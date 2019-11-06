Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'48
Вальверде на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил в центр, но там первым на мяче был соперник.
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+4
Перерыв! 4:0 по итогам первого тайма нашего матча. «Реал» уничтожил своих соперников в первой половине встречи, а голы на свой счет записали дважды Родриго, по одному разу Серхио Рамос и Карим Бензема. То ли еще будет после перерыва.
'45+3
Азар прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и мощно низом пробил с острого угла, но выручил свою команду Муслера.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'45
'44
Спокойно развивается у нас игра. Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала» на чужой половине поля.
'42
'42
'42
'41
Бензема попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе Люиндама.
'39
Кроос навесил со штрафного с левого фланга атаки и Каземиро отправил мяч в сетку ворот, но из положения вне игры.
'37
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Реала» вовремя покинул свои владения Куртуа, сумев опасность ликвидировать.
'35
Родриго прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, но там против Бензема на опережение сыграл Муслера.
'33
Не предпринимают даже никаких толком попыток вернуться в игру гости. Сегодня они больше выступают в роли наблюдателей.
'31
Эден Азар прорвался мимо нескольких соперников на левом фланге атаки, но споткнулся о Люиндама, мяч потеряв без нарушения правил со стороны соперника.
'29
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала».
'27
Бабел не по правилам сыграл в борьбе против Карвахаля на правом фланге атаки мадридского «Реала». Предпочли быстро разыграть этот стандарт хозяева.
'24
Марсело навесил с угла поля в направлении Бензема, но против француза на опережение сыграл соперник.
'23
Азар вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр заработал угловой для своей команды.
'21
Сери приблизился к чужой штрафной по центру, но отдал затем непонятный пас в зону, где никого из партнеров не оказалось. Явно недостаток взаимопонимания сказался в этом моменте.
'19
Марсело еще раз навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную на Родриго, но в этот раз против молодого бразильца на опережение сыграл защитник.
'17
Марсело передал мяч Азару на левом фланге атаки и тот прострелил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Муслера.
'14
'13
'11
Бензема получил пас от Крооса в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'9
Впечатляющий старт матча выдал сегодня «Реал». При таком развитии событий вполне может и развалиться турецкая команда.
'7
'4
'3
Довольно смело стартовал «Галатасарай» в сегодняшнем матче. Уже даже несколько атак через фланги попытались провести гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Галатасарай». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.