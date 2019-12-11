- 1453357 просмотров WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
- 356881 просмотр «Выдавливали три мужика»: ужасы столичного роддома обернулись арестом
- 270525 просмотров В Париже завершился «нормандский саммит» — хроника
- 152221 просмотр Уралец рассказал, как убивал двух девушек на горе Уктус
- 150193 просмотра Исполком WADA отстранил Россию от соревнований
- 100865 просмотров Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
- 66684 просмотра В WhatsApp добавили новую функцию
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'67
Шрейверс обыграл Модрича и прокинул мяч вперёд. однако Одриосола прервал эту атаку.
'64
'61
Ванакен неудачно отдал передачу вперёд на Шрейверса, Милитао прочитал её и перехватил мяч.
'58
'58
'57
Менди отлично сыграл в обороне, остановив опасную атаку соперника.
'55
'53
'50
Иско пробил с линии штрафной — Дели блокировал удар.
'48
Соболь оказался в чужой штрафной, но удар не получился, мяч просто отскочил от его ноги.
'47
И сразу опаснейший момент! Тау пробил по воротам метров с семи — точно в защитника пробил!
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Опасных моментов в первом тайме было не так много. Реал смотрелся немного предпочтительнее, однако «Брюгге» опасно огрызался и даже забил гол в концовке, который, в прочем, был отменён. Отдохнём вместе с командами.
'45+2
Перерыв!
'45+1
На последней минуте хозяева даже успели забить гол. Но — из «вне игры».
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Соболь оказался лучшим в своей штрафной после навеса Родриго.
'40
Винисиус на фланге обыграл двух защитников и прострелил, но последнее действие не оказалось удачным. Дели оказался первым на мяче.
'38
'36
Иско сместился в центр с левого фланга и плотно пробил в нижний угол. Мяч прошёл рядом со штангой.
'35
'33
Теперь уже Влитник простреливает на Тау — снова защитник гостей выбивает мяч.
'31
Коссуну получил мяч на правом фланге, сбросил его в штрафную на Тау — Ареола оказался первым на мяче.
'28
Ещё один классный перехват от Винисиуса! На этот раз он немного не дошёл до штрафной, отдал мяч на Модрича, который с левой ноги пробил в Мехеле.
'25
Теперь уже Коссуну подключился к атаке и прострелил в штрафную «Реала» — Милитао выбил мяч на угловой.
'22
'20
Менди на левом фланге получил мяч от Иско и неудачно навесил в штрафную.
'17
Опасно! Винисиус перехватил мяч на своей половине поля и дотащил его до штрафной, отдал передачу влево на Йовича, который мощно пробил под перекладину! Голкипер «Брюгге» в прыжке спас свою команду.
'16
'13
Тау пробил метров с 30-ти очень сильно — выше ворот.
'11
Удивительно, но хозяева поля заперли «Реал» на их половине поля. В прочем, до очень опасных моментов дело не доходит.
'8
Винисиус получил мяч на левом фланге, прострелил вдоль ворот — защитник «Брюгге» подставил ногу и перевёл на угловой.
'6
'5
В контратаку попытались выбежать хозяева поля, однако Тау попал в офсайд сразу за центром поля.
'3
Очень сильный сильный ливень идёт в Бельгии. Но, несмотря на это, команды очень бодро начали игру.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Брюгге» — «Реал» можно здесь.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Брюгге» — «Реал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Реал». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.