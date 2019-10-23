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В параллельном матче квартета, в котором выступает «Зенит», в 22.00 по московскому времени «Бенфика» на своем поле примет «Лион».
После двух сыгранных туров «Зенит» возглавляет группу G, имея в своем активе четыре очка. «Лейпциг» находится на третьей строчке с тремя баллами.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Стартовый состав «Лейпцига»: Гулач, Орбан, Юпамекано, Мукиэле, Орбан, Забитцер, Лаймер, Форсберг, Кампль, Лукман, Вернер.
Встреча начнется в 19.55 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкий «РБ Лейпциг» принимает российский «Зенит».