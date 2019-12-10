онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Ред Булл Зальцбург Ливерпуль

В шаге от сенсации: «Зальцбург» бьется с «Ливерпулем». LIVE

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур. «Зальцбург» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» принимает на своем поле английский «Ливерпуль» и может не пустить его в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа E. 6-й тур  |   10 декабря 20:55   |  1 тайм
Ред Булл Зальцбург
0:0
Ливерпуль
Стадион «Ред Булл Арена - Вальс-Зиценхайм», Зальцбург | Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Чичан Станкович
17 (з)   Андреас Ульмер
39 (з)   Максимилиан Вебер
6 (з)   Жером Онген
43 (з)   Расмус Кристенсен
16 (п)   Златко Юнузович
14 (п)   Доминик Собослаи
45 (п)   Энок Мвепу
18 (н)   Такуми Минамино
30 (н)   Эрлинг Холанд
9 (н)   Хван Хи
1 (в)   Алисон Бекер
6 (з)   Деян Ловрен
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
8 (п)   Наби Кейта
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
11 (н)   Мохамед Салах
Запасной состав
31 (в)   Карлос Мигел
5 (з)   Альберт Вальчи
15 (з)   Андре Рамальо
4 (п)   Маджид Ашимеру
37 (п)   Масая Окугава
20 (н)   Патсон Дака
11 (н)   Смаил Превляк
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес
48 (п)   Кертис Джонс
7 (п)   Джеймс Милнер
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
23 (п)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
Удары
75%
По воротам: 4
В створ: 3
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Удары
25%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`12

Каков же ван Дейк! Во второй раз за первый тайм лишил «Ред Булл» выхода один на один, преградив путь Хвану.

`10

Холланд с левого фланга выполнил навес в штрафную, но там никого из одноклубников не оказалось.

`8

И тут же еще один момент! Мане с линии штрафной умно закручивал мяч в нижний угол — рядом со штангой.

`7

А теперь уже Алиссон вынужден вступать в игру! Минамино технично сыграл в штрафной «Ливерпуль», обыграв Ловрена на замахе, и пробивал, но бразильский голкипер «Ливерпуля» выручил.

`5

Момент! Ловрен сделал классную передачу Салаху на ход, египтянин ворвался в штрафную и пробил в нижний угол — вратарь спас.

`3

Хозяева мощно провели стартовые минуты и предприняли попытку быстро забить, но ван Дейк спас свою команду от выхода один на один.

`1

Матч начался!

20:51

Состав «Ливерпуля»:

20:50

Состав «Ред Булла»:

20:45

Начало матча в 20.55 мск.

20:40

В решающем матче группового этапа Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» с супербомбардиром Эрлингом Холландом принимает шикарный «Ливерпуль» Юргена Клоппа.