И вновь опасно, и вновь Салах! Оторвался от защитника египтянин и уже вошел во вратарскую. Мяч был под правой ногой, и бить было неудобно. Потому пришлось разворачиваться, но защитник уже подоспел и перевел мяч на угловой. Последовала подача на дальнюю штангу, где Салах оказался почему-то никем не прикрыт. Видимо, египтянин сам удивился этому и по воротам не попал.