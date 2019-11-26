- 421068 просмотров Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
- 348902 просмотра МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
- 316545 просмотров Россия провалилась на детском «Евровидении»
- 136901 просмотр «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
- 126922 просмотра В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму
- 112743 просмотра Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
- 82972 просмотра Следователь из Сочи пожаловалась матери накануне самоубийства
В центр поля переместилась игра. «Ювентус» пока все устраивает.
Жоау Феликс наносит удар, который блокирует де Лигт.
Весь «Ювентус» играет за линией мяча сейчас при обороне.
«Атлетико» коллективными усилиями и ногами Парти перехватывает мяч на чужой половине поля. Следует хороший пас направо, но в итоге атака ни к чему не приводит.
«Атлетико» достаточно бодро начинает и вторую половину. Заставляет де Шильо вынести на угловой.
«Атлетико» из глубины подает штрафной, но опасности он в себе не таил.
Штрафной заработал «Ювентус» метрах в 38 от ворот. Дибала подал в штрафную, где упали два игрока, но фолил там в Бонуччи на Эррере, а не наоборот.
Первый тайм получился довольно скучным, прошел с перевесом «Ювентуса», но ничего особенного «Юве» не создавал, а отрезками мадридцы были интереснее. Однако гол Дибалы прямо перед перерывом с сумасшедшего штрафного вполне может взорвать эту игру. Узнаем во втором тайме. А пока отдохнем.
Это что-то невероятное! Дибала от лицевой линии закрутил прямым ударом прямо под перекладину. И хотя мяч влетел почти по центру ворот, он был уходящим, летел очень сильно и коснулся верхней планки. Такое не берется!
Де Лигт в брутальном подкате выносит мяч за боковую, срывая проход Эрреры. Триппьер далеко забрасывает из аута, но там игрокам «Атлетико» борьбу выиграть не удалось.
Триппьер в своем стиле идеально подает в штрафную «Ювентуса» на Морату, но в последний момент защитники снимают мяч у форварда с головы.
Продолжает поддавливать «Ювентус». У «Атлетико» хватает проблем при обороне сейчас. Не всегда успевают.
Роналду катит со штрафного на Пьянича назад, хотя все ждали подачи в штрафную. Пьяничу никто не мешал бить, но — редкий случай — удар у него не вышел.
Данило сбили на фланге. Точка для опасной подачи со штрафного.
64% игрового времени владеет «Юве» мячом, но сейчас темп, надо сказать, упал.
Проход де Шильо левым флангом и прострел в штрафную «Атлетико». После рикошета мяч взмывает в воздух, и затем его выносят.
«Ювентус» подает угловой, забирает подбор и разыгрывает низом по периметру до подачи Матюиди, которая не находит адресата в штрафной.
Дальний удар по воротам «Юве». Спокойно забирает мяч Щченсны, не давая летевшему вперед Морате сыграть на добивании.
Вот теперь игра переместилась на половину поля «Атлетико», но все так же проходит без ворот.
Шикарно в дриблинге в левом полуфланге сыграл Дибала, но в последний момент не сумел в падении протолкнуть на уже совершенно свободного в центре штрафной Роналду.
«Ювентус» подобрался к чужой штрафной, последовала подача на Дибалу, но Фелипе головой ее снял.
Немного успокоилась игра, но она скорее идет на половине поля «Ювентуса», что неожиданно.
Подача в штрафную «Ювентуса». Де Шильо неловко пытается выбить мяч и срезает на корнер.
Мяч вроде бы под контролем «Ювентуса», но «атлети» взрываются прессингом. Небрежный пас, Витоло тут же выскакивает и перехватывает, входит в штрафную и бьет после ложного замаха — рикошет и угловой.
Дибала делает пас в штрафную на Криштиану, но защитник успевает первым и выбивает куда подальше.
Подача в штрафную «Ювентуса», и Витоло даже кивнул головой, но мяч улетел за лицевую далеко от ворот.
Томас Парти перехватывает мяч, протаскивает его к штрафной «Локомотива» и бьет, но попадает в защитника.
Много борьбы в центре поля, но класс команд, конечно, ощущается. Очень быстро работает с мячом.
Первая подача в штрафную «Ювентуса», но это точно в руки Щченсны.
Сразу в высоком темпе начинает матч «Ювентус». У «Атлетико» сегодня крайне оборонительное сочетание. Симеоне, видимо, устроит и ничья.
«Ювентус»: Щченсны — Данило, Бонуччи, де Лигт, де Шильо — Пьянич — Бентанкур, Матюиди — Рэмзи — Дибала, Роналду. «Атлетико»: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди — Коке, Эррера, Сауль, Парти, Витоло — Мората.
Начало встречи запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором туринский «Ювентус» принимает мадридский «Атлетико».