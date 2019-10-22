Просто фантастика! Первая реальная контратака «Локо», и сразу гол! Алексей Миранчук протащил мяч, обыграл Леонардо Бонуччи один в один, словно перед ним был школьник, и отдал набегавшему по свободному левому полуфлангу в штрафную Жоау Мариу. Португалец бил в принципе правильно — в противоход Щченсны, но тот успел выбросить руку и спасти. Все напрасно: мяч отскочил к Миранчуку, который положил корпус и с лета всадил под планку!