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Трансляция
С конца
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'67
Больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Пока не возникает предпосылок для гола гостей.
'65
'65
'63
Канселу подключился к атаке своей команды по центру, убрал с пути на ложном замахе Алана Патрика и пробил затем в угол ворот, но Пятов выручил свою команду.
'61
Стерлинг убежал в быструю контратаку по центру и попытался пробить из-за пределов штрафной, но отправил мяч намного выше цели.
'59
Несколько подряд подач в чужую штрафную организовали футболисты «Шахтера», но все без завершающего удара по воротам.
'57
'54
Опасная передача была исполнена на Мораеса в штрафную «Манчестер Сити» и форвард упал на газон в борьбе с защитником, но фола арбитр не зафиксировал.
'52
Мораес грубо сыграл против Де Брейне поблизости от центра поля. Досталось тут бельгийцу. Пауза у нас в игре.
'50
Де Брейне опасно низом прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Пятов сумел опередить Жезуса.
'48
Де Брейне прострелил низом с левого фланга атаки в чужую штрафную на Гюндогана, но турок неудачно мяч обработал, момент упустив.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Интересно развивался у нас футбол в первой половине встречи с обоюдными шансами на успех. «Манчестер Сити» больше владеет мячом, но при этом «Шахтер» несколько раз здорово заставлял нервничать болельщиков хозяев. Тем интереснее игра ожидается после перерыва.
'43
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча, но пока без завершающего удара по чужим воротам.
'41
Гюндоган вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но с рикошетом от соперника мяч пролетел рядом со штангой.
'39
Коноплянка вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом пробил в ближний угол ворот, но там уже находился Эдерсон.
'37
Мораес получил повреждение в жестком столкновении с Фернандиньо. Пауза у нас в игре.
'35
Отаменди решился на удар по воротам метров с 25-ти, но отправил мяч чуть выше створа ворот Пятова.
'33
Алан Патрик исполнил классный заброс за спины защитникам к чужой штрафной на Жуниора Мораеса, но форвард немного не дотянулся до мяча и момент упустил.
'31
После розыгрыша углового Анхелиньо исполнил точную подачу в центр чужой штрафной на Отаменди, но тот головой пробил прямо в руки Пятову.
'29
Жуниор Мораес отпасовал с правого края чужой штрафной в центр на Алана Патрика и тот в касание пробил, но отправил мяч намного выше створа ворот Эдерсона.
'27
Канселу на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
'25
Родри вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной после потери мяча Тете и нанес удар, но уверенно в рамке сыграл Пятов.
'23
Тете приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и на силу попытался пробить, но принял этот выстрел на себя Фернандиньо.
'21
Стерлинг получил передачу на левом краю чужой штрафной фактически от центра поля, но забрался в небольшой офсайд.
'19
Де Брейне перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки своей команды, нарушив правила против Жуниора Мораеса.
'17
Коваленко ушел от Фернандиньо в центре поля и отпасовал низом вперед на Тете, но вовремя выбежал из ворот Эдерсон, сумев опасность ликвидировать.
'15
Момент у «Шахтера»! Анхелиньо упустил Тете на левом краю обороны, после чего тот воспользовался оплошностью вышедшего из своей штрафной Эдерсона, но затем пробил в находившегося в рамке защитника!
'13
Де Брейне исполнил передачу на левый край чужой штрафной, откуда Гюндоган прострелил во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Пятов.
'11
Фернандиньо исполнил заброс от центра поля в чужую штрафную, но там вовремя вышел из ворот Андрей Пятов, уверенно сыграл на выходе.
'9
Де Брейне вошел в чужую штрафную по центру и низом попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника. А в продолжении атаки Кевин уже забрался во вне игры.
'7
Фернандиньо жестко сыграл в единоборстве против Жуниора Мораеса поблизости от центра поля. Арбитр пока воздерживается от желтых карточек.
'5
Пока обе команды действуют в неторопливом темпе на стартовых минутах нашего матча. Особенно неожиданно выглядит пассивная игра от хозяев поля.
'3
Тете получил передачу на правом фланге атаи, попытался один в один обыграть Анхелиньо, но в итоге быстро лишился мяча.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Шахтёр». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.