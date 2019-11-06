'45

Свисток на перерыв! «Байер» в первом тайме интереснее выглядел, чем «Атлетико». Сами леверкузенцы забить не смогли, но помогли мадридцы — у Парти от серии угловых соперника, видимо, закружилась голова, от которой в итоге мяч и отправился в гостевые ворота.