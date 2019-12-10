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Трансляция
С конца
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`12
Каков же ван Дейк! Во второй раз за первый тайм лишил «Ред Булл» выхода один на один, преградив путь Хвану.
`10
Холланд с левого фланга выполнил навес в штрафную, но там никого из одноклубников не оказалось.
`8
`7
`5
`3
Хозяева мощно провели стартовые минуты и предприняли попытку быстро забить, но ван Дейк спас свою команду от выхода один на один.
`1
20:51
Состав «Ливерпуля»:
20:50
Состав «Ред Булла»:
20:45
Начало матча в 20.55 мск.
20:40
В решающем матче группового этапа Лиги чемпионов австрийский «Ред Булл Зальцбург» с супербомбардиром Эрлингом Холландом принимает шикарный «Ливерпуль» Юргена Клоппа.