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Обслуживает встречу сегодня бригада арбитров во главе с авторитетным испанцем Матеу Лаосом.
Расклады в группе G, конечно, просто сумасшедшие. Подробнее о них можно почитать в материале «Газеты.Ru».
А вот какой состав «Зенита» с первых минут выставил Сергей Семак:
Кержаков — Караваев, Осорио, Иванович, Дуглас Карлос — Барриос — Оздоев, Шатов — Ерохин — Азмун, Дзюба.
Вот какие составы выставили тренеры. Сначала расстановка «Бенфики»:
Влаходимос — Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо — Пицци, Габриэл, Таарабт, Черви — Шкинью — Винисиус.
Матч начнется в 23.00 мск.
В заключительном, решающем туре группового этапа Лиги чемпионов в квартете G санкт-петербургский «Зенит» гостит в Лиссабоне у португальской «Бенфики». Вместе с вами за событиями следит Александр Седов.