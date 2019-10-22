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Трансляция
С конца
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'36
Гозенс исполнил опасную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там здорово на перехвате сыграл Бенжамен Менди.
'34
'32
Родри не по правилам сыграл в отборе в центре поля против Гозенса. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'30
Довольно неожиданно сильное начало сегодняшнего матча выдала «Аталанта». Нужно значительно прибавлять в атакующей активности «Манчестер Сити».
'28
'26
Пенальти! Фернандиньо нарушил правила в своей штрафной против Иличича.
'24
Серхио Агуэро вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, опасно пробил, но мяч пролетел рядом со штангой.
'22
Кайл Уокер прорвался вперед по правому флангу атаки, но исполнил затем неудачный прострел низом в центр на соперника.
'20
Иличич получил передачу у чужой штрафной и нанес удар в ближний угол ворот, но уверенно в рамке сыграл Эдерсон.
'18
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на чужой половине поля. Однако, пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'16
Фоден получил пас от Стерлинга и попытался войти в чужую штрафную, но в борьбе упал на газон, а арбитр пенальти не поставил.
'14
Здорово выглядит «Аталанта» на стартовых минутах нашего матча. Агрессивны гости и пытаются также проводить свои атаки.
'12
Момент у гостей! Гозенс навесил с левого фланга атаки во вратарскую, где пробил головой Кастань, но отправил мяч с нескольких метров выше цели.
'10
'8
Рахим Стерлинг прошел вперед по флангу, но исполнил затем неточную передачу в чужую штрафную. Мяч был потерян.
'6
Ожидаемо больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити», тогда как гости вынуждены обороняться.
'4
'3
Де Брейне попытался создать опасный момент у чужой штрафной передачей на обострение, но удачно на перехвате сыграл один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Аталанта». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.