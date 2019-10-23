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Славия П Барселона

Сдержать Месси: «Славия» пропустила от «Барселоны». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. «Славия» — «Барселона». ОНЛАЙН

Каталонская «Барселона» встречается с пражской «Спартой» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа F. 3-й тур  |   23 октября 22:00   |  перерыв
Славия П
0:1
Барселона
Стадион «Эден (Синот Тип)», Прага | Главный судья: Бобби Мадден (Шотландия)
Месси 3'
Альба 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ондржей Коларж
2 (з)   Давид Говорка
5 (з)   Владимир Цоуфаль
18 (з)   Ян Борил
15 (з)   Ондржей Кудела
12 (з)   Ярослав Зелены
7 (п)   Николае Станчу
22 (п)   Томаш Соучек
28 (п)   Лукаш Масопуст
23 (п)   Петр Шевчик
9 (п)   Петер Олайинка
1 (в)   Марк-Андре тер
15 (з)   Клеман Лангле
18 (з)   Жорди Альба 35'
3 (з)   Жерар Пике
2 (з)   Нелсон Семеду
5 (п)   Серхио Бускетс
21 (п)   Френки де
8 (п)   Артур Рамос
10 (н)   Лионель Месси 3'
9 (н)   Луис Суарес
17 (н)   Антуан Гризманн
Запасной состав
31 (в)   Пршемысл Коварж
25 (з)   Михал Фрыдрых
3 (з)   Томаш Голеш
10 (п)   Йозеф Гушбауэр
21 (н)   Милан Шкода
11 (н)   Станислав Тецль
14 (н)   Мик ван
13 (в)    Нето
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
24 (з)   Хуниор Фирпо
22 (п)   Артуро Видаль
4 (п)   Иван Ракитич
31 (н)   Ансумане Фати
11 (н)   Усман Дембеле
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'42
Ничего опасного каталонцы с этого углового не создали.
'41
Говорка заблокировал удар Суареса из центра штрафной, а следом Коларж ногой в падении отбил мяч на угловой после удара де Йонга!
'39
Станчу подал от угла поля в центр штрафной, где Пике сыграл головой, спокойно выбив мяч.
'38
Масопуст нашёл в штрафной Олайинку, а тот закрутил мяч в дальнюю девятку, но тер Штеген в красивом прыжке смог перевести его на угловой!
'36
Зелены с фланга сместился в штрафную и покатил мяч на Масопуста, который хлёстко пробил перед собой — опять тер Штеген на месте!
'35
«Горчичник» получил Альба за отмашку от Соучека в центре поля.
'34
Станчу решил пробить с дальней дистанции — тер Штеген легко справился, хоть мяч и летел под штангу.
'33
Масопуст получил мяч в штрафной и пробил низом в борьбе с защитником, но этот удар лишь размял тер Штегена.
'32
Суарес обработал мяч, ворвался в штрафную и нанёс хлёсткий удар — намного правее ворот получилось.
'30
Отскочил мяч к Лангле после навеса Месси со штрафного, и тот резко пробил низом по центру — Коларж среагировал и отразил удар!
'29
Мяч попал Олайинке в руку метрах в семи от штрафной.
'27
Масопуст вырезал неплохой кросс в штрафную, но замкнуть эту передачу никто не сумел.
'25
Отбиваются чехи после подачи того же Лионеля с этого стандарта.
'24
Месси на скорости ворвался в штрафную, однако пробить не успел — Цоуфаль в подкате выбил мяч на угловой.
'22
Шевчик попытался мощно пробить от линии штрафной, но мяч плохо лёг ему на ногу и полетел на трибуны, да ещё и попал в голову кому-то из болельщиков, который пытался его поймать.
'20
Тер Штеген! Зелены получил мяч на линии вратарской и бил, казалось, в противоход голкиперу, но тот ухитрился в падении задеть мяч ногой и ещё так удачно отбить его, что никто не смог сыграть на добивании!
'18
Забрала сейчас себе мяч «Барселона» и контролирует его в районе центра поля.
'16
Не получилась контратака правым флангом у «Славии», точности навесу к воротам не хватило.
'14
Пытался Гризманн на скорости прорваться в штрафную, но мяч у него отобрали.
'12
Борил закрутил мяч к ближней штанге, но Пике не позволил Станчу добраться до него и нанести удар.
'10
Масопуст с правого фланга выполнил прострел к воротам, где Семеду опередил соперника, не дав нанести удар по воротам.
'8
Альба на скорости прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, но никто из партнёров к мячу не успел.
'6
Навес со штрафного Месси не удался — защита легко выбила мяч.
'5
Масопуст сбил Артура на подступах к своей штрафной.
'3
ГОЛ! Альба выполнил передачу в штрафную на Артура Рамоса, который технично выкатил мяч под удар Месси — а Лионель спокойно переправил его в одно касание в ближний угол ворот!
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Славия» — «Барселона». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.