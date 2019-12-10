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Бенфика Зенит

Решающий бой: «Зенит» гостит у «Бенфики». LIVE

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур. «Бенфика» — «Зенит». ОНЛАЙН

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» бьется за выход в плей-офф в гостях у лиссабонской «Бенфики». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа G. 6-й тур  |   10 декабря 23:00   |  Матч не начался
Бенфика
0:0
Зенит
Стадион «Да Луш», Лиссабон | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Одиссеас Влаходимос
3 (з)   Алехандро Гримальдо
6 (з)   Рубен Диаш
97 (з)   Франсишку Феррейра
84 (з)   Томаш Тавареш
21 (п)    Пицци
11 (п)   Франко Серви
49 (п)   Адель Таарабт
8 (п)    Габриэл
19 (п)   Франциско Леонель
95 (н)   Винисиус Мораис
41 (в)   Михаил Кержаков
4 (з)   Йордан Осорио
15 (з)   Вячеслав Караваев
3 (з)   Дуглас дос
6 (з)   Бранислав Иванович
5 (п)   Вильмар Барриос
17 (п)   Олег Шатов
27 (п)   Магомед Оздоев
21 (п)   Александр Ерохин
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
72 (в)   Иван Злобин
33 (з)   Нивалдо Жардел
71 (з)   Нуну Тавареш
7 (п)    Кайо
22 (п)   Андреас Самарис
73 (н)   Жоау Филипе
14 (н)   Харис Сеферович
78 (в)   Александр Васютин
19 (з)   Игорь Смольников
32 (п)   Матиас Краневиттер
20 (п)   Роберт Мак
38 (п)   Леон Мусаев
91 (п)   Алексей Сутормин
84 (н)   Илья Воробьёв
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22:55

Обслуживает встречу сегодня бригада арбитров во главе с авторитетным испанцем Матеу Лаосом.

22:50

Расклады в группе G, конечно, просто сумасшедшие. Подробнее о них можно почитать в материале «Газеты.Ru».

22:45

А вот какой состав «Зенита» с первых минут выставил Сергей Семак:

Кержаков — Караваев, Осорио, Иванович, Дуглас Карлос — Барриос — Оздоев, Шатов — Ерохин — Азмун, Дзюба.

22:40

Вот какие составы выставили тренеры. Сначала расстановка «Бенфики»:

Влаходимос — Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо — Пицци, Габриэл, Таарабт, Черви — Шкинью — Винисиус.

22:35

Матч начнется в 23.00 мск.

22:30

В заключительном, решающем туре группового этапа Лиги чемпионов в квартете G санкт-петербургский «Зенит» гостит в Лиссабоне у португальской «Бенфики». Вместе с вами за событиями следит Александр Седов.