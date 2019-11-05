'45+2

Отправляются в раздевалки команды. Коларж несколько раз спасал «Славию» от пропущенного мяча, но и «Славия» здорово огрызалась. Должны были быть голы по такой игре, однако пока на табло горят нули. Что ж, ждём второго тайма.