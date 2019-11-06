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Роналду в Москве: «Локомотив» проигрывает «Ювентусу». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Локомотив» — «Ювентус». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа D. 4-й тур  |   06 ноября 20:55   |  1 тайм
Локомотив М
0:1
Ювентус
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
Рэмси 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
14 (з)   Ведран Чорлука
5 (з)   Бенедикт Хёведес
6 (п)   Дмитрий Баринов
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
7 (п)   Гжегож Крыховяк
23 (п)   Жоау Мариу
59 (п)   Алексей Миранчук
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
19 (н)   Антонио Эдер
1 (в)   Войцех Щенсны
13 (з)    Данило
24 (з)   Даниэле Ругани
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
5 (п)   Миралем Пьянич
6 (п)   Сами Хедира
25 (п)   Адриен Рабьо
8 (п)   Аарон Рэмси 3'
7 (н)   Криштиану Роналду
21 (н)   Гонсало Игуаин
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
27 (з)    Мурило
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
37 (з)   Станислав Магкеев
18 (п)   Александр Коломейцев
67 (п)   Роман Тугарев
77 (в)   Джанлуиджи Буффон
28 (з)   Мерих Демирал
2 (з)   Маттиа Де
30 (п)   Родриго Бентанкур
14 (п)   Блез Матюиди
11 (п)   Дуглас Коста
10 (н)   Пауло Дибала
Самоечитаемое
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'11

Роналду пришел на правый фланг и на месте потанцевал с мячом перед Рыбусом. Тот не оценил и выбил.

'10

Гилерме уверенно забирает мяч на выходе после подачи корнера и бросает рукой в контратаку Мариу. Тот играет направо на Жемалетдинова, но Рифат отпускает мяч, и Щченсны к нему успевает первым.

'9

Фирменный лонгболл через полполя от Бонуччи на Роналду за спины защитникам в штрафную. В последний момент успевают заблокировать удар Криштиану из убойной позиции. Будет только угловой.

'7

Крыховяк перехватил мяч в центре поля, отпасовал Миранчуку, который разогнал атаку, отдал в штрафную Эдеру. Тот уже к лицевой догонял мяч и отдал назад Жоау Мариу, который с боковой линии штрафной пробил — выше перекладины. А можно было навесить. Там было много партнеров.

'6

Падает Жоау Мариу на входе в штрафную «Ювентуса» после борьбы за мяч, но опасной игры там Буке не фиксирует.

'4

Чудовищная, просто ужасная ошибка Гилерме! Мяч после еще никогда не забивавшего со штрафных за «Ювентус» Роналду скакал в руки Гилерме, но он умудрился, закинуть его себе между ног. Уже залетавший снаряд, похоже, еще с линии дослал в ворота Рэмзи. Вот такое вот начало.

'4

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Аарон Рэмзи — 0:1!

'4

Роналду подошел к мячу. Точка не идеальная, но вполне ударная.

'3

«Локомотив» снова агрессивен в отборе, теперь уже у угла своей штрафной, причем Жемалетдинов фолит на Рабьо. Опасный стандарт намечается.

'2

«Ювентус» берет мяч под контроль, «Локомотив» довольно активно прессингует в центре поля. Гжегож Крыховяк попытался сыграть на опережении, вышло через ногу. Сами Хедира лежит на газоне достаточно долго. Больно немцу, но обходится без врачей.

'1

Поееехали! Матч стартовал.

22:57

Сегодняшнюю встречу обслуживает французская бригада арбитров во главе с 42-летним Рудди Буке.

22:55

В результате у «Ювентуса», как у испанского «Атлетико», сейчас по 7 очков в группе, «Локомотив» набрал 3, а аутсайдером является остающийся пока без очков немецкий «Байер» из «Леверкузена».

22:50

В Турине, напомним, «Локомотив» вел после первого тайма со счетом 1:0 благодаря точному удару Алексея Миранчука на добивании в контратаке. Держались подопечные Семина очень долго, но потом Дибала буквально за две минуты забил два мяча, и все перевернул — 2:1.

22:45

Сообщалось, что у «Локомотива» начали заниматься в общей группе Антон Миранчук и Федор Смолов, но в итоге обоих нет сегодня не только в стартовом составе, но и вообще в заявке. Интересно, что Сарри оставил в запасе героя прошлого матча команд Пауло Дибалу.

22:40

А вот стартовый состав «Ювентуса», выставленный Маурицио Сарри:

Щченсны — Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич, Рабьо — Рэмзи — Игуаин, Роналду.

22:35

Составы команд уже известны. Вот кого из футболистов «Локомотива» с первых минут выставил Юрий Семин:

Гилерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу — Ал.Миранчук — Эдер.

20:30

Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

20:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».