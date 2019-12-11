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Трансляция
С конца
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'78
Лондонский стандарт от флажка не заставил мюнхенцев переживать — мяч быстро покинул штрафную площадь.
'77
Эриксен пробил со штрафного — Нойер не без проблем перевёл мяч на угловой!
'76
Эриксен подхватил мяч у чужой штрафной, Мартинес пытался сыграть в отборе, но двинул по ногам датчанину — опасный стандарт.
'74
Не забывает «Бавария» про своего вратаря, подключая его к игре передачами назад.
'72
Прошла редкая контратака у гостей, Эриксен сделал передачу на ход Сону, тот ворвался в штрафную, но затянул с решением и упустил возможность нанести удар по воротам.
'70
Гнабри угадал с отскоком мяча к линии штрафной и плотно низом пробил — Гассанига справился!
'69
Не меняется рисунок игры и после третьего гола «Баварии». Хозяева контролируют мяч.
'67
Лондонцы затеяли атаку, но обостряющий пас на Сона мюнхенская оборона легко прочитала.
'65
'65
'65
'65
'64
'63
Ло Чельсо видел рывок Эриксена в штрафную «Баварии», но передачу точную не исполнил.
'62
Коутиньо дали пробить из пределов штрафной, но мяч полетел по центру ворот, где и находился Гассанига.
'59
Коутиньо сам и взялся за штрафной удар, но направил мяч над перекладиной гостевых ворот.
'58
Коутиньо получил по ногам, заработав стандарт для хозяев.
'56
Мюнхенцы и после перерыва владеют мячом и инициативой.
'54
Боатенг довольно рискованно головой скидывал мяч Нойеру! Сесеньон мог и опередить вратаря «Баварии».
'52
Уолкер-Питерс получил повреждение. Рефери попросил врачей на поле.
'51
Коутиньо от левого угла штрафной пробил под перекладину — Гассанига на месте.
'50
Мюллеру дали пробить с линии штрафной, но при этом Томас тянулся к мячу — неточная попытка.
'49
Два подряд угловых разыграли мюнхенцы, но подачи Киммиха на ближнюю штангу не прошли на партнеров.
'48
Перишич догнал мяч у лицевой, но уже прострел во вратарскую получился слишком простым для Гассаниги.
'46
Стартовал второй тайм встречи!
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! «Бавария» с игровым преимуществом провела первый тайм, сумев забить два мяча — Коман и Мюллер отличились. «Тоттенхэм» на это ответил одним голом — Сесеньон отметился точным ударом.
'45+1
Момент! Коутиньо зарядил, но мяч попал в перекладину ворот «Тоттенхэма»!
'45
'44
Могли гости выйти в опасную контратаку, но Лукас Моура не пошёл на мяч, понимая, что находится в офсайде.
'43
Казалось Перишич заработал ещё один угловой для хозяев, но судья назначил удар от ворот.
'41
Очередной мюнхенский корнер. Киммих во вратарскую мяч доставил — прямо в руки вратарю.
'39
Прошёл перевод на правый край лондонской штрафной, откуда Гнабри пробил под дальний угол створа, но мяч попал в штангу и прокатился вдоль ворот, а Алькантара не подстроился под добивание!
'37
'36
'36
Очередная подача Киммиха от флажка прошла, но она не удивила соперника.
'35
Мюнхенцы легко проникли чужую штрафную, Алькантара не стал наносить удар из выгодной позиции, а передача на Мюллера под прострел уже была лишней — лишь угловой получили хозяева.
'33
Ло Чельсо пытался по центру забраться в штрафную «Баварии», но если первого защитника прошёл легко, то уже на втором запнулся.
'31
Киммих от угла поля на ближнюю штангу навес задумал, но гости этот стандарт легко разрушили.
'30
Гнабри прицельно пробивал в направлении дальнего угла ворот, но мяч от ноги Фойта ушёл на угловой.
'29
Перишич классный кросс выпилил во вратарскую «Тоттенхэма», Мюллер сыграл на опережение, но мяч попал в руку Томасу — фол в атаке.
'27
'27
'26
Коман не может продолжить встречу. «Бавария» готовит вынужденную замену.
'24
Коман пытался оставить мяч в поле, а в итоге неудачно упал. Нужна медицинская помощь.
'22
Право на угловой получили мюнхенцы. Киммих высокую подачу выполнил в центр штрафной, Перишич выиграл верх, но головой в борьбе пробил мимо створа.
'20
'18
«Бавария» продолжает играть первым номером. Пока у «Тоттенхэма» плохо держится мяч.
'16
Дэвис взял игру на себя, левым краем забежал в штрафную гостей, но от мяча его всё-таки оттеснили.
'14
'12
Перишич от лицевой мягкий заброс выполнил в центр штрафной, Павар с лёта пробил — Гассанига потащил! Алькантара не смог подстроиться под хорошее добивание из вратарской!
'10
Коутиньо сместился в центр, долго готовил удар, но его правую ногу лондонцы накрыли.
'8
«Бавария» активнее смотрится на старте. «Тоттенхэм» отдаёт инициативу сопернику.
'6
Гнабри на рывке ушёл от защитника и от правого края чужой штрафной прострелил во вратарскую — Гассанига успокоил мяч в своих руках.
'4
Сесеньон на скорости левым краем ворвался в штрафную хозяев и нанёс удар — Нойер на месте.
'3
Киммих со стандарта доставил мяч в штрафную «Тоттенхэма», но там оборона гостей сработал надёжно. Вторую волну атаки «Баварии» прервал свисток рефери — положение вне игры зафиксировано.
'1
Дан свисток к началу матча! Мюнхенцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Бавария» — «Тоттенхэм Хотспур» можно здесь.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Бавария» — «Тоттенхэм Хотспур» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Тоттенхэм Хотспур». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.