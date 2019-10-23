онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Аякс Челси

Продолжить серию: «Аякс» принимает «Челси». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Аякс» — «Челси». ОНЛАЙН

«Аякс» на своем поле принимает «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа H. 3-й тур  |   23 октября 19:55   |  Матч не начался
Аякс
0:0
Челси
Стадион «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)», Амстердам | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Подробная статистика матча
Основные составы
24 (в)   Андре Онана
17 (з)   Дейли Блинд
31 (з)   Николас Тальяфико
3 (з)   Йоэл Велтман
28 (з)   Серджино Дест
4 (з)   Эдсон Альварес
21 (з)   Лисандро Мартинес
22 (п)   Хаким Зиеш
6 (п)   Донни ван
11 (н)   Квинси Промес
10 (н)   Душан Тадич
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (з)   Курт Зума
29 (з)   Фикайо Томори
3 (з)   Маркос Алонсо
19 (п)   Мэйсон Маунт
5 (п)    Жоржиньо
17 (п)   Матео Ковачич
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
10 (н)    Виллиан
9 (н)   Тэмми Абрахам
Запасной состав
1 (в)   Бруну Варела
2 (з)   Перр Схюрс
12 (з)   Нуссайр Мазрауи
15 (п)   Сим де
18 (п)   Рэзван Марин
7 (н)   Давид Нерес
9 (н)   Клас-Ян Хунтелар
13 (в)   Вилли Кабальеро
24 (з)   Рис Джеймс
33 (з)    Эмерсон
47 (п)   Билли Гилмор
22 (п)   Кристиан Пулишич
23 (н)   Миши Батшуайи
18 (н)   Оливье Жиру
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Аякс» — «Челси». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.