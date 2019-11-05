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Трансляция
С конца
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'45+2
Свисток на перерыв!
'45+1
Одну минуту рефери накинул к первому тайму.
'44
Фабиньо здорово сыграл в отборе у штрафной гостей, что позволило Ориги вывести на ударную позицию, но тот запорол момент, направив мяч мимо ворот!
'42
Хейнен развернулся у чужой штрафной и пробил низом — рядом с ближней штангой! Ударный отрезок «Генка»!
'40
'39
Корнер англичан завершился ударом Кейта из-за штрафной — неточно.
'38
Салах в лицевую ушёл и выполнил навес к воротам, Ориги в борьбе головой пробил — угловой.
'36
Милнер с левого фланга сделал передачу к линии штрафной, Салах мяч прокинул себе на ход и под острым углом низом пробил — рядом с дальней штангой!
'34
Кейта по центру пытался прорваться в штрафную «Генка», но врезался в Деваста, который без фола мяч забрал.
'32
Контратаку организовали гости. Мехле на правом краю получил пас, протащил мяч и навесил во вратарскую, но там лишь Бекер.
'30
Испугался Кук прессинга от Салаха, выполнив плохую передачу на своего защитника, но обошлось для гостей.
'28
Отыграли хозяева мяч на своего вратаря, который откровенно заскучал в воротах.
'28
Отыграли хозяева мяч на своего вратаря, который откровенно заскучал в воротах.
'26
68% против 32% — процентное соотношение по владению мячом. Ориги получил запоздалый пас в штрафной соперника — офсайд замечен.
'24
Заходил «Ливерпуль» за вторым голом, но удары из пределов штрафной были блокированы! А уже выстрел Кейта от угла вратарской отразил голкипер ногой!
'23
Деваст головой мяч выбил из штрафной, ликвидировав подачу со стандарта.
'22
'20
Милнеру скинули мяч у штрафной, но удар с полулёта получился по центру ворот, где и находился Кук.
'18
Деваст не дал Салаху убежать на свидание с вратарём, не уступив быстроногому египтянину в скорости.
'16
Стандарт помог гостям выбраться на чужую половину поля, но придумать момент у ворот Бекера бельгийцам не удалось.
'14
'13
«Ливерпуль» получил прописку на чужой половине поля.
'11
Не прошёл заброс из глубины к штрафной «Генка» в направлении Салаха, а Мохамед уже ждал встречи с мячом.
'9
И следом второй угловой заработали хозяева. Александер-Арнольд выполнил подачу, но ван Дейк не смог подстроиться под удар в касание.
'8
Мерсисайдцы свой первый корнер быстро разыграли, прострел Салаха не доставил проблем бельгийской защите.
'7
Вейналдум на правом фланге прокинул мяч мимо соперника, а затем вырезал передачу во вратарскую — прямо в руки голкиперу «Генка».
'5
«Ливерпуль» ожидаемо забрал мяч под свой контроль. «Генк» подготовился к длительной обороне.
'3
Гости смелую атаку провели большими силами, но Ито не выдержал линию обороны хозяев — положение вне игры зафиксировано.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли бельгийцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ливерпуль» — «Генк» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Генк». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.