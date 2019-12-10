Опередить «шмелей»: «Интер» бьется с «Барселоной». LIVE

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур. «Интер» — «Барселона». ОНЛАЙН

10.12.2019, 23:00

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сражающийся за путевку в плей-офф миланский «Интер» на своем поле принимает уже обеспечившую себе место в 1/8 финала и приехавшую к нему в гости без ряда лидеров «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.