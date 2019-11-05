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Всего после трех туров группового этапа ЛЧ «Зенит» располагается на второй строчке группы G и имеет в своем активе четыре очка. «Лейпциг» же лидер группы с шестью баллами.
Обе команды уже встречались совсем недавно — 23 октября в Лейпциге. Тогда победу праздновали немцы: 2:1 на гол Ракицкого «РБ Лейпциг» ответил точными выстрелами Лаймера и Забитцера.
«РБ Лейпциг»:
Вратарь: Петер Гулачи;
Лукас Клостерман, Норди Мукиэле, Марцель Хальстенберг, Деотшанкюль Юпамекано, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Диего Демме, Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен.
Представляем стартовые составы команд. «Зенит»:
Вратарь: Михаил Кержаков;
Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Дуглас дос Сантос, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Сердар Азмун.
Сам матч начнется в 20:55 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом».