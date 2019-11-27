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Идеальная подача с угла поля и не менее идеальный удар Дзюбы головой! Под самую штангу положил!
Прессингует «Лионе» на половине поля «Зенита», но нарывается на опасную контратаку, в которой едва не выскочил на рандеву с Лопешем Азмун. Опередил Марсал.
Азмун на фланге после обыгрыша с Дугласом Сантосом пытался втащить мяч в штрафную, но сфолил в атаке.
Первый корнер привел к повторному, а тот вышел совсем неудачным, и защитники вынесли подальше.
Какой момент! Азмун мог расстреливать ворота «Лиона», но не попал по мячу, пущенному партнером из губины. Тем не менее снаряд все равно перелетел Лопеша и ударился в штангу! А дальше защитник вынес на угловой.
Угловой заработал «Лион», но ничего из него не выжал.
Лионцы контролируют мяч в эти минуты больше «Зенита». Но особенно на чужую половину поля не продвигаются.
Равная игра идет сейчас на поле без ворот.
«Лион» побольше атакует в последние минуты. Очень быстрая команда, делающая ставку на быстрые рывки Корне и Траоре по флангам и великолепную игру Дембеле в штрафной.
Корне делает невысокую подачу в штрафную, где Джезон Денайер пытался пробить пяткой в прыжке, но не попал по мячу. Снаряд попадает в Азмуна и рикошетит в руки Кержакову.
Теперь уже Кержаков выбегает из вратарской и бросается на мяч, чтобы опередить рвавшегося к нему Дембеле.
А вот и первый зенитовский угловой заработан усилиями Кузяева. Иванович проиграл борьбу в штрафной.
Очень неприятная подача Корне на ближнюю штангу, мяч от Азмуна и Оздоева летит в центр штрафной, но там фолит на Кержакове Андерсен. И после этого головой бьет в перекладину одновременно со свистком защитник.
Рвался Траоре к воротам, но Ракицкий успел в штрафной выбить мяч на корнер.
А вот и первый удар в матче в створ. Он же — первый удар «Зенита». Азмун после передачи Дзюбы пробил в касание с линии штрафной низом точно в руки запасному голкиперу сборной Португалии Лопешу.
Президент УЕФА Александр Чефферин сегодня на трибунах. Прилетел в Россию с рабочим визитом.
Первый уголовой в матче подает «Лион». Дело заканчивается попыткой удара Марсала с подбора, но мяч киксует.
Дзюба борется с Марсело за верховой мяч на чужой половине поля, выигрывает эту борьбу, но сначала толкнув бразильского защитника в спину. Фол.
Первую в матче атаку провел «Лион», правда, до лучшего бомбардира чемпионата Франции мяч довести не получилось. Мусса Дембеле забил в Лиге 1 уже 10 голов. А вот второй голеадор (7 мячей в чемпионате) и главная звезда команды Мемфис Депай сегодня не играет.
Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.
Важнейший матч с точки зрения борьбы за плей-офф Лиги чемпионов. В группе лидирует «РБ Лейпциг», у которого 10 очков, у «Лиона» 7 баллов, «Зенит» набрал 4, а «Бенфика» имеет 3 очка. Во Франции команды сыграли вничью, так что в случае собственной победы «Зенит», догнав соперника, получит перевес по личным встречам. Ну а решится все в последнем туре. В любом случае, сине-бело-голубые точно не потеряют сегодня шансов на евровесну, как «Локо» накануне.
«Лион»:
Вратарь: Антони Лопеш;
Марсело, Фернандо Марсал, Лео Дюбуа, Джейсон Денайер, Йоаким Андерсен, Лука Тусар, Жефф Рен-Аделед, Бертран Траоре, Максвелл Корне, Мусса Дембеле.
Представляем стартовые составы команд. «Зенит»:
Вратарь: Михаил Кержаков;
Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун.
Встреча начнется в 20.55 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором петербургский «Зенит» принимает «Лион».