «Атлетико» безраздельно владеет мячом и проводит атаку за атакой, «Локомотив» отбивается.

'3

Коченков вытащил пенальти! Исправил собственную ошибку! Триппьер пробил ближе к центру, вратарь задел мяч рукой и перевел в штангу, а оттуда снаряд уже ускакал в поле.

'2

ПЕНАЛЬТИ в ворота «Локомотива» в самом начале игры! Последовал проникающий пас на Жоао Феликса в штрафную москвичей, Коченков пытался перехватить мяч, но сбил юного португальца! Судья совершенно не сомневался — указал на «точку».

'1

Матч начался!

22:55

А вот у «Атлетико» мотивация есть. Мадридцы лишь на одно очко обгоняют сейчас «Байер», так что для сохранения второй строчки и стопроцентного выхода из группы им нужно постараться обыграть «Локомотив». Конечно, вряд ли немецкий клуб в параллельном матче одолеет «Ювентус» и получит теоретическую возможность обойти «Атлетико», заняв второе место в группе, но в футболе бывает всякое.

22:50

«Локомотив», к сожалению, уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и даже на Лигу Европы. Москвичи располагаются на последнем месте в группе с тремя очками и проигрывают по личным встречам леверкузенскому «Байеру», который сейчас на третьей строчке. Даже если «Байер» проиграет, а «Локомотив» чудом одолеет «Атлетико», «железнодорожники» смогут лишь сравняться по очкам с немцами, но уступят им по дополнительным показателям. В общем, после этого матча «Локо» попрощается с еврокубками до следующего сезона.

22:45

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Томас, Коке, Фелиш, Сауль, Мората, Корреа, Ренан Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.

22:40

Федор Смолов и Антон Миранчук не попали в состав, потому что еще восстанавливаются от травм. Также в лазарете у «Локомотива» Лука Джорджевич и Жоау Мариу.

Федор Смолов

22:37

Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Идову, Хеведес, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Мурило, Рыбус, Кверквелия, Алексей Миранчук.

22:35

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

22:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом».