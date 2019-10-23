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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Аякс» — «Челси». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.