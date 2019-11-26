Локомотив М

Вот сейчас классно Жемалетдинов поймал мяч на бровке после выноса Хеведеса. Последовал пас на Антона Миранчука, который заправил по правому флангу Эдера. Убежать к воротам у португальца не вышло, а на фланге он попробовал обмануть Та и помогавшему тому полузащитнику разворотам в лицевую, но упустил мяч за пределы поля.