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Трансляция
С конца
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'41
'40
'39
Силлессен! Абрахам подставил ногу под прострел в центр штрафной, мяч шёл под перекладину, но голкипер «Валенсии» дотянулся!
'38
Сначала Кепа чуть не придумал момент у своих ворот, но подстраховали своего вратаря полевые игроки «Челси». А уже в ответ Канте пробил в касание из пределов штрафной — выше желаемого!
'36
Перспективно смотрелась атака «Валенсии» правым флангом, но Хауме свою подачу запустил за пределы поля.
'34
Канте здорово прокинул мяч себе на ход, дошёл до штрафной, но выполнил неудачную передачу.
'32
'31
Валенсийцы заставляют соперника играть без мяча.
'29
Момент! Перехватили хозяева мяч в центре поля, сразу развернулась быстрая атака, Парехо сделал передачу в штрафную, но Гомес из выгодной позиции не попал в створ!
'27
В высокий прессинг пошли испанцы. Пришлось англичанам мяч выбивать за боковую.
'25
Право на угловой получили лондонцы. Подача Виллиана была прервана свистком арбитра — Зума при верховой борьбе за мяч нарушил правила на Паулисте.
'22
Мягкий заброс в штрафную гостей состоялся, Солер извернулся и пробил несильно головой — Кепа справился.
'20
Опасно! Не удалось валенсийцам замкнуть прострел вдоль ворот — Гомес у дальней штанги не смог подстроиться под удар!
'18
Канте на фланге грубо сыграл против Гайя — фол, но без карточки.
'17
Очень тяжело даётся «Валенсии» контроль над мячом на чужой половине поля. «Челси» плотно действует по сопернику.
'15
Джеймс от правого края чужой штрафной вырезал передачу к линии вратарской, Абрахам в борьбе толкнул мяч вперёд, но в створ не попал.
'14
Лайнсмен поднял флажок — Парехо гулял в положении вне игры.
'13
Виллиан со стандарта мягкую подачу исполнил в штрафную хозяев, борьба за мяч завершилась на вратаре.
'11
Хороший заброс из глубины прошёл в испанскую штрафную, но Пулишич даже в подкате не дотянулся до мяча.
'9
Справились гости с навесом от угла поля — Кепа здорово сыграл на выходе из ворот.
'8
Парехо со стандарта сделал подачу к воротам «Челси», но Зума выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч за лицевую.
'7
'5
Активный Виллиан у чужой штрафной налетел на Васса — фол в атаке зафиксирован.
'3
Прошёл кросс на угол вратарской «Валенсии», Виллиан выскочил из-за спины защитника и пробил головой — выше ворот!
'2
Ковачич ушёл в лицевую, откуда прострел помог «Челси» заработать быстрый угловой. Подача Виллиана на ближнюю штангу получилась на соперника.
'1
Дан свисток к началу матча! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Валенсия» — «Челси». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.