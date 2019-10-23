онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Генк Ливерпуль

За первую победу: «Генк» уступает «Ливерпулю». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. «Генк» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

Бельгийский «Генк» на своем поле принимает английский «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа E. 3-й тур  |   23 октября 22:00   |  перерыв
Генк
0:1
Ливерпуль
Стадион «Луминус Арена - Кристал Арена», Генк | Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Окслейд-Чемберлен 2'
Подробная статистика матча
Основные составы
28 (в)   Гаэтан Кук
31 (з)   Йоаким Мехле
33 (з)   Джон Лукуми
46 (з)   Карлос Куэста
21 (з)   Йере Уронен
25 (п)   Сандер Берге
8 (п)   Брайан Хейнен
7 (н)   Дзюня Ито
27 (н)   Тео Бонгонда
18 (н)   Пол Онуачу
10 (н)   Мбвана Самата
1 (в)   Алисон Бекер
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
26 (з)   Эндрю Робертсон
7 (п)   Джеймс Милнер
3 (п)    Фабиньо
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 2'
8 (п)   Наби Кейта
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
Запасной состав
26 (в)   Мартен Вандевордт
6 (з)   Себастин Деваст
2 (з)   Каспер Де
23 (п)   Янис Хаджи
17 (п)   Патрик Грошовски
77 (н)   Диумерси 
15 (н)   Стивен Одей
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
20 (п)   Адам Лаллана
14 (п)   Джордан Хендерсон
27 (н)   Дивок Ориги
24 (н)   Риан Брустер
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2

И звучит свисток на перерыв. «Ливерпуль» после первого тайма ведет — 1:0.

'45+1

Заработали право на «стандарт» хозяева. Последовала подача в штрафную, но защитники «Ливерпуля» с навесом справились.

'45

Две минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма. Компенсирует просмотр видеоповтора момента с отмененным голом «Генка».

'44

Фабиньо хорошо поймал мяч и пробил с лета из-за пределов штрафной. Кук с ударом справился.

'44

Почувствовали игроки «Ливерпуля», что опасность где-то близко и вновь осадили чужие ворота, не давая сопернику никакого шанса на проведение атаки.

'42

Фирмино здорово развернулся у чужой штрафной и сразу же сделал пас на ход Салаху. Египтянин, разворачиваясь, до мяча не дотянулся.

'40

Опасно! Ито, казалось бы, забрался в офсайд, но арбитр положения «вне игры» не углядел и дал продолжить атаку. Хавбек «Генка» прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую. Самата немного не дотянулся до мяча, хотя мог «проткнуть» мяч в сетку ворот.

'38

Мехле сильно подает справа, но мяч перелетает через всех игроков «Генка», которые поддержали атаку в чужой штрафной.

'36

Старается «Генк» взломать оборону «Ливерпуля», которая сегодня сбоит. Преимущественно правым флангом атакуют хозяева, но до толкового удара пока дело не доходит.

'34

79 на 21 — убедительный процент преимущества «Ливерпуля» во владении мячом.

'32

И вновь опасно, и вновь Салах! Оторвался от защитника египтянин и уже вошел во вратарскую. Мяч был под правой ногой, и бить было неудобно. Потому пришлось разворачиваться, но защитник уже подоспел и перевел мяч на угловой. Последовала подача на дальнюю штангу, где Салах оказался почему-то никем не прикрыт. Видимо, египтянин сам удивился этому и по воротам не попал.

'30

Опасно! Заработали право на штрафной «красные». К мячу подошли Милнер и Салах, но удар нанес именно египтянин. Над ближней «девяткой» пролетел мяч!

'28

Но, надо сказать, хозяева-то на гол наиграли действительно. Было уже три опаснейших момента, которые должны были заканчиваться взятием ворот. Уверенно смотрятся бельгийцы.

'26

ГОЛ! Нет, не засчитывает его арбитр. Самата вышел один на один с Бекером и пробил мимо вратаря. Было подозрение на офсайд, и судья воспользовался помощью ВАР. На повторе было видно, что нападающий «Генка» оказался вне игры. 1:0, «Ливерпуль» ведет.

'24

Моментище! Фирмино красивейшим пасом рабоной вывел Мане один на один с Куком, но сенегалец немного не сумел подстроиться под мяч и нанести акцентированный удар. Но вратарь «Генка» сейчас свою команду спас.

'22

Опасно! Угловой разыграли гости, Кук неуверенно сыграл на выходе и скинул мяч под удар ван Дейку. Простил нидерландский защитник «Генк», толком выстрел у него не удался.

'21

Классно комбинирует «Ливерпуль» у чужой штрафной, но «Генк» уж сильно плотно засел у своих ворот. Пробиться дальше линии штрафной площади гостям не удается.

'19

Опасно могло быть! Милнер здорово отработал на правом фланге и сделал передачу в штрафную на Салаха. Египтянин принял мяч спиной к воротам, и защитники не дали ему развернуться.

'17

Последовала очередная передача в разрез на Онуачу, который уже оторвался от защитника и мог в принципе выйти на свободное пространство и продолжить атаку. Но форвард «Генка» за мяч зацепиться не смог.

'15

«Ливерпуль» прибрал мяч под свой контроль и ждет ошибки обороны соперника. «Генк» пока что осел у своих ворот.

'13

Мане сыграл с Робертсоном в «стеночку» на левом краю у чужой штрафной, но сенегальский нападающий в момент приема мяча подыграл себе рукой. Арбитр фиксирует фол.

'12

Чемберлен увидел подключение Робертсона к атаке, но его навес на левый фланг оказался немного неточным.

'11

Широко атакует «Генк». Последовал заброс на фланг в сторону Саматы, но ван Дейк своим мощным корпусом форварда оттеснил и мяч забрал.

'10

Онуачу неудачно вошел в единоборство с ван Дейком и упал на газон. Сбил дыхание нападающий «Генка», но может продолжить игру.

'8

И вновь момент! Высоко играет оборона «Ливерпуля» и ошибается. Онуачу едва не вышел один на один с вратарем и пробил с близкого расстояния. Бекер вовремя вышел из ворот и, сократив дистанцию с нападающим, удар отразил.

'7

Бодрое начало. Казалось, что «Генк» с первых минут сядет глубоко в оборону, но быстрый гол «Ливерпуля» эти планы изменил. На встречных атаках играют команды.

'5

Опасно! Самата открылся на левом фланге, ворвался в штрафную и мощно пробил в дальний нижний угол! Рядом со штангой пролетел мяч.

'3

Очень неожиданно и быстро открыл счет в «Ливерпуль» и создал себе комфортное преимущество в самом начале матча.

'2

Окслейд-Чемберлен подхватил мяч у штрафной и выстрелил низом в дальний угол! Кук не спас!

'2

ГОЛ! «Ливерпуль»!

'1

Матч начался!

21:50

Ситуация «Генка», конечно, гораздо хуже. В первой встрече на групповом этапе бельгийцы унизительно уступили «Зальцбургу» (2:6), а во второй сыграли вничью с «Наполи» (0:0). Получится ли у «Генка» перевернуть ситуацию и хотя бы подняться с последнего места в группе на третье, которое позволяет выйти в плей-офф Лиги Европы, зависит в том числе и от сегодняшней встречи.

21:45

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» начал эту еврокубковую кампанию не очень уверенно. В первом матче «красные» проиграли «Наполи» (0:2), а во втором с большим трудом переиграли явного аутсайдера встречи — «Зальцбург» (4:3). Теперь подопечным Юргена Клоппа явно не помешает одержать еще одну победу, чтобы не усложнять свое положение в группе, из которой лишь две лучшие команды пробьются в 1/8 финала ЛЧ.

21:40

В данный момент турнирная таблица группы E в Лиге чемпионов выглядит так:

1. «Наполи» — 4 очка

2. «Ливерпуль» — 3 очка

3. «Ред Булл Зальцбург» — 3 очка

4. «Генк» — 1 очко

21:37

«Ливерпуль»:

Вратарь: Алисон Бекер;

Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джеймс Милнер, Фабиньо, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах.

21:36

Представляем стартовые составы команд. «Генк»:

Вратарь: Гаэтан Кук;

Йоаким Мехле, Джон Лукуми, Карлос Куэста, Йере Уронен, Сандер Берге, Брайан Хейнен, Дзюня Ито, Тео Бонгонда, Пол Онуачу, Мбвана Самата.

21:35

Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором бельгийский «Генк» принимает английский «Ливерпуль».