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Байер Атлетико М

Битва за лидерство: «Атлетико» уступает «Байеру». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Байер» - «Атлетико». ОНЛАЙН

Леверкузенский «Байер» принимает мадридский «Атлетико» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа D. 4-й тур  |   06 ноября 23:00   |  2 тайм
Байер
1:0
Атлетико М
Стадион «Бай-Арена», Леверкузен | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Парти 41' (авт)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лукаш Градецки
5 (з)   Свен Бендер
23 (з)   Митчелл-Элия Вайзер
4 (з)   Жонатан Та
18 (з)    Венделл
38 (п)   Карим Беллараби
10 (п)   Керем Демирбай
20 (п)   Чарлес Арангис
11 (п)   Надим Амири
29 (п)   Кай Хаверц
31 (н)   Кевин Фолланд
13 (в)   Ян Облак
4 (з)   Сантьяго Арьяс
22 (з)   Марио Эрмосо
18 (з)   Аугусто Фелипе
12 (з)   Ренан Лоди
8 (п)    Сауль
5 (п)   Томас Парти 41'
6 (п)    Коке
10 (н)   Анхель Корреа
19 (н)   Диего Коста
9 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
28 (в)   Рамазан Озкан
6 (з)   Александар Драгович
3 (з)   Панайотис Рецос
15 (п)   Юлиан Баумгартлингер
13 (н)   Лукас Аларио
19 (н)   Мусса Диаби
7 (н)    Паулинью
1 (в)   Антонио Адан
23 (з)   Киран Триппьер
16 (п)   Эктор Эррера
11 (п)   Тома Лемар
20 (п)    Витоло
14 (п)   Маркос Льоренте
17 (н)   Иван Шапоньич
Самоечитаемое
Трансляция
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'51
Сауль пушечный выстрел нанёс из-за штрафной со своей левой — Арангису мяч болезненно попал в лицо. Врачи на поле.
'50
Вайзер на краю чужой штрафной в подкате тянулся к мячу, но в итоге сбил соперника — жёлтая карточка.
'49
Беллараби выиграл борьбу за мяч у лицевой и выполнил подачу в штрафную «Атлетико», но нужного адресата не нашлось.
'47
Сауль сместился с правого фланга в центр, заметил Косту у чужой штрафной, но пас на него вырезать не сумел.
'46
Второй тайм матча на «Бай-Арене» стартовал! Без замен в перерыве.
'45
Свисток на перерыв! «Байер» в первом тайме интереснее выглядел, чем «Атлетико». Сами леверкузенцы забить не смогли, но помогли мадридцы — у Парти от серии угловых соперника, видимо, закружилась голова, от которой в итоге мяч и отправился в гостевые ворота.
'43
«Атлетико» реагирует на пропущенный гол. Удар из-за штрафной — неточно.
'41
ГОЛ! После подачи от угла поля мяч мог сразу зайти под ближнюю штангу, но Облак успел закрыть угол створа, игра осталась во вратарской, откуда Парти неудачно головой срезал мяч в свои ворота!
'40
Прострел Беллараби привёл к назначению седьмого углового у ворот «Атлетико».
'39
Чуть больше в атаке получается у «Байера» — это надо признать.
'37
Два подряд угловых исполнили леверкузенцы. После второй подачи во вратарскую Фелипе выиграл верх, но головой мяч едва не срезал в свои ворота — перекладина за мадридцев!
'35
«Атлетико» высоко решил встретить соперника, но «Байер» через передачи в касание вышел из-под этого давления.
'33
Теперь уже с другого фланга разыграли хозяева корнер, но и на этот раз дело до момента у ворот Облака не дошло.
'32
Демирбай от угла поля на ближнюю штангу выполнил подачу, но там Коке без борьбы головой мяч отправил за штрафную гостей.
'31
Эрмосо в подкате выбил мяч на угловой, не позволил Беллараби прорваться к воротам «Атлетико».
'29
Стараются леверкузенцы разнообразить эту встречу. Хозяева теперь в позиционной атаке зависли.
'27
Мората в падении головой пробил из пределов штрафной, но выиграл позицию за счёт фола.
'25
Вышли хозяева в очередную контратаку, но Беллараби не позволили сделать кросс в штрафную.
'23
«Атлетико» стал чаще задерживаться в позиционном нападении. «Байер» всё-таки выбрал игру вторым номером.
'21
Первый опасный момент в матче! Прошла атака хозяев по левому краю, передача в центр штрафной привела к удару Фолланда в касание — Облак на месте!
'20
Не задерживается игра в центре поля. Команды здорово развивают свои атаки с ходу.
'19
Эрмосо сорвал опасную контратаку «Байера»! Фолланд уже ждал передачи к чужой штрафной, но защитник «Атлетико» мяч перехватил.
'17
Корреа не дали выбраться на ударную позицию, а затем Анхель перестарался в отборе, нарушив правила.
'15
Продолжают хозяева искать счастье в дальних выстрелах. Беллараби зарядил — выше цели.
'13
Неплохую скидку в касание задумал Фолланд к радиусу чужой штрафной, но до Амири мяч не дошёл.
'11
Венделл ударом с дальней дистанции пробовал удивить Облака, но в створ не попал.
'10
Атаку с ходу провели леверкузенцы, Фолланд получил мяч на левом краю штрафной и решил нанести удар — мимо ворот.
'8
«Байер» на правах хозяев больше владеет мячом, но и «Атлетико» осознанно отдаёт инициативу сопернику.
'6
Мадридцы по центру вышли в контратаку, но обостряющий пас в расчёте на рывок Косты не прошёл.
'4
Первый корнер хозяев быстро сменился вторым. Подачи Демирбая от угла поля не заставили нервничать гостевую оборону.
'3
Хаверц пытался с правого фланга прострелить в штрафную «Атлетико», но удалось лишь заработать угловой.
'2
Венделл завершил атаку «Байера» ударом из-за штрафной — большой промах.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли леверкузенцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Байер» — «Атлетико». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.