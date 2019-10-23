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РБ Лейпциг Зенит

Сохранить лидерство: «Зенит» гостит в Лейпциге. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. «РБ Лейпциг» — «Зенит». LIVE

Петербургский «Зенит» на выезде встречается с «РБ Лейпциг» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G. 3-й тур  |   23 октября 19:55   |  Не начался
РБ Лейпциг
0:0
Зенит
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг | Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Петер Гулачи
5 (з)   Деотшанкюль Юпамекано
22 (з)   Норди Мукиэле
16 (з)   Лукас Клостерман
4 (з)   Вилли Орбан
7 (п)   Марсель Забитцер
27 (п)   Конрад Лаймер
10 (п)   Эмиль Форсберг
44 (п)   Кевин Кампль
17 (н)   Адемола Лукман
11 (н)   Тимо Вернер
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Вячеслав Караваев
3 (з)   Дуглас дос
6 (з)   Бранислав Иванович
44 (з)   Ярослав Ракицкий
5 (п)   Вильмар Барриос
17 (п)   Олег Шатов
27 (п)   Магомед Оздоев
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
28 (в)   Ивон-Ландри Мвого
31 (п)   Диего Демме
3 (п)   Марсело Сараччи
18 (п)   Кристофер Нкунку
8 (п)   Амаду Айдара
9 (н)   Юссуф Поульсен
20 (н)    Матеус
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
4 (з)   Йордан Осорио
20 (п)   Роберт Мак
14 (п)   Далер Кузяев
18 (п)   Юрий Жирков
21 (п)   Александр Ерохин
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Матч начался! Поехали!

19:50

В параллельном матче квартета, в котором выступает «Зенит», в 22.00 по московскому времени «Бенфика» на своем поле примет «Лион».

19:45

После двух сыгранных туров «Зенит» возглавляет группу G, имея в своем активе четыре очка. «Лейпциг» находится на третьей строчке с тремя баллами.

19:40

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

19:35

Стартовый состав «Лейпцига»: Гулач, Орбан, Юпамекано, Мукиэле, Орбан, Забитцер, Лаймер, Форсберг, Кампль, Лукман, Вернер.

19:30

Встреча начнется в 19.55 по московскому времени.

19:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкий «РБ Лейпциг» принимает российский «Зенит».