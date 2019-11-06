Локомотив М

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Роналду пришел на правый фланг и на месте потанцевал с мячом перед Рыбусом. Тот не оценил и выбил.
Гилерме уверенно забирает мяч на выходе после подачи корнера и бросает рукой в контратаку Мариу. Тот играет направо на Жемалетдинова, но Рифат отпускает мяч, и Щченсны к нему успевает первым.
Падает Жоау Мариу на входе в штрафную «Ювентуса» после борьбы за мяч, но опасной игры там Буке не фиксирует.
Чудовищная, просто ужасная ошибка Гилерме! Мяч после еще никогда не забивавшего со штрафных за «Ювентус» Роналду скакал в руки Гилерме, но он умудрился, закинуть его себе между ног. Уже залетавший снаряд, похоже, еще с линии дослал в ворота Рэмзи. Вот такое вот начало.
Роналду подошел к мячу. Точка не идеальная, но вполне ударная.
«Локомотив» снова агрессивен в отборе, теперь уже у угла своей штрафной, причем Жемалетдинов фолит на Рабьо. Опасный стандарт намечается.
«Ювентус» берет мяч под контроль, «Локомотив» довольно активно прессингует в центре поля. Гжегож Крыховяк попытался сыграть на опережении, вышло через ногу. Сами Хедира лежит на газоне достаточно долго. Больно немцу, но обходится без врачей.
Сегодняшнюю встречу обслуживает французская бригада арбитров во главе с 42-летним Рудди Буке.
В результате у «Ювентуса», как у испанского «Атлетико», сейчас по 7 очков в группе, «Локомотив» набрал 3, а аутсайдером является остающийся пока без очков немецкий «Байер» из «Леверкузена».
В Турине, напомним, «Локомотив» вел после первого тайма со счетом 1:0 благодаря точному удару Алексея Миранчука на добивании в контратаке. Держались подопечные Семина очень долго, но потом Дибала буквально за две минуты забил два мяча, и все перевернул — 2:1.
Сообщалось, что у «Локомотива» начали заниматься в общей группе Антон Миранчук и Федор Смолов, но в итоге обоих нет сегодня не только в стартовом составе, но и вообще в заявке. Интересно, что Сарри оставил в запасе героя прошлого матча команд Пауло Дибалу.
А вот стартовый состав «Ювентуса», выставленный Маурицио Сарри:
Щченсны — Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич, Рабьо — Рэмзи — Игуаин, Роналду.
Составы команд уже известны. Вот кого из футболистов «Локомотива» с первых минут выставил Юрий Семин:
Гилерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу — Ал.Миранчук — Эдер.
Начало встречи запланировано на 20:55 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».