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Лион РБ Лейпциг

Последний шанс: «Лион» принимает «РБ Лейпциг». LIVE

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур. «Лион» — «РБ Лейпциг». ОНЛАЙН

В матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов французский «Лион» принимает немецкий «РБ Лейпциг» и в случае победы лишит «Зенит» шансов на выход в плей-офф турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G. 6-й тур  |   10 декабря 23:00   |  2 тайм
Лион
1:2
РБ Лейпциг
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Мендес 33'
Ауа 50'
Юпамекано 2'
Форсберг 9' (пен)
Вернер 33' (пен)
Мукиэле 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антони Лопеш
4 (з)    Рафаэл
5 (з)   Джейсон Денайер
3 (з)   Йоаким Андерсен
23 (з)   Кенни Тете
12 (п)   Тьяго Мендес 33'
8 (п)   Уссем Ауа 50'
29 (п)   Лука Тусар
7 (п)   Мартен Терье
11 (н)   Мемфис Депай
9 (н)   Мусса Дембеле
1 (в)   Петер Гулачи
5 (з)   Деотшанкюль Юпамекано 55' 2'
16 (з)   Лукас Клостерман
22 (з)   Норди Мукиэле 53'
31 (п)   Диего Демме
8 (п)   Амаду Айдара
10 (п)   Эмиль Форсберг 9'
18 (п)   Кристофер Нкунку
3 (п)   Марсело Сараччи
11 (н)   Тимо Вернер 55' 33'
9 (н)   Юссуф Поульсен
Запасной состав
30 (в)   Чиприан Тэтэрушану
6 (з)    Марсело
20 (з)   Фернандо Марсал
25 (п)   Максанс Какере
17 (п)   Жефф Рен-Аделед
27 (н)   Максвелл Корне
10 (н)   Бертран Траоре
28 (в)   Ивон-Ландри Мвого
26 (з)   Этан Ампаду 55'
23 (з)   Марцель Хальстенберг
27 (п)   Конрад Лаймер
7 (п)   Марсель Забитцер
20 (н)    Матеус 55'
21 (н)   Патрик Шик