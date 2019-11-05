- 121269 просмотров На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
- 95729 просмотров СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
- 68103 просмотра В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
- 67700 просмотров WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
- 65498 просмотров Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
- 64092 просмотра В Дрездене объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
- 59113 просмотров «Спартак» потерпел первое поражение при Тедеско, проиграв «Арсеналу»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'55
Роберто получил мяч в штрафной и нанёс удар с острого угла — Коларж успел выйти навстречу, сократив угол обстрела, и отбил мяч в сторону!
'51
А вот и ответ «Славии». Шевчик пробросил мяч мимо защитника и резко пробил от угла штрафной, но получилось выше ворот тоже.
'49
После удара Лионеля со штрафного мяч полетел выше перекладины.
'48
'46
'46
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Отправляются в раздевалки команды. Коларж несколько раз спасал «Славию» от пропущенного мяча, но и «Славия» здорово огрызалась. Должны были быть голы по такой игре, однако пока на табло горят нули. Что ж, ждём второго тайма.
'45+1
Не засчитан гол «Славии»! С первым ударом Станчу тер Штеген справился, со второй попытки тот протолкнул мяч в ворота мимо голкипера, но был зафиксирован офсайд уже.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
'43
Пике пробил головой с пары метров после навеса с углового, но Коларж и с этим ударом справился!
'42
Опасно! Месси получил мяч в штрафной, обработал его и резко пробил в правый нижний угол — Коларж среагировал и спас команду!
'40
Быстрая атака «Славии» по центру завершилась офсайдом.
'38
Легко справляется и с этим угловым «Барселона».
'37
Масопуст прострелил в штрафную — мяч выбит на угловой.
'35
Месси на скорости ворвался в штрафную, ушёл от двух защитников и пробил в левый угол — перекладина спасла «Славию»!
'33
Станчу выполнил сильный удар со штрафного — рядом с правой штангой!
'32
'29
Разыграла угловой «Барселона», Месси прострелил в штрафную в итоге, и мяч был перехвачен.
'27
Олайинка с левого фланга выполнил передачу в штрафную, Станчу пробил с ходу, но не повезло ему — мяч срикошетил от Масопуста и полетел выше ворот.
'25
Дембеле прострелил с фланга в штрафную — защита «Славии» перехватила мяч.
'23
С угловым каталонцев гости справляются без проблем.
'22
Месси пробил со штрафного низом мимо «стенки», однако Коларж среагировал и в прыжке перевёл мяч на угловой!
'21
'20
Семеду пробил по воротам из-за пределов штрафной, но в цель не попал.
'18
Быстрая атака «Барселоны» левым флангом прервана Коларжем, выскочившим за пределы штрафной и выбившим мяч ногой в подкате.
'16
Три угловых подряд заработала «Славия», но ничего из них не извлекла.
'14
'12
После розыгрыша углового Гризманн навесил в штрафную, где Коларж забрал мяч в руки.
'11
А сейчас Пике вовремя выполнил разрезающую передачу на Семеду, выведя того один на один с Коларжем под острым углом, но голкипер потащил удар португальца! Угловой будет.
'9
Теперь Семеду оказался в положении «вне игры».
'7
Опасно! Шевчик от лицевой линии сместился чуть назад и пробил с острого угла, но попал в тер Штегена!
'5
Масопуст слишком сильный прострел к штрафной выполнил, никто из партнёров не успел к мячу.
'3
Дембеле рано рванул вперёд и попал в офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барселона» — «Славия» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Славия». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.