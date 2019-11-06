Локомотив М

Чудовищная, просто ужасная ошибка Гилерме! Мяч после еще никогда не забивавшего со штрафных за «Ювентус» Роналду скакал в руки Гилерме, но он умудрился, закинуть его себе между ног. Уже залетавший снаряд, похоже, еще с линии дослал в ворота Рэмзи. Вот такое вот начало.