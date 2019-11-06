Реал Мадрид

'45+4

Перерыв! 4:0 по итогам первого тайма нашего матча. «Реал» уничтожил своих соперников в первой половине встречи, а голы на свой счет записали дважды Родриго, по одному разу Серхио Рамос и Карим Бензема. То ли еще будет после перерыва.