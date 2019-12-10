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Трансляция
С конца
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'55
Бираги далеко вбросил мяч из аута в чужую штрафную на Лукаку, но тот в борьбе с защитником сыграл неудачно, потеряв мяч.
'53
Ракитич вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой, который разыграли гости неудачно.
'51
Весино попробовал исполнить заброс от центра поля вперед на Лаутаро Мартинеса, но против того на опережение сыграл соперник.
'49
'48
Начинается второй тайм у нас с длительного контроля мяча «Барселоной». Достаточно неплохо сегодня выглядит второй состав команды Вальверде.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Очень интересный поединок проходит в Милане сегодня. Пока что на гол Карлеса Переса хозяева сумели ответить точным ударом Лукаку. Стоит напомнить, что сегодня очень желательно побеждать «Интеру» в контексте заочной борьбы с «Боруссией».
'45+1
'44
'43
Видаль отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Аленья и тот попытался пробить, но угодил в Година.
'41
Д'Амброзио прострелил с правого фланга атаки в чужую штрафную на Лукаку, но тому в борьбе с соперником не удалось толком сыграть в этом моменте.
'39
Лукаку сместился на левый фланг атаки и навесил во вратарскую, где Д'Амброзио головой пробил неточно!
'37
Лаутаро Мартинес получил передачу на левом краю чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол ворот, но в прыжке спас свою команду Нето!
'35
'33
Аленья навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда нанес удар низом Лангле, но отправил мяч рядом со штангой.
'31
Аленья отпасовал правее на Видаля и тот навесил в центр, откуда мяч был вынесен на Ракитича. Иван пробил из-за пределов штрафной уж очень неточно.
'29
Весино приблизился к чужой штрафной по центру и решился на удар метров с 25-ти, но вышло не слишком сильно и прямо в руки голкиперу.
'27
Пока на кураже продолжают действовать футболисты «Барселоны» довольно уверенно, ничего не позволяя создавать хозяевам.
'25
В сложной ситуации теперь оказался «Интер». Ведь сегодня нужно миланцам обязательно побеждать.
'23
'21
Момент у «Интера»! Лукаку отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда нанес удар Бираги, но выручил свою команду Нето!
'19
Пока достаточно сложно дается игра миланскому «Интеру» несмотря на далеко не самый оптимальный состав «Барселоны» сегодня.
'17
Гризманн не по правилам сыграл против Шкриньяра поблизости от центра поля. Пока желтую карточку арбитр не показывает.
'15
В параллельном матче уже вышла вперед дортмундская «Боруссия», а это значит, что пора уже прибавлять «Интеру». Нужно побеждать команде Конте.
'13
Мусса Ваг подключился к аатке своей команды по правому флангу, вышел на ударную позицию, но выстрел совсем не получился и мяч прилетел в руки Хандановичу.
'11
После паса от Весино прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки Лукаку, но затянул с ударом и в подкате Лангле сумел его выстрел с линии вратарской блокировать.
'9
Карлос Перес прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес удар с острого угла, но выручил свою команду Ханданович.
'7
Лукаку получил пас от Бираги на левом краю чужой штрафной и мощным ударом отправил мяч в ближний угол ворот, но из явного офсайда.
'5
Борха Валеро отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда попытался пробить Д'Амброзио, но отправил мяч заметно выше цели.
'3
Больше контролируют мяч на стартовых минутах нашего матча футболисты «Барселоны», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Интер» — «Барселона» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Барселона». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.