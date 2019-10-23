- 226320 просмотров В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским
- 93364 просмотра Гусман прокомментировал назначение экс-члена КВН в СНБО Украины
- 90153 просмотра При запуске ракеты на учениях «Гром-2019» произошел сбой
- 78218 просмотров Депутат Сирии: подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне
- 78512 просмотров Белоруссия и Россия запускают систему расчетов в рамках аналога SWIFT
- 66471 просмотр Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом
- 63237 просмотров «Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Заработали право на «стандарт» хозяева. Последовала подача в штрафную, но защитники «Ливерпуля» с навесом справились.
Фабиньо хорошо поймал мяч и пробил с лета из-за пределов штрафной. Кук с ударом справился.
Почувствовали игроки «Ливерпуля», что опасность где-то близко и вновь осадили чужие ворота, не давая сопернику никакого шанса на проведение атаки.
Фирмино здорово развернулся у чужой штрафной и сразу же сделал пас на ход Салаху. Египтянин, разворачиваясь, до мяча не дотянулся.
Мехле сильно подает справа, но мяч перелетает через всех игроков «Генка», которые поддержали атаку в чужой штрафной.
Старается «Генк» взломать оборону «Ливерпуля», которая сегодня сбоит. Преимущественно правым флангом атакуют хозяева, но до толкового удара пока дело не доходит.
79 на 21 — убедительный процент преимущества «Ливерпуля» во владении мячом.
Но, надо сказать, хозяева-то на гол наиграли действительно. Было уже три опаснейших момента, которые должны были заканчиваться взятием ворот. Уверенно смотрятся бельгийцы.
Классно комбинирует «Ливерпуль» у чужой штрафной, но «Генк» уж сильно плотно засел у своих ворот. Пробиться дальше линии штрафной площади гостям не удается.
Опасно могло быть! Милнер здорово отработал на правом фланге и сделал передачу в штрафную на Салаха. Египтянин принял мяч спиной к воротам, и защитники не дали ему развернуться.
Последовала очередная передача в разрез на Онуачу, который уже оторвался от защитника и мог в принципе выйти на свободное пространство и продолжить атаку. Но форвард «Генка» за мяч зацепиться не смог.
«Ливерпуль» прибрал мяч под свой контроль и ждет ошибки обороны соперника. «Генк» пока что осел у своих ворот.
Мане сыграл с Робертсоном в «стеночку» на левом краю у чужой штрафной, но сенегальский нападающий в момент приема мяча подыграл себе рукой. Арбитр фиксирует фол.
Чемберлен увидел подключение Робертсона к атаке, но его навес на левый фланг оказался немного неточным.
Широко атакует «Генк». Последовал заброс на фланг в сторону Саматы, но ван Дейк своим мощным корпусом форварда оттеснил и мяч забрал.
Онуачу неудачно вошел в единоборство с ван Дейком и упал на газон. Сбил дыхание нападающий «Генка», но может продолжить игру.
Бодрое начало. Казалось, что «Генк» с первых минут сядет глубоко в оборону, но быстрый гол «Ливерпуля» эти планы изменил. На встречных атаках играют команды.
Очень неожиданно и быстро открыл счет в «Ливерпуль» и создал себе комфортное преимущество в самом начале матча.
Окслейд-Чемберлен подхватил мяч у штрафной и выстрелил низом в дальний угол! Кук не спас!
Ситуация «Генка», конечно, гораздо хуже. В первой встрече на групповом этапе бельгийцы унизительно уступили «Зальцбургу» (2:6), а во второй сыграли вничью с «Наполи» (0:0). Получится ли у «Генка» перевернуть ситуацию и хотя бы подняться с последнего места в группе на третье, которое позволяет выйти в плей-офф Лиги Европы, зависит в том числе и от сегодняшней встречи.
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» начал эту еврокубковую кампанию не очень уверенно. В первом матче «красные» проиграли «Наполи» (0:2), а во втором с большим трудом переиграли явного аутсайдера встречи — «Зальцбург» (4:3). Теперь подопечным Юргена Клоппа явно не помешает одержать еще одну победу, чтобы не усложнять свое положение в группе, из которой лишь две лучшие команды пробьются в 1/8 финала ЛЧ.
В данный момент турнирная таблица группы E в Лиге чемпионов выглядит так:
1. «Наполи» — 4 очка
2. «Ливерпуль» — 3 очка
3. «Ред Булл Зальцбург» — 3 очка
4. «Генк» — 1 очко
«Ливерпуль»:
Вратарь: Алисон Бекер;
Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джеймс Милнер, Фабиньо, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах.
Представляем стартовые составы команд. «Генк»:
Вратарь: Гаэтан Кук;
Йоаким Мехле, Джон Лукуми, Карлос Куэста, Йере Уронен, Сандер Берге, Брайан Хейнен, Дзюня Ито, Тео Бонгонда, Пол Онуачу, Мбвана Самата.
Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором бельгийский «Генк» принимает английский «Ливерпуль».