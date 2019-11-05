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Зенит РБ Лейпциг

Отобрать первое место: «Зенит» сражается с «Лейпцигом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. «Зенит» — «РБ Лейпциг». LIVE

Петербургский «Зенит» принимает на своем поле «РБ Лейпциг» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа G. 4-й тур  |   05 ноября 20:55   |  Матч не начался
Зенит
0:0
РБ Лейпциг
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
4 (з)   Йордан Осорио
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
19 (з)   Игорь Смольников
3 (з)   Дуглас дос
5 (п)   Вильмар Барриос
21 (п)   Александр Ерохин
27 (п)   Магомед Оздоев
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун
1 (в)   Петер Гулачи
16 (з)   Лукас Клостерман
22 (з)   Норди Мукиэле
23 (з)   Марцель Хальстенберг
5 (з)   Деотшанкюль Юпамекано
27 (п)   Конрад Лаймер
7 (п)   Марсель Забитцер
31 (п)   Диего Демме
18 (п)   Кристофер Нкунку
10 (п)   Эмиль Форсберг
9 (н)   Юссуф Поульсен
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
15 (з)   Вячеслав Караваев
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
18 (п)   Юрий Жирков
17 (п)   Олег Шатов
11 (н)   Себастьян Дриусси
28 (в)   Ивон-Ландри Мвого
26 (з)   Этан Ампаду
44 (п)   Кевин Кампль
8 (п)   Амаду Айдара
11 (н)   Тимо Вернер
17 (н)   Адемола Лукман
20 (н)    Матеус
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Трансляция
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20:50

Всего после трех туров группового этапа ЛЧ «Зенит» располагается на второй строчке группы G и имеет в своем активе четыре очка. «Лейпциг» же лидер группы с шестью баллами.

20:45

Обе команды уже встречались совсем недавно — 23 октября в Лейпциге. Тогда победу праздновали немцы: 2:1 на гол Ракицкого «РБ Лейпциг» ответил точными выстрелами Лаймера и Забитцера.

20:40

«РБ Лейпциг»:

Вратарь: Петер Гулачи;

Лукас Клостерман, Норди Мукиэле, Марцель Хальстенберг, Деотшанкюль Юпамекано, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Диего Демме, Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен.

20:35

Представляем стартовые составы команд. «Зенит»:

Вратарь: Михаил Кержаков;

Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Дуглас дос Сантос, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

20:30

Сам матч начнется в 20:55 мск.

20:25

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом».