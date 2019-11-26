Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'64
Медики оказывают помощь Эдену. Пауза в игре.
'63
Мёнье грубо сыграл против Азара — фол, но почему-то без карточки.
'62
Марсело еще одну атаку «Реала» обострил, но на этот раз прямым ударом по воротам — безуспешно.
'61
Марсело от левого края штрафной низом покатил мяч к ближнему углу вратарской, Иско опередил защитника и пробил в касание — Навас шикарен в игре у ближней штанги!
'60
Бензема неаккуратно сыграл в отборе, сбив Верратти. Рефери продолжает экономить карточки.
'59
Кроос продолжает издали поливать! Удар Тони пришёлся в метре от дальней штанги!
'57
Неймар в центр штрафной «Реала» мяч направил, но там Куртуа уверенно сыграл на перехвате за счёт рук.
'56
Варан выбил мяч за лицевую, прервав фланговую подачу Берната.
'54
Игра сохраняет контуры, которые были и в первом тайме. «Реал» более остро атакует.
'52
Бернат получил толчок в спину от Вальверде в чужой штрафной, но чуть раньше у крайнего защитника «ПСЖ» был зафиксирован офсайд.
'50
Кроос не стал наносить удар с линии штрафной, полез в дриблинг и упустил момент.
'49
Неймар сам взялся за стандарт от флажка, но подача на ближнюю штангу получилась на голову Рамоса.
'48
Неймар из-за штрафной нанёс удар, заработав угловой для гостей.
'46
И сразу момент у ворот «ПСЖ»! Шикарную передачу с фланга вырезал Марсело к дальней штанге, Бензема в касание пробил, но Навас в падении ногой мяч отразил!
'46
Стартовал второй тайм встречи на «Сантьяго Бернабеу»!
'46
'46
'45+3
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме матча «Реал» смог забить быстрый гол — Бензема продемонстрировал голевое чутье, добавив мяч в ворота после отскока от штанги. «ПСЖ» в концовке 45-минутки мог рассчитывать на двойной подарок — удаление вратаря и право на пенальти, но падение Икарди после борьбы с Куртуа было расценено, как игровой момент — система VAR помогла судьям разобраться в тонкости эпизода.
'45+2
«ПСЖ» проводит затяжную атаку под свист испанских болельщиков.
'45+1
Долгие споры ни к чему не привели. Три минуты добавлено к первому тайму.
'44
Парижане провели атаку, Икарди получил передачу на ход, Куртуа вышел из ворот к линии штрафной и в подкате попытался выбить мяч, но в итоге снёс Мауро — красная карточка показана голкиперу «Реала»! Судья обратился к системе VAR, после чего не только не назначил пенальти, а еще и отменил удаление!
'42
«Реал» продолжает настаивать на позиционном нападении.
'40
Хитро разыграли хозяева корнер, мяч был доставлен к ближнему углу штрафной, Марсело с ходу пробил низом — Навас успел сложиться!
'39
Навас среагировал на плотный удар Карвахаля из-за штрафной! Атака «Реала» ушла на вторую волну, в которой Каземиро зарядил — мяч через рикошет ушёл за лицевую.
'37
Надёжно сработала защита «Реала» после подачи парижан от угла поля.
'36
Ди Мария сделал пас на рывок Мбаппе, удар Килиана под острым углом заставил Куртуа мяч перевести на угловой.
'35
Каземиро не позволил гостям быстро выйти из обороны в атаку, нарушив правила на чужой половине поля.
'33
Кроос с дальней дистанции выстрелил — Навас справился!
'32
Угловой заработали парижане, но этот стандарт был разыгран неудачно — мяч покинул пределы поля.
'30
Мбаппе от левого края штрафной решил сделать прострел, получился в итоге больше удар по воротам, но Куртуа мяч отбил.
'29
Азар легко прошёл одного защитника, но уже со вторым не справился на входе в штрафную гостей.
'27
Бензема выкатил мяч на радиус штрафной «ПСЖ», Кроос набежал и зарядил — Навас в прыжке отвёл угрозу в сторону от ворот!
'26
Красиво хозяева комбинировали у чужой штрафной, используя передачи в касание, но уже заброс к воротам не прошёл.
'24
Кроос исполнил очередную подачу от угла поля, но Навас надёжно сыграл на выходе из ворот.
'22
Бензема в чужой штрафной пытался пробить, но успели его попытку блокировать! Успел Карим и во вратарской навязать борьбу, но Навас там уже вышел победителем.
'20
Испанцы получили уверенность после забитого мяча. Игра на половине поля французской команды.
'17
'15
Кроос плотный удар из-за штрафной нанёс — над перекладиной! Навас контролировал полёт мяча.
'14
Мёнье запустил Мбаппе в прорыв правым краем, Килиан силовую подачу выполнил на дальний угол вратарской, откуда Икарди головой пробил, но при этом пришлось Мауро тянуться к мячу — выше ворот.
'12
«Реал» провёл позиционную атаку, используя диагональные передачи, но одна из них получилась за боковую.
'10
Бернат с левого края выполнил кросс к ближней штанге, Икарди опередил Варана, но пробить в створ в касание не вышло.
'8
Мбаппе дотянул мяч до чужой штрафной, но дальше ему продвинуться не дали — Каземиро здорово сыграл в отборе.
'6
Дождь в Мадриде. Можем рассчитывать на большое количество дальних ударов.
'4
Право на первый угловой получили мадридцы. Подача Крооса от флажка не стала проблемой для парижской защиты.
'3
Ди Мария от правого края со стандарта навесил мяч в штрафную «Реала», но оборона хозяев разобралась.
'2
Прошла фланговая атака «ПСЖ», Гейе с подбора из-за штрафной пробил, но мяч блокировал Рамос.
'1
Матч начался! Мадридцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «ПСЖ». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.