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Лига чемпионов. Групповой этап. «Реал» — «Галатасарай». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» принимает турецкий «Галатасарай» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа А. 4-й тур  |   06 ноября 23:00   |  2 тайм
Реал Мадрид
4:0
Галатасарай
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Родриго 4'
Родриго 7'
Рамос 14' (пен)
Вальверде 42'
Бензема 45'
Н'Зонзи 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело 42'
4 (з)   Серхио Рамос 14'
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде 42'
8 (п)   Тони Кроос
9 (н)   Карим Бензема 45'
7 (н)   Эден Азар
27 (н)    Родриго 4' 7'
1 (в)   Фернандо Муслера
22 (з)   Феррейра Мариано
45 (з)    Маркан
55 (з)   Юто Нагатомо
27 (з)   Кристиан Люиндама
6 (п)   Жан-Мишель Сери
99 (п)   Марио Лемина
92 (п)   Стивен Н'Зонзи 13'
89 (п)   Софьян Фегули
11 (н)   Райан Бабель
23 (н)   Флорин Андоне
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
23 (з)   Ферлан Менди 42'
3 (з)   Эдер Милитао
17 (п)   Лукас Васкес
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско
18 (н)   Лука Йович
34 (в)   Окан Коджук
19 (з)   Омер Байрам
15 (п)   Райан Донк
10 (п)   Юнес Беланда
8 (п)   Селчук Инан
97 (п)   Эмре Мор
7 (н)   Адем Бюйюк
Самоечитаемое
Трансляция
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'48
Вальверде на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил в центр, но там первым на мяче был соперник.
'46
Вышел на поле Донк.
'46
Ушел с поля Андоне.
'46
Вышел на поле Байрам.
'46
Ушел с поля Н'Зонзи.
'46
Начался второй тайм!
'45+4
Перерыв! 4:0 по итогам первого тайма нашего матча. «Реал» уничтожил своих соперников в первой половине встречи, а голы на свой счет записали дважды Родриго, по одному разу Серхио Рамос и Карим Бензема. То ли еще будет после перерыва.
'45+3
Азар прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и мощно низом пробил с острого угла, но выручил свою команду Муслера.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'45
Гол! 4:0! Родриго прострелил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где набежавший Бензема ударом в касание отправил мяч точно в цель.
'44
Спокойно развивается у нас игра. Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала» на чужой половине поля.
'42
Вышел на поле Менди.
'42
Ушел с поля Марсело.
'42
Вальверде получил желтую карточку за фол против Лемина в центре поля.
'41
Бензема попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе Люиндама.
'39
Кроос навесил со штрафного с левого фланга атаки и Каземиро отправил мяч в сетку ворот, но из положения вне игры.
'37
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Реала» вовремя покинул свои владения Куртуа, сумев опасность ликвидировать.
'35
Родриго прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, но там против Бензема на опережение сыграл Муслера.
'33
Не предпринимают даже никаких толком попыток вернуться в игру гости. Сегодня они больше выступают в роли наблюдателей.
'31
Эден Азар прорвался мимо нескольких соперников на левом фланге атаки, но споткнулся о Люиндама, мяч потеряв без нарушения правил со стороны соперника.
'29
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала».
'27
Бабел не по правилам сыграл в борьбе против Карвахаля на правом фланге атаки мадридского «Реала». Предпочли быстро разыграть этот стандарт хозяева.
'24
Марсело навесил с угла поля в направлении Бензема, но против француза на опережение сыграл соперник.
'23
Азар вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр заработал угловой для своей команды.
'21
Сери приблизился к чужой штрафной по центру, но отдал затем непонятный пас в зону, где никого из партнеров не оказалось. Явно недостаток взаимопонимания сказался в этом моменте.
'19
Марсело еще раз навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную на Родриго, но в этот раз против молодого бразильца на опережение сыграл защитник.
'17
Марсело передал мяч Азару на левом фланге атаки и тот прострелил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Муслера.
'14
Гол! 3:0! Серхио Рамос уверенно пробил с точки по центру ворот.
'13
Пенальти! Н'Зонзи нарушил правила против Крооса на линии своей штрафной. Арбитр принял решение после просмотра повтора.
'11
Бензема получил пас от Крооса в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'9
Впечатляющий старт матча выдал сегодня «Реал». При таком развитии событий вполне может и развалиться турецкая команда.
'7
Гол! 2:0! Тони Кроос отпасовал на левый край чужой штрафной на Марсело, а тот исполнил точную подачу в центр чужой штрафной, откуда Родриго ударом головой отправил мяч в угол ворот Муслеры.
'4
Гол! 1:0! Марсело навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, где Родриго здорово убрал с пути Нагатомо и точно пробил в дальний угол ворот.
'3
Довольно смело стартовал «Галатасарай» в сегодняшнем матче. Уже даже несколько атак через фланги попытались провести гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Галатасарай». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.