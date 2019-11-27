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Трансляция
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'78
'78
'77
'76
'76
'75
Перекладина! Лионель Месси на исполнение пробил со штрафного с правого фланга атаки, но отправил мяч в перекладину ворот!
'74
'71
'69
Иван Ракитич получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше цели.
'67
'66
Удивительный момент. После подачи с правого фланга атаки на линию вратарской пробил головой Месси, но отправил мяч рядом со штангой ворот Бюрки!
'64
Витсель попробовал исполнить в касание передачу на правый край чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'62
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'60
Юлиан Брандт получил передачу на левом краю чужой штрафной и низом нанес удар с близкой дистанции, но угодил в Тер Штегена.
'57
Хакими получил передачу на правом фланге атаки и попытался убежать в сольный прорыв, но в итоге сумел заработать лишь аут.
'55
Аканджи досталось в единоборстве с Суаресом. Однако, готов продолжать игру защитник «Боруссии».
'53
Пока никаких особых изменений у нас на футбольном поле не происходит. Продолжают доминировать хозяева.
'51
'48
Гризманн оказался первым на подборе в чужой штрафной и нанес удар по центру ворот, но Бюрки выручил свою команду.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока уверенно ведет в счете «Барселона» после точных ударов Луиса Суареса и Лионеля Месси. Никаких предпосылок для перелома игры со стороны «Боруссии» не видно.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Хакими решился на удар по воротам с дальней дистанции, но отправил мяч далеко от створа чужих ворот.
'42
Лионель Месси получил передачу на правом краю чужой штрафной, но далеко отпустил от себя мяч, позволив Бюрки опасность ликвидировать.
'40
Заметно успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'37
Луис Суарес оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и попытался перебросить мяч через голкипера, но вышло также выше створа ворот.
'35
Под диктовку «Барселоны» проходит у нас игра. Пока не видно особых шансов у «Боруссии» на положительный результат сегодня.
'33
'31
Антуан Гризманн упал на газон в борьбе с защитником в чужой штрафной, но пенальти арбитр поставить не решился.
'29
'26
'26
'24
Усман Дембеле получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'22
Месси передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Суареса и тот уверенно пробил мимо Бюрки в сетку ворот, но арбитр зафиксировал офсайд.
'20
Витсель получил повреждение в жестком единоборстве в центре поля. Пауза у нас в игре.
'18
Дембеле получил передачу на левом краю чужой штрафной и попытался прострелить в центр, но уверенно на перехвате сыграл Бюрки.
'16
Хакими попытался убежать в прорыв по правому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Фирпо.
'14
Неплохо выходит сейчас контролировать мяч и у футболистов «Боруссии». Во всяком случае, немцы пробуют в этом компоненте не уступать.
'12
Усман Дембеле вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался пробить, но удар сильным не получился и мяч стал легкой добычей для Бюрки.
'10
Лионель Месси неудачно пробил со штрафного метров с 20-ти в стоявшего рядом со стенкой Бускетса.
'9
Месси взял игру поблизости от чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Вайгля. Может быть опасный стандарт.
'7
Усман Дембеле получил пас от Месси на левом краю чужой штрафной и отпасовал низом в центр на Ракитича, но удар от Ивана в касание принял на себя защитник.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля, но пока взломать оборону «Боруссии» не удается.
'3
Момент у «Боруссии»! После прострела с правого края чужой штрафной во вратарскую Тер Штеген вынес мяч прямо на Нико Шульца, а тот с близкой дистанции отправил мяч в защитника!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд). Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.