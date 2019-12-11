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Брюгге Реал Мадрид

В погоне за «ПСЖ»: «Реал» бьется с «Брюгге». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» — «Реал». ОНЛАЙН

«Брюгге» на своем поле принимает мадридский «Реал» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа А. 6-й тур  |   11 декабря 23:00   |  2 тайм
Брюгге
1:2
Реал Мадрид
Стадион «Ян Брейдель», Брюгге | Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Баланта 15'
Коссуну 21'
Соболь 34'
Ванакен 55'
Модрич 6'
Каземиро 37'
Родриго 53'
Винисиус Жуниор 64'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Симон Миньоле
17 (з)   Симон Дели
44 (з)   Брандон Мехеле
5 (з)   Одилон Коссуну 21'
2 (з)   Эдуард Соболь 34'
19 (з)   Тибо Вльетинк 70'
3 (з)   Эдер Баланта 15'
25 (п)   Руд Вормер
20 (п)   Ханс Ванакен 55'
35 (н)   Перси Тау 59'
42 (н)   Эммануэль Деннис
1 (в)   Альфонс Ареола
5 (з)   Рафаэль Варан
19 (з)   Альваро Одриосола
23 (з)   Ферлан Менди
3 (з)   Эдер Милитао
14 (п)    Каземиро 37'
22 (п)    Иско
10 (п)   Лука Модрич 6'
27 (н)    Родриго 53'
25 (н)    Винисиус 73' 64'
18 (н)   Лука Йович
Запасной состав
22 (в)   Итан Хорват
21 (з)   Дион Колс
18 (з)   Федерико Рикка
90 (п)   Шарль Де 70'
26 (п)   Матс Ритс
16 (н)   Сьебе Шрейверс 59'
14 (н)   Давид Окереке
13 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (п)   Федерико Вальверде
21 (н)   Браим Диас 73'
11 (н)   Гарет Бэйл
9 (н)   Карим Бензема
Удары
33%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 10
Удары
67%
По воротам: 9
В створ: 4
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 9
Самоечитаемое
Трансляция
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'67
Шрейверс обыграл Модрича и прокинул мяч вперёд. однако Одриосола прервал эту атаку.
'64
Гол! Винисиус Жуниор! 1:2! Родриго среагировал на навес Иско, но не попал по мячу, однако Винисиус тут же подошёл на помощь и пробил точно в правый угол ворот!
'61
Ванакен неудачно отдал передачу вперёд на Шрейверса, Милитао прочитал её и перехватил мяч.
'58
Шрейверс выходит на поле.
'58
Первая замена в матче, Тау покидает поле.
'57
Менди отлично сыграл в обороне, остановив опасную атаку соперника.
'55
Гол! Быстро отыгрался «Брюгге»! Деннис с левого фланга отдал мяч в центр, Ванакену, который мощно пробил в дальний угол!
'53
Гол! Одриосола дошёл с мячом по левому флангу до лицевой линии, прострели в центр штрафной на Родриго, который пробил в качание с левой под штангу!
'50
Иско пробил с линии штрафной — Дели блокировал удар.
'48
Соболь оказался в чужой штрафной, но удар не получился, мяч просто отскочил от его ноги.
'47
И сразу опаснейший момент! Тау пробил по воротам метров с семи — точно в защитника пробил!
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Опасных моментов в первом тайме было не так много. Реал смотрелся немного предпочтительнее, однако «Брюгге» опасно огрызался и даже забил гол в концовке, который, в прочем, был отменён. Отдохнём вместе с командами.
'45+2
Перерыв!
'45+1
На последней минуте хозяева даже успели забить гол. Но — из «вне игры».
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Соболь оказался лучшим в своей штрафной после навеса Родриго.
'40
Винисиус на фланге обыграл двух защитников и прострелил, но последнее действие не оказалось удачным. Дели оказался первым на мяче.
'38
Каземиро получил предупреждение за срыв атаки.
'36
Иско сместился в центр с левого фланга и плотно пробил в нижний угол. Мяч прошёл рядом со штангой.
'35
Много предупреждений в матче, это уже четвёртое. Соболь в центре поля грубо врезался в Модрича.
'33
Теперь уже Влитник простреливает на Тау — снова защитник гостей выбивает мяч.
'31
Коссуну получил мяч на правом фланге, сбросил его в штрафную на Тау — Ареола оказался первым на мяче.
'28
Ещё один классный перехват от Винисиуса! На этот раз он немного не дошёл до штрафной, отдал мяч на Модрича, который с левой ноги пробил в Мехеле.
'25
Теперь уже Коссуну подключился к атаке и прострелил в штрафную «Реала» — Милитао выбил мяч на угловой.
'22
Иско перед штрафной обвёл двух защитников, после чего Коссуну его всё-таки сбил. Жёлтая карточка.
'20
Менди на левом фланге получил мяч от Иско и неудачно навесил в штрафную.
'17
Опасно! Винисиус перехватил мяч на своей половине поля и дотащил его до штрафной, отдал передачу влево на Йовича, который мощно пробил под перекладину! Голкипер «Брюгге» в прыжке спас свою команду.
'16
Баланта в центральном круге грубо сбивает Каземиро, за что справедливо получает предупреждение.
'13
Тау пробил метров с 30-ти очень сильно — выше ворот.
'11
Удивительно, но хозяева поля заперли «Реал» на их половине поля. В прочем, до очень опасных моментов дело не доходит.
'8
Винисиус получил мяч на левом фланге, прострелил вдоль ворот — защитник «Брюгге» подставил ногу и перевёл на угловой.
'6
За срыв атаки получает первое в матче предупреждение Модрич.
'5
В контратаку попытались выбежать хозяева поля, однако Тау попал в офсайд сразу за центром поля.
'3
Очень сильный сильный ливень идёт в Бельгии. Но, несмотря на это, команды очень бодро начали игру.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Брюгге» — «Реал» можно здесь.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Брюгге» — «Реал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Реал». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.