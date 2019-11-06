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Трансляция
С конца
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'51
Сауль пушечный выстрел нанёс из-за штрафной со своей левой — Арангису мяч болезненно попал в лицо. Врачи на поле.
'50
'49
Беллараби выиграл борьбу за мяч у лицевой и выполнил подачу в штрафную «Атлетико», но нужного адресата не нашлось.
'47
Сауль сместился с правого фланга в центр, заметил Косту у чужой штрафной, но пас на него вырезать не сумел.
'46
Второй тайм матча на «Бай-Арене» стартовал! Без замен в перерыве.
'45
Свисток на перерыв! «Байер» в первом тайме интереснее выглядел, чем «Атлетико». Сами леверкузенцы забить не смогли, но помогли мадридцы — у Парти от серии угловых соперника, видимо, закружилась голова, от которой в итоге мяч и отправился в гостевые ворота.
'43
«Атлетико» реагирует на пропущенный гол. Удар из-за штрафной — неточно.
'41
'40
Прострел Беллараби привёл к назначению седьмого углового у ворот «Атлетико».
'39
Чуть больше в атаке получается у «Байера» — это надо признать.
'37
Два подряд угловых исполнили леверкузенцы. После второй подачи во вратарскую Фелипе выиграл верх, но головой мяч едва не срезал в свои ворота — перекладина за мадридцев!
'35
«Атлетико» высоко решил встретить соперника, но «Байер» через передачи в касание вышел из-под этого давления.
'33
Теперь уже с другого фланга разыграли хозяева корнер, но и на этот раз дело до момента у ворот Облака не дошло.
'32
Демирбай от угла поля на ближнюю штангу выполнил подачу, но там Коке без борьбы головой мяч отправил за штрафную гостей.
'31
Эрмосо в подкате выбил мяч на угловой, не позволил Беллараби прорваться к воротам «Атлетико».
'29
Стараются леверкузенцы разнообразить эту встречу. Хозяева теперь в позиционной атаке зависли.
'27
Мората в падении головой пробил из пределов штрафной, но выиграл позицию за счёт фола.
'25
Вышли хозяева в очередную контратаку, но Беллараби не позволили сделать кросс в штрафную.
'23
«Атлетико» стал чаще задерживаться в позиционном нападении. «Байер» всё-таки выбрал игру вторым номером.
'21
Первый опасный момент в матче! Прошла атака хозяев по левому краю, передача в центр штрафной привела к удару Фолланда в касание — Облак на месте!
'20
Не задерживается игра в центре поля. Команды здорово развивают свои атаки с ходу.
'19
Эрмосо сорвал опасную контратаку «Байера»! Фолланд уже ждал передачи к чужой штрафной, но защитник «Атлетико» мяч перехватил.
'17
Корреа не дали выбраться на ударную позицию, а затем Анхель перестарался в отборе, нарушив правила.
'15
Продолжают хозяева искать счастье в дальних выстрелах. Беллараби зарядил — выше цели.
'13
Неплохую скидку в касание задумал Фолланд к радиусу чужой штрафной, но до Амири мяч не дошёл.
'11
Венделл ударом с дальней дистанции пробовал удивить Облака, но в створ не попал.
'10
Атаку с ходу провели леверкузенцы, Фолланд получил мяч на левом краю штрафной и решил нанести удар — мимо ворот.
'8
«Байер» на правах хозяев больше владеет мячом, но и «Атлетико» осознанно отдаёт инициативу сопернику.
'6
Мадридцы по центру вышли в контратаку, но обостряющий пас в расчёте на рывок Косты не прошёл.
'4
Первый корнер хозяев быстро сменился вторым. Подачи Демирбая от угла поля не заставили нервничать гостевую оборону.
'3
Хаверц пытался с правого фланга прострелить в штрафную «Атлетико», но удалось лишь заработать угловой.
'2
Венделл завершил атаку «Байера» ударом из-за штрафной — большой промах.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли леверкузенцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Байер» — «Атлетико». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.