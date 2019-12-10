Последний шанс: «Лион» принимает «РБ Лейпциг». LIVE
Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур. «Лион» — «РБ Лейпциг». ОНЛАЙН
В матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов французский «Лион» принимает немецкий «РБ Лейпциг» и в случае победы лишит «Зенит» шансов на выход в плей-офф турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G. 6-й тур | 10 декабря 23:00 | 2 тайм
Лион
1:2
РБ Лейпциг
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Мендес 33'
Ауа 50'
Юпамекано 2'
Форсберг 9' (пен)
Вернер 33' (пен)
Мукиэле 53'
Основные составы
1 (в) Антони Лопеш
4 (з) Рафаэл
5 (з) Джейсон Денайер
3 (з) Йоаким Андерсен
23 (з) Кенни Тете
12 (п) Тьяго Мендес 33'
8 (п) Уссем Ауа 50'
29 (п) Лука Тусар
7 (п) Мартен Терье
11 (н) Мемфис Депай
9 (н) Мусса Дембеле
1 (в) Петер Гулачи
5 (з) Деотшанкюль Юпамекано 55' 2'
16 (з) Лукас Клостерман
22 (з) Норди Мукиэле 53'
31 (п) Диего Демме
8 (п) Амаду Айдара
10 (п) Эмиль Форсберг 9'
18 (п) Кристофер Нкунку
3 (п) Марсело Сараччи
11 (н) Тимо Вернер 55' 33'
9 (н) Юссуф Поульсен
Запасной состав
30 (в) Чиприан Тэтэрушану
6 (з) Марсело
20 (з) Фернандо Марсал
25 (п) Максанс Какере
17 (п) Жефф Рен-Аделед
27 (н) Максвелл Корне
10 (н) Бертран Траоре
28 (в) Ивон-Ландри Мвого
26 (з) Этан Ампаду 55'
23 (з) Марцель Хальстенберг
27 (п) Конрад Лаймер
7 (п) Марсель Забитцер
20 (н) Матеус 55'
21 (н) Патрик Шик