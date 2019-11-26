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Последний шанс: «Локомотив» пропустил от «Байера». LIVE

Лига чемпионов. Группа D. «Локомотив» — «Байер». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» принимает леверкузенский «Байер» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа D. 5-й тур  |   26 ноября 20:55   |  1 тайм
Локомотив М
0:1
Байер
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Жемалетдинов 11' (авт)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
14 (з)   Ведран Чорлука
5 (з)   Бенедикт Хёведес
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
11 (п)   Антон Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
17 (н)   Рифат Жемалетдинов 11'
19 (н)   Антонио Эдер
1 (в)   Лукаш Градецки
4 (з)   Жонатан Та
3 (з)   Панайотис Рецос
18 (з)    Венделл
5 (з)   Свен Бендер
38 (п)   Карим Беллараби
10 (п)   Керем Демирбай
20 (п)   Чарлес Арангис
9 (н)   Леон Бэйли
19 (н)   Мусса Диаби
31 (н)   Кевин Фолланд
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
27 (з)    Мурило
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
18 (п)   Александр Коломейцев
69 (п)   Даниил Куликов
9 (н)   Фёдор Смолов
36 (в)   Никлас Ломб
28 (в)   Рамазан Озкан
6 (з)   Александар Драгович
15 (п)   Юлиан Баумгартлингер
8 (п)   Ларс Бендер
13 (н)   Лукас Аларио
7 (н)    Паулинью
Удары
40%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 4
Удары
60%
По воротам: 3
В створ: 3
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
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'29

Бельараби едва не выскочил на ворота через вдруг образовавшуюся в обороне «Локомотива» дыру в центре. Однако в последний момент успел Чорлука.

'28

«Байер» успокаивает игру, беря мяч под контроль и катая его в центре поля.

'26

КАК? Как не забил Антон Миранчук? Эдер и Алексей Миранчук в штрафной раздавили всю оборону «Байера», уже показывали, что рукой сыграл защитник, но мяч вдруг отскочил к Антону Миранчуку, который выскочил прямо на Градецки и бил в упор. Градецки потащил, успев сократить угол обстрела!

'25

«Локомотив» очень неплохо смотрится в эти минуты. Не стесняются «железнодорожники» лезть в дриблинг. Зарабатывают фолы. Пусть пока и в не опасных точках.

'23

Диаби издали бьет по воротам Гильерме с отскоком от газона, но мяч прилетает в руки голкиперу сборной России.

'22

«Локомотив» снова достаточно часто владеет мячом, ищет подходы к чужой штрафной, но позиционно немцы очень уверенно обороняются.

'20

Опять «Локо» отобрал мяч на чужой половине и едва не создал опасный выпад, но Алексей Миранчук не смог все же доставить на Антона.

'18

Вот сейчас классно Жемалетдинов поймал мяч на бровке после выноса Хеведеса. Последовал пас на Антона Миранчука, который заправил по правому флангу Эдера. Убежать к воротам у португальца не вышло, а на фланге он попробовал обмануть Та и помогавшему тому полузащитнику разворотам в лицевую, но упустил мяч за пределы поля.

'17

Пытается «Локомотив» вернуть контригру, которая у него так здорово получалась, но пока тщетно.

'16

Второй угловой леверкузенцев ни к чему не привел. Отбились «железнодорожники».

'15

Опасный штрафной зарабатывает «Байер». Демирбай обводит стенку, но Гильерме тянет из угла.

'13

Приходит в себя «Локомотив» после такого нокдауна. Игра сейчас без темпа.

'11

Совершенно нелепый мяч пропускает «Локо». После углового снаряд вылетел в центр на линию вратарской, где неловкое движение Жемалетдинова в борьбе с уже лежавшим на газоне Арангисом переправило мяч без шансов для Гильерме в сетку.

'11

ГООООООООООООООЛ! Рифат Жемалетдинов (автогол) — 0:1!

'10

Хорош «Локомотив»! Опять стремительная контратака, в которой Крыховяк пробил метров с 19-ти. Градецки дотянулся до мяча, но выпустил его в сторону своих ворот. И все же сам успел раньше Эдера забрать снаряд.

'9

Мусса Диаби падает, не сумев обыграть Игнатьева на фланге, но фола там никакого не было.

'8

VAR быстренько проверил эпизод на легитимность офсайда, но положение вне игры действительно было.

'7

Гол забивает Алексей Миранчук, выскочивший в контратаке один на один. Пустил мяч под вратарем, но был офсайд. Лайнсмен его через паузу зафиксировал.

'7

Очень больно чилийцу. Упал неудачно, похоже. Помощь врачей потребовалась.

'6

В центре поля пока в основном проходит игра. Сейчас Жемалетдинов сфолил на Арангисе.

'4

Опасный подход «Локо». Мяч прокатился по штрафной «Байера», но Эдер до него не добрался.

'3

Алексей Миранчук на фланге вроде бы обыграл двух соперников, но те его придержали. Футболист сборной России остановился, но свистка не раздалось.

'2

Мяч пока полностью под контролем гостей. Впрочем, «Локо» в нынешней Лиге чемпионов занимает последнее место по среднему владению мячом — 35%.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:55

Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

20:50

Теоретически, можно еще побороться и за место в плей-офф ЛЧ, но для этого должно много всего совпасть: желательна собственная победа над «Байером» (минимум ничья), обязательны поражения «Атлетико» от «Ювентуса» и «Локо» в последнем туре.

20:45

Матч очень важен. В этой группе у «Ювентуса» 10 очков, 7 баллов набрал «Атлетико», а у «Локомотива» и «Байера» — по 3. Российский вице-чемпион выше благодаря победе в личной встрече. Так что в случае ничьей останется на третьей строчке, которая дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы. Поражение почти наверняка не оставит команде Семина шансов продолжить еврокубковый сезон весной.

20:40

А вот стартовый состав «Байера» от голландского тренера Петера Боса:

Градецки — Рецос, Та, С.Бендер, Вендел — Арангис, Демирбай — Бельараби, Бэйли, Диаби — Фолланд.

20:35

Вот кого с первых минут сегодня выставил наставник «Локомотива» Юрий Семин:

Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Баринов, Крыховяк — Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук — Эдер.

20:30

Начало встречи запланировано на 20.55 мск.

20:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский «Локомотив» принимает леверкузенский «Байер».