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Зацепиться за плей-офф: «Зенит» принимает «Лион». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Зенит» — «Лион». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» на своем поле принимает французский «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G. 5-й тур  |   27 ноября 20:55   |  1 тайм
Зенит
1:0
Лион
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Кузяев 16'
Дзюба 42'
Андерсен 29'
Марсал 43'
Дюбуа 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Вячеслав Караваев
14 (п)   Далер Кузяев 16'
27 (п)   Магомед Оздоев
5 (п)   Вильмар Барриос
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба 42'
7 (н)   Сердар Азмун
1 (в)   Антони Лопеш
6 (з)    Марсело
14 (з)   Лео Дюбуа 44'
5 (з)   Джейсон Денайер
20 (з)   Фернандо Марсал 43'
3 (з)   Йоаким Андерсен 29'
17 (п)   Жефф Рен-Аделед
29 (п)   Лука Тусар
10 (н)   Бертран Траоре
27 (н)   Максвелл Корне
9 (н)   Мусса Дембеле
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
19 (з)   Игорь Смольников
18 (п)   Юрий Жирков
21 (п)   Александр Ерохин
20 (п)   Роберт Мак
91 (п)   Алексей Сутормин
30 (в)   Чиприан Тэтэрушану
28 (з)   Юссуф Коне
23 (з)   Кенни Тете
25 (п)   Максанс Какере
36 (п)   Матис Шерки
22 (п)   Жеан Лукас
19 (н)   Амин Гуири
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 5
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+2

Ничего в добавленное время не случилось. Перерыв.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'44

А теперь предупреждение получает еще и Дюбуа. Он за фол.

'43

Спорили футболисты «Лиона», но VAR показал, что гол чистый. Марсал договорился до желтой карточки.

'42

Идеальная подача с угла поля и не менее идеальный удар Дзюбы головой! Под самую штангу положил!

'42

ГОООООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 1:0!

'40

Прессингует «Лионе» на половине поля «Зенита», но нарывается на опасную контратаку, в которой едва не выскочил на рандеву с Лопешем Азмун. Опередил Марсал.

'39

Азмун на фланге после обыгрыша с Дугласом Сантосом пытался втащить мяч в штрафную, но сфолил в атаке.

'37

Первый корнер привел к повторному, а тот вышел совсем неудачным, и защитники вынесли подальше.

'35

Какой момент! Азмун мог расстреливать ворота «Лиона», но не попал по мячу, пущенному партнером из губины. Тем не менее снаряд все равно перелетел Лопеша и ударился в штангу! А дальше защитник вынес на угловой.

'33

Угловой заработал «Лион», но ничего из него не выжал.

'31

Лионцы контролируют мяч в эти минуты больше «Зенита». Но особенно на чужую половину поля не продвигаются.

'29

Оздоев бросает со своей половины поля в прорыв Дзюбу, которого на центральной линии рубит Йоахим Андерсен. Желтая карточка.

'27

Равная игра идет сейчас на поле без ворот.

'25

Отличная атака «Зенита» и удар Кузяева с линии штрафной по свободному пространству — выше створа.

'23

Чуть ли не ценой собственного здоровья Кержаков сейчас спасает «Зенит». После прострела Корне Кержаков отразил неловкую срезку Оздоева в свои ворота, а потом успел накрыть мяч на линии, не позволив добить Джеффу Рене-Аделаиду.

'21

В центр поля зенитовцы перевели мяч. Но все равно опасно атакует «Лион», правда, в итоге Корне свистят офсайд. Правда, по повтору кажется, что его не было. Но вингер все равно потерял мяч.

'19

«Лион» побольше атакует в последние минуты. Очень быстрая команда, делающая ставку на быстрые рывки Корне и Траоре по флангам и великолепную игру Дембеле в штрафной.

'17

Корне делает невысокую подачу в штрафную, где Джезон Денайер пытался пробить пяткой в прыжке, но не попал по мячу. Снаряд попадает в Азмуна и рикошетит в руки Кержакову.

'16

Далер Кузяев рубит на фланге, убравшего на скорости мяч под себя Марсала. Желтая карточка, Кузяев пропустит матч шестого тура против «Бенфики». Но тут еще опасный штрафной.

'14

Теперь уже Кержаков выбегает из вратарской и бросается на мяч, чтобы опередить рвавшегося к нему Дембеле.

'12

Дзюба пасует вперед в штрафную, где Дриусси не попадает по мячу, но Азмун несется, чтобы воткнуть в сетку. Первым оказывается бросившийся в ноги Лопеш. Иранец еще по инерции наступил ему шипами на палец.

'11

Опасный прострел в штрафную Лопеша, но никто его не замыкает.

'10

А вот и первый зенитовский угловой заработан усилиями Кузяева. Иванович проиграл борьбу в штрафной.

'9

Очень неприятная подача Корне на ближнюю штангу, мяч от Азмуна и Оздоева летит в центр штрафной, но там фолит на Кержакове Андерсен. И после этого головой бьет в перекладину одновременно со свистком защитник.

'8

Рвался Траоре к воротам, но Ракицкий успел в штрафной выбить мяч на корнер.

'7

А вот и первый удар в матче в створ. Он же — первый удар «Зенита». Азмун после передачи Дзюбы пробил в касание с линии штрафной низом точно в руки запасному голкиперу сборной Португалии Лопешу.

'6

Президент УЕФА Александр Чефферин сегодня на трибунах. Прилетел в Россию с рабочим визитом.

'5

Первый уголовой в матче подает «Лион». Дело заканчивается попыткой удара Марсала с подбора, но мяч киксует.

'4

Дзюба борется с Марсело за верховой мяч на чужой половине поля, выигрывает эту борьбу, но сначала толкнув бразильского защитника в спину. Фол.

'3

Первую в матче атаку провел «Лион», правда, до лучшего бомбардира чемпионата Франции мяч довести не получилось. Мусса Дембеле забил в Лиге 1 уже 10 голов. А вот второй голеадор (7 мячей в чемпионате) и главная звезда команды Мемфис Депай сегодня не играет.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:50

Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

22:45

Важнейший матч с точки зрения борьбы за плей-офф Лиги чемпионов. В группе лидирует «РБ Лейпциг», у которого 10 очков, у «Лиона» 7 баллов, «Зенит» набрал 4, а «Бенфика» имеет 3 очка. Во Франции команды сыграли вничью, так что в случае собственной победы «Зенит», догнав соперника, получит перевес по личным встречам. Ну а решится все в последнем туре. В любом случае, сине-бело-голубые точно не потеряют сегодня шансов на евровесну, как «Локо» накануне.

20:40

«Лион»:

Вратарь: Антони Лопеш;

Марсело, Фернандо Марсал, Лео Дюбуа, Джейсон Денайер, Йоаким Андерсен, Лука Тусар, Жефф Рен-Аделед, Бертран Траоре, Максвелл Корне, Мусса Дембеле.

20:35

Представляем стартовые составы команд. «Зенит»:

Вратарь: Михаил Кержаков;

Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

20:30

Встреча начнется в 20.55 по московскому времени.

20:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором петербургский «Зенит» принимает «Лион».