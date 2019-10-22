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Манчестер Сити Аталанта

Лидерство под угрозой: «Ман Сити» проигрывает «Аталанте». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Манчестер Сити» — «Аталанта». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» принимает «Аталанту» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 3-й тур  |   22 октября 22:00   |  1 тайм
Манчестер Сити
1:1
Аталанта
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Менди 4'
Агуэро 34'
Мазиелло 10'
Малиновский 28' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди 4'
16 (п)   Родриго Эрнандес
25 (п)    Фернандиньо
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
47 (п)   Филип Фоден
10 (н)   Серхио Агуэро 34'
7 (н)   Рахим Стерлинг
26 (н)   Рияд Марез
95 (в)   Пьерлуиджи Голлини
19 (з)   Берат Джимсити
5 (з)   Андреа Мазиелло 10'
2 (з)   Рафаэл 
8 (з)   Робин Гозенс
21 (з)   Тимоти Кастань
11 (п)   Ремо Фройлер
15 (п)   Мартен де
18 (п)   Руслан Малиновский 28'
72 (п)   Йосип Иличич
10 (п)   Алехандро Гомес
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
30 (з)   Николас Отаменди
27 (з)   Жоау Канселу
5 (з)   Джон Стоунс
20 (п)   Бернарду Силва
21 (п)   Давид Сильва
9 (н)   Габриэл Жезус
57 (в)   Марко Спортьелло
41 (з)   Рожер Ибаньес
13 (з)   Гильерме Арана
33 (з)   Ханс Хатебур
88 (п)   Марио Пашалич
9 (н)   Луис Мурьель
99 (н)   Муса Бэрроу
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Трансляция
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'36
Гозенс исполнил опасную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там здорово на перехвате сыграл Бенжамен Менди.
'34
Гол! 1:1! Стерлинг исполнил классную передачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Серхио Агуэро ударом в касание замкнул этот пас.
'32
Родри не по правилам сыграл в отборе в центре поля против Гозенса. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'30
Довольно неожиданно сильное начало сегодняшнего матча выдала «Аталанта». Нужно значительно прибавлять в атакующей активности «Манчестер Сити».
'28
Гол! 0:1! Малиновский уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот!
'26
Пенальти! Фернандиньо нарушил правила в своей штрафной против Иличича.
'24
Серхио Агуэро вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, опасно пробил, но мяч пролетел рядом со штангой.
'22
Кайл Уокер прорвался вперед по правому флангу атаки, но исполнил затем неудачный прострел низом в центр на соперника.
'20
Иличич получил передачу у чужой штрафной и нанес удар в ближний угол ворот, но уверенно в рамке сыграл Эдерсон.
'18
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на чужой половине поля. Однако, пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'16
Фоден получил пас от Стерлинга и попытался войти в чужую штрафную, но в борьбе упал на газон, а арбитр пенальти не поставил.
'14
Здорово выглядит «Аталанта» на стартовых минутах нашего матча. Агрессивны гости и пытаются также проводить свои атаки.
'12
Момент у гостей! Гозенс навесил с левого фланга атаки во вратарскую, где пробил головой Кастань, но отправил мяч с нескольких метров выше цели.
'10
Мазиелло получил желтую карточку за фол в центре поля против Де Брейне.
'8
Рахим Стерлинг прошел вперед по флангу, но исполнил затем неточную передачу в чужую штрафную. Мяч был потерян.
'6
Ожидаемо больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити», тогда как гости вынуждены обороняться.
'4
Менди получил желтую карточку за грубый фол против Иличича в центре поля.
'3
Де Брейне попытался создать опасный момент у чужой штрафной передачей на обострение, но удачно на перехвате сыграл один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Аталанта». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.