онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Барселона Славия П

Оторваться от всех: «Барселона» принимает «Славию». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. «Барселона» — «Славия». LIVE

«Барселона» принимает «Славию» в матче группового этапа Лиги чемпионов. В случае победы каталонцы укрепят свое положение на первой строчке в группе F. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа F. 4-й тур  |   05 ноября 20:55   |  2 тайм
Барселона
0:0
Славия П
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Пике 14'
Семеду 32'
Бускетс 43'
Олайинка 21'
Станчу 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду 32'
15 (з)   Клеман Лангле
18 (з)   Жорди Альба 46'
3 (з)   Жерар Пике 14'
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс 43'
22 (п)   Артуро Видаль
17 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Лионель Месси
11 (н)   Усман Дембеле
1 (в)   Ондржей Коларж
5 (з)   Владимир Цоуфаль
15 (з)   Ондржей Кудела
25 (з)   Михал Фрыдрых
18 (з)   Ян Борил
22 (п)   Томаш Соучек
23 (п)   Петр Шевчик
27 (п)   Ибрагим Траоре 57'
7 (п)   Николае Станчу 48'
28 (п)   Лукаш Масопуст
9 (п)   Петер Олайинка 21'
Запасной состав
13 (в)    Нето
20 (з)   Серхи Роберто 46'
23 (з)   Самуэль Юмтити
19 (п)   Карлос Аленья
4 (п)   Иван Ракитич
27 (н)   Карлес Сайоль
31 (н)   Ансумане Фати
31 (в)   Пршемысл Коварж
24 (з)   Ладислав Такаш
10 (п)   Йозеф Гушбауэр
17 (п)   Лукаш Провод
11 (н)   Станислав Тецль 57'
21 (н)   Милан Шкода
29 (н)   Абдулла Юсуф
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'55
Роберто получил мяч в штрафной и нанёс удар с острого угла — Коларж успел выйти навстречу, сократив угол обстрела, и отбил мяч в сторону!
'51
А вот и ответ «Славии». Шевчик пробросил мяч мимо защитника и резко пробил от угла штрафной, но получилось выше ворот тоже.
'49
После удара Лионеля со штрафного мяч полетел выше перекладины.
'48
Станчу уронил Месси на газон.
'46
Серхи Роберто вместо него.
'46
Альба не вышел на второй тайм.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Отправляются в раздевалки команды. Коларж несколько раз спасал «Славию» от пропущенного мяча, но и «Славия» здорово огрызалась. Должны были быть голы по такой игре, однако пока на табло горят нули. Что ж, ждём второго тайма.
'45+1
Не засчитан гол «Славии»! С первым ударом Станчу тер Штеген справился, со второй попытки тот протолкнул мяч в ворота мимо голкипера, но был зафиксирован офсайд уже.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Бускетс нарушил правила в атаке и получил предупреждение.
'43
Пике пробил головой с пары метров после навеса с углового, но Коларж и с этим ударом справился!
'42
Опасно! Месси получил мяч в штрафной, обработал его и резко пробил в правый нижний угол — Коларж среагировал и спас команду!
'40
Быстрая атака «Славии» по центру завершилась офсайдом.
'38
Легко справляется и с этим угловым «Барселона».
'37
Масопуст прострелил в штрафную — мяч выбит на угловой.
'35
Месси на скорости ворвался в штрафную, ушёл от двух защитников и пробил в левый угол — перекладина спасла «Славию»!
'33
Станчу выполнил сильный удар со штрафного — рядом с правой штангой!
'32
Семеду сбил Олайинку, после чего увидел перед собой жёлтую карточку.
'29
Разыграла угловой «Барселона», Месси прострелил в штрафную в итоге, и мяч был перехвачен.
'27
Олайинка с левого фланга выполнил передачу в штрафную, Станчу пробил с ходу, но не повезло ему — мяч срикошетил от Масопуста и полетел выше ворот.
'25
Дембеле прострелил с фланга в штрафную — защита «Славии» перехватила мяч.
'23
С угловым каталонцев гости справляются без проблем.
'22
Месси пробил со штрафного низом мимо «стенки», однако Коларж среагировал и в прыжке перевёл мяч на угловой!
'21
Сбил Олайинка рвавшегося к штрафной Семеду.
'20
Семеду пробил по воротам из-за пределов штрафной, но в цель не попал.
'18
Быстрая атака «Барселоны» левым флангом прервана Коларжем, выскочившим за пределы штрафной и выбившим мяч ногой в подкате.
'16
Три угловых подряд заработала «Славия», но ничего из них не извлекла.
'14
Пике жёстко сыграл в отборе в центре поля и получил «горчичник».
'12
После розыгрыша углового Гризманн навесил в штрафную, где Коларж забрал мяч в руки.
'11
А сейчас Пике вовремя выполнил разрезающую передачу на Семеду, выведя того один на один с Коларжем под острым углом, но голкипер потащил удар португальца! Угловой будет.
'9
Теперь Семеду оказался в положении «вне игры».
'7
Опасно! Шевчик от лицевой линии сместился чуть назад и пробил с острого угла, но попал в тер Штегена!
'5
Масопуст слишком сильный прострел к штрафной выполнил, никто из партнёров не успел к мячу.
'3
Дембеле рано рванул вперёд и попал в офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барселона» — «Славия» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Славия». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.