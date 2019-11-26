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Ювентус Атлетико М

Битва за лидерство: «Ювентус» обыгрывает «Атлетико». LIVE

Лига чемпионов. Группа D. «Ювентус» — «Атлетико». ОНЛАЙН

Туринский «Ювентус» принимает мадридский «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа D. 5-й тур  |   26 ноября 23:00   |  2 тайм
Ювентус
1:0
Атлетико М
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Бентанкур 35'
Дибала 45+2'
Эрмосо 32'
Лоди 40'
Сауль 52'
Эррера 58'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
2 (з)   Маттиа Де
4 (з)   Маттейс де
19 (з)   Леонардо Бонуччи
13 (з)    Данило
8 (п)   Аарон Рэмси 63'
14 (п)   Блез Матюиди
30 (п)   Родриго Бентанкур 35'
5 (п)   Миралем Пьянич
7 (н)   Криштиану Роналду
10 (н)   Пауло Дибала 45'
13 (в)   Ян Облак
18 (з)   Аугусто Фелипе
23 (з)   Киран Триппьер
12 (з)   Ренан Лоди 64' 40'
22 (з)   Марио Эрмосо 32'
20 (п)    Витоло 54'
5 (п)   Томас Парти
16 (п)   Эктор Эррера 60' 58'
8 (п)    Сауль 52'
6 (п)    Коке
9 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
77 (в)   Джанлуиджи Буффон
24 (з)   Даниэле Ругани
28 (з)   Мерих Демирал
16 (п)   Хуан 
6 (п)   Сами Хедира
33 (н)   Федерико Бернардески 63'
21 (н)   Гонсало Игуаин
1 (в)   Антонио Адан
4 (з)   Сантьяго Арьяс
11 (п)   Тома Лемар 64'
14 (п)   Маркос Льоренте
7 (н)   Жоау Фелиш 54'
10 (н)   Анхель Корреа 60'
17 (н)   Иван Шапоньич
Удары
50%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
64%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 8
Удары
50%
По воротам: 10
В створ: 2
Владение мячом
36%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 11
Самоечитаемое
Трансляция
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'64

Опасный удар Феликса из штрафной — очень рядом со штангой.

'66

В центр поля переместилась игра. «Ювентус» пока все устраивает.

'64

Аарона Рэмзи меняет Федерико Бернардески.

'63

Роналду бежал с центра поля к воротам под прессингом защитников и в итоге пробил — немного выше створа.

'62

Анхель Корреа поменял Эктора Эрреру.

'61

Жоау Феликс наносит удар, который блокирует де Лигт.

'60

Дважды подряд наступает Эррера на ногу Роналду и получает желтую карточку.

'59

Весь «Ювентус» играет за линией мяча сейчас при обороне.

'57

«Атлетико» коллективными усилиями и ногами Парти перехватывает мяч на чужой половине поля. Следует хороший пас направо, но в итоге атака ни к чему не приводит.

'55

Жоау Феликс выходит на поле вместо Витоло.

'53

Мората за точный удар после свистка получает желтую карточку.

'52

Доводят до удара Сауля из штрафной после скидки дело «матрасники», но мяч с отскоком от газона запрыгивает в руки Щченсны.

'51

«Атлетико» достаточно бодро начинает и вторую половину. Заставляет де Шильо вынести на угловой.

'49

«Атлетико» из глубины подает штрафной, но опасности он в себе не таил.

'47

Штрафной заработал «Ювентус» метрах в 38 от ворот. Дибала подал в штрафную, где упали два игрока, но фолил там в Бонуччи на Эррере, а не наоборот.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Первый тайм получился довольно скучным, прошел с перевесом «Ювентуса», но ничего особенного «Юве» не создавал, а отрезками мадридцы были интереснее. Однако гол Дибалы прямо перед перерывом с сумасшедшего штрафного вполне может взорвать эту игру. Узнаем во втором тайме. А пока отдохнем.

'45+3

Первый тайм завершен.

'45+2

Это что-то невероятное! Дибала от лицевой линии закрутил прямым ударом прямо под перекладину. И хотя мяч влетел почти по центру ворот, он был уходящим, летел очень сильно и коснулся верхней планки. Такое не берется!

'45+2

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Пауло Дибала — 1:0!

'45+1

Две минуты добавлены к первому тайму. И начинаются они с фола Эрмосо у лицевой у самой границы своей штрафной.

'44

Де Лигт в брутальном подкате выносит мяч за боковую, срывая проход Эрреры. Триппьер далеко забрасывает из аута, но там игрокам «Атлетико» борьбу выиграть не удалось.

'42

Триппьер в своем стиле идеально подает в штрафную «Ювентуса» на Морату, но в последний момент защитники снимают мяч у форварда с головы.

'40

Лоди опаздывает к эпизоду, где Роналду изящно принимает мяч на бровке, и шипами накладывает португальцу сверху. Желтая карточка.

'38

Продолжает поддавливать «Ювентус». У «Атлетико» хватает проблем при обороне сейчас. Не всегда успевают.

'36

Родриго Бентанкур отоваривает в центре поля Витоло и получает «горчичник». И тут ничья.

'34

Роналду катит со штрафного на Пьянича назад, хотя все ждали подачи в штрафную. Пьяничу никто не мешал бить, но — редкий случай — удар у него не вышел.

'33

Подача перелетает через штрафную, в углу поля к мячу успевает Дибала, за которым вырастает Эрмосо. Аргентинец первым касанием пяткой играет себе за спину и тут же получает руками по лицу. Желтая карточка Эрмосо.

'32

Данило сбили на фланге. Точка для опасной подачи со штрафного.

'31

64% игрового времени владеет «Юве» мячом, но сейчас темп, надо сказать, упал.

'29

Проход де Шильо левым флангом и прострел в штрафную «Атлетико». После рикошета мяч взмывает в воздух, и затем его выносят.

'27

«Ювентус» подает угловой, забирает подбор и разыгрывает низом по периметру до подачи Матюиди, которая не находит адресата в штрафной.

'25

Дальний удар по воротам «Юве». Спокойно забирает мяч Щченсны, не давая летевшему вперед Морате сыграть на добивании.

'23

Вот теперь игра переместилась на половину поля «Атлетико», но все так же проходит без ворот.

'21

Шикарно в дриблинге в левом полуфланге сыграл Дибала, но в последний момент не сумел в падении протолкнуть на уже совершенно свободного в центре штрафной Роналду.

'19

«Ювентус» подобрался к чужой штрафной, последовала подача на Дибалу, но Фелипе головой ее снял.

'17

Немного успокоилась игра, но она скорее идет на половине поля «Ювентуса», что неожиданно.

'14

Подача в штрафную «Ювентуса». Де Шильо неловко пытается выбить мяч и срезает на корнер.

'13

Парти после углового пробил с подбора с лета — мяч полетел очень плотно и на сантиметры разминулся с дальней девяткой.

'12

Мяч вроде бы под контролем «Ювентуса», но «атлети» взрываются прессингом. Небрежный пас, Витоло тут же выскакивает и перехватывает, входит в штрафную и бьет после ложного замаха — рикошет и угловой.

'10

Дибала наносит первый опасный удар в матче. Немного неточно.

'9

Дибала делает пас в штрафную на Криштиану, но защитник успевает первым и выбивает куда подальше.

'8

Подача в штрафную «Ювентуса», и Витоло даже кивнул головой, но мяч улетел за лицевую далеко от ворот.

'7

Томас Парти перехватывает мяч, протаскивает его к штрафной «Локомотива» и бьет, но попадает в защитника.

'6

Много борьбы в центре поля, но класс команд, конечно, ощущается. Очень быстро работает с мячом.

'4

Первая подача в штрафную «Ювентуса», но это точно в руки Щченсны.

'2

Сразу в высоком темпе начинает матч «Ювентус». У «Атлетико» сегодня крайне оборонительное сочетание. Симеоне, видимо, устроит и ничья.

'1

Поееехали! Матч начался.

23:00

«Ювентус»: Щченсны — Данило, Бонуччи, де Лигт, де Шильо — Пьянич — Бентанкур, Матюиди — Рэмзи — Дибала, Роналду. «Атлетико»: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди — Коке, Эррера, Сауль, Парти, Витоло — Мората.

22:55

Начало встречи запланировано на 23.00 мск.

22:50

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором туринский «Ювентус» принимает мадридский «Атлетико».