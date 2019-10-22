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Гилерме здорово играет на выходе, вылавливая подачу Дибалы на Роналду.
Много ударов по воротам «Локомотива», но большая часть блокируется и не долетает до лицевой линии.
Пытается перебросить стенку Дибала, хотя у мяча был и Роналду. Выпрыгнули футболисты «Локо» и приняли на себя мяч.
Жоау Мариу фолит на Пьяниче. Желтой карточки не будет, но это очень опасный штрафной под левую ногу Пауло Дибалы, который уверенно и взял мяч.
И все по новой. «Ювентус» продолжает давить, но настроение у «Локомотива» сейчас просто отличная. Когда получается, можно и потерпеть в обороне. Вот де Лигт попробовал с 30 метров зачем-то пробить. Мяч попал в защитника.
Куадрадо падает в штрафной «Локомотива». Очень хотелось пенальти колумбийцу, но там можно было разве что желтую карточку за симуляцию получить.
Просто фантастика! Первая реальная контратака «Локо», и сразу гол! Алексей Миранчук протащил мяч, обыграл Леонардо Бонуччи один в один, словно перед ним был школьник, и отдал набегавшему по свободному левому полуфлангу в штрафную Жоау Мариу. Португалец бил в принципе правильно — в противоход Щченсны, но тот успел выбросить руку и спасти. Все напрасно: мяч отскочил к Миранчуку, который положил корпус и с лета всадил под планку!
Миранчук фолит на фланге на принимавшем мяч Куадрадо. Наверняка тут будет подача в штрафную.
«Железнодорожники» ошиблись при выходе из обороны, причем Крыховяк потерял мяч. Тут же опаснейшая встречная атака «Юве», закончившаяся рикошетом после удара Пьянича из-за штрафной. А вот после подачи углового вынесли мяч гости.
Но «Локомотив», надо сказать, вообще не атакует. Такое давление «Ювентуса» будет очень тяжело выдержать до конца матча.
Не поднял арбитр флажок на рывок Криштиану на закидушку из глубины. Мяч попал в руки Гилерме. Впрочем, если бы португалец дотянулся и даже забил, гол все равно отменили бы с помощью VAR. Офсайд был очевиден.
Пьянич мягко закидывает врывавшемуся на скорости в штрафную Дибале, но тот не успевает ударить, не дотягиваясь до мяча в прыжке.
Мурило фолит на Криштиану Роналду. До ворот далековато. Но для подачи точка отличная.
Продолжает «Ювентус» неспешную осаду ворот «Локомотива», но подопечные Семина держутся достаточно уверенно.
Ошибка Игнатьева в передаче привела к неприятному выпаду «Ювентуса». Роналду пошел в дриблинг перед штрафной, пытался себе подработать на ударную позицию, но заблокировали в итоге.
Первый удар в створ ворот Гилерме. От Роналду, конечно же. Издали. Спокойно голкипер сборной России поймал мяч.
В рабочем режиме для «Локо» идет игра сейчас, надо признать. Только первые минутки три не удались команде Семина.
Миранчук выцарапал мяч и попытался набрать с ним скорость, но не дали.
Хедира ворвался в штрафную «Локомотива» с мячом после паса Криштиану, но так и не придумал, что делать там. Мурило подчистил.
Жесткий у нас футбол с первых минут. Матюиди грубовато в воздухе врезается в Игнатьева. Защитнику сборной России было больно, но уже все в порядке, а француз избежал карточки.
Роналду опустил мяч вниз и сыграл на Дибалу, тот врывался в штрафную, но Хеведес прочитал бывшего одноклубника.
Тройное столкновение в центре поля между Крыховяком, Пьяничем и Бариновым. Причем сразу оба футболиста «Локомотива» фолили. Греческий арбитр даже устно поговорил с Дмитрием.
В тягучий контроль начинает играть «Ювентус». «Локомотив» пока без мяча и только на своей половине поля.
Второй угловой закончился фолом Бонуччи в атаке.
Сразу же «Ювентус» зарабатывает первый в матче угловой. Юрий Семин очень недоволен.
Не успела игра начаться, как Матюиди фолит в верховой борьбе на Крыховяке.
Сегодняшний матч обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.
Сегодня «Локомотив» по-прежнему не может рассчитывать на травмированного Антона Миранчука, не играет и Федор Смолов. Зато Алексей Миранчук вернулся, и на него большая надежда. Как и на Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова, цементирующих центр. Правда, основная нагрузка ляжет наверняка на защиту и Гилерме. Смогут ли остановить Криштиану Роналду и Ко?
В этой группе первый матч третьего тура уже состоялся. Мадридский «Атлетико» благодаря довольно позднему голу Альваро Мораты обыграл дома леверкузенский «Байер» — 1:0. С точки зрения продолжения борьбы в еврокубках для «Локо» это отличный результат. Если говорить о битве за выход из группы в плей-офф ЛЧ, то, конечно, не очень.
Ситуация сейчас следующая. У «Атлетико» 7 очков за три игры, у «Ювентуса» — 4 за две, у «Локомотива» — 3 за две, и только «Байер» сыграл уже со всеми в первом круге и всем проиграл.
Ну а вот кому из футболистов «Локомотива» доверил начинать матч Юрий Семин:
Гилерме — Игнатьев, Чорлука, Мурило, Хеведес, Идову — Крыховяк, Баринов — Ал. Миранчук, Жоау Мариу — Эдер.
Уже известны составы команд, давайте посмотрим, кого выставил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри:
Щченсны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Хедира, Бентанкур, Пьянич — Дибала, Матюиди — Роналду.
Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором туринский «Ювентус» принимает московский «Локомотив».