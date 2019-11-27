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Битва за первое место: «Барселона» обыгрывает «Боруссию». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Барселона» — «Боруссия». ОНЛАЙН

«Барселона» встречается с дортмундской «Боруссией» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа F. 5-й тур  |   27 ноября 23:00   |  2 тайм
Барселона
3:1
Боруссия Д
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Суарес 29'
Месси 33'
Месси 51'
Гризманн 67'
Бускетс 71'
Геррейру 74'
Санчо 77'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
24 (з)   Хуниор Фирпо
15 (з)   Клеман Лангле
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (з)   Серхи Роберто
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс 71'
4 (п)   Иван Ракитич 78'
11 (н)   Усман Дембеле 26'
9 (н)   Луис Суарес 29'
10 (н)   Лионель Месси 33' 51'
1 (в)   Роман Бюрки
16 (з)   Мануэль Аканджи
26 (з)   Лукаш Пищек 76'
5 (з)   Ашраф Хакими
13 (з)   Рафаэл Геррейру 74'
15 (з)   Матс Хуммельс
33 (п)   Юлиан Вайгль
28 (п)   Аксель Витсель
14 (п)   Нико Шульц 46'
11 (н)   Марко Ройс
19 (н)   Юлиан Брандт
Запасной состав
13 (в)    Нето
16 (з)   Мусса Ваг
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
22 (п)   Артуро Видаль 78'
8 (п)   Артур Рамос
17 (н)   Антуан Гризманн 26' 67'
31 (н)   Ансумане Фати
35 (в)   Марвин Хиц
2 (з)   Дан-Аксель Загаду 76'
29 (з)   Марсель Шмельцер
7 (п)   Джейдон Санчо 46' 77'
8 (п)   Махмуд Дахуд
10 (п)   Марио Гётце
23 (н)   Торган Азар
Удары
64%
По воротам: 13
В створ: 7
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 11
Удары
36%
По воротам: 6
В створ: 4
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 7
Самоечитаемое
Трансляция
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'78
Вышел на поле Видаль.
'78
Ушел с поля Ракитич.
'77
Гол! 3:1! Брандт отпасовал низом на линию чужой штрафной, где Санчо без особого сопротивления сначала мяч подработал под удар, а затем прицельно пробил в ближний угол ворот.
'76
Вышел на поле Загаду.
'76
Ушел с поля Пищек.
'75
Перекладина! Лионель Месси на исполнение пробил со штрафного с правого фланга атаки, но отправил мяч в перекладину ворот!
'74
Геррейру получил желтую карточку за грубый фол против Серхи Роберто на правом фланге атаки «Барселоны».
'71
Бускетс получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.
'69
Иван Ракитич получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше цели.
'67
Гол! 3:0! Месси исполнил передачу низом на левый край чужой штрафной, где Гризманн оторвался от защитника и точно в касание пробил в дальний угол ворот.
'66
Удивительный момент. После подачи с правого фланга атаки на линию вратарской пробил головой Месси, но отправил мяч рядом со штангой ворот Бюрки!
'64
Витсель попробовал исполнить в касание передачу на правый край чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'62
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'60
Юлиан Брандт получил передачу на левом краю чужой штрафной и низом нанес удар с близкой дистанции, но угодил в Тер Штегена.
'57
Хакими получил передачу на правом фланге атаки и попытался убежать в сольный прорыв, но в итоге сумел заработать лишь аут.
'55
Аканджи досталось в единоборстве с Суаресом. Однако, готов продолжать игру защитник «Боруссии».
'53
Пока никаких особых изменений у нас на футбольном поле не происходит. Продолжают доминировать хозяева.
'51
Месси получил желтую карточку за попытку симулировать фол в чужой штрафной.
'48
Гризманн оказался первым на подборе в чужой штрафной и нанес удар по центру ворот, но Бюрки выручил свою команду.
'46
Вышел на поле Санчо.
'46
Ушел с поля Шульц.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока уверенно ведет в счете «Барселона» после точных ударов Луиса Суареса и Лионеля Месси. Никаких предпосылок для перелома игры со стороны «Боруссии» не видно.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Хакими решился на удар по воротам с дальней дистанции, но отправил мяч далеко от створа чужих ворот.
'42
Лионель Месси получил передачу на правом краю чужой штрафной, но далеко отпустил от себя мяч, позволив Бюрки опасность ликвидировать.
'40
Заметно успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'37
Луис Суарес оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и попытался перебросить мяч через голкипера, но вышло также выше створа ворот.
'35
Под диктовку «Барселоны» проходит у нас игра. Пока не видно особых шансов у «Боруссии» на положительный результат сегодня.
'33
Гол! 2:0! Луис Суарес передачей низом на левый край чужой штрафной нашел свободного Месси и Лионель прицельно низом пробил в дальний угол ворот.
'31
Антуан Гризманн упал на газон в борьбе с защитником в чужой штрафной, но пенальти арбитр поставить не решился.
'29
Гол! 1:0! После классно разыгранной комбинации и финальной передачи от Месси выбежал один на один по центру Луис Суарес и уверенным ударом низом отправил мяч мимо Бюрки в сетку ворот.
'26
Вышел на поле Гризманн.
'26
Ушел с поля Дембеле из-за травмы.
'24
Усман Дембеле получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'22
Месси передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Суареса и тот уверенно пробил мимо Бюрки в сетку ворот, но арбитр зафиксировал офсайд.
'20
Витсель получил повреждение в жестком единоборстве в центре поля. Пауза у нас в игре.
'18
Дембеле получил передачу на левом краю чужой штрафной и попытался прострелить в центр, но уверенно на перехвате сыграл Бюрки.
'16
Хакими попытался убежать в прорыв по правому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Фирпо.
'14
Неплохо выходит сейчас контролировать мяч и у футболистов «Боруссии». Во всяком случае, немцы пробуют в этом компоненте не уступать.
'12
Усман Дембеле вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался пробить, но удар сильным не получился и мяч стал легкой добычей для Бюрки.
'10
Лионель Месси неудачно пробил со штрафного метров с 20-ти в стоявшего рядом со стенкой Бускетса.
'9
Месси взял игру поблизости от чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Вайгля. Может быть опасный стандарт.
'7
Усман Дембеле получил пас от Месси на левом краю чужой штрафной и отпасовал низом в центр на Ракитича, но удар от Ивана в касание принял на себя защитник.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля, но пока взломать оборону «Боруссии» не удается.
'3
Момент у «Боруссии»! После прострела с правого края чужой штрафной во вратарскую Тер Штеген вынес мяч прямо на Нико Шульца, а тот с близкой дистанции отправил мяч в защитника!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд). Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.