Галатасарай

- 465567 просмотров Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
- 256132 просмотра Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
- 160014 просмотров В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
- 102818 просмотров Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
- 87654 просмотра При запуске ракеты на учениях «Гром-2019» произошел сбой
- 68192 просмотра Депутат Сирии: подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне
- 64769 просмотров Турция, США и Россия могли согласовать операцию против курдов
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'30
Вальверде получил мяч у линии штрафной и нанёс хлёсткий удар, после которого мяч полетел выше цели.
'28
Красивым финтом ушёл от соперника в левой части штрафной Азар и, развернувшись, пробил в ближний угол — Муслера на месте.
'27
Неудачно пробил головой после навеса со штрафного Рамос, намного левее ворот получилось.
'25
Азар неплохо закручивал мяч в штрафную, но Муслера опередил всех и поймал его в руки.
'23
Родриго не удался удар из хорошей позиции в штрафной, намного левее створа полетел мяч.
'22
Андоне выпрыгнул выше всех в штрафной после навеса Нагатомо и пробил над перекладиной!
'20
Контролирует мяч «Реал» после гола, не давая «Галатасараю» попытаться отыграться по горячим следам.
'18
'16
А теперь уже Бензема на острие атаки! Муслера справился с ударом в угол.
'14
Бензема по центру вошёл в штрафную и покатил мяч на Родриго, тот пробил в ближний угол — Муслера среагировал.
'12
Сери с углового навесил в штрафную, мадридцы выиграли борьбу и выбили мяч.
'11
Ещё момент! Андоне получил пас на ход, вошёл в штрафную и пробил — Куртуа отразил мяч.
'9
Турки ответили атакой, Андоне получил мяч и пробил — Куртуа спас команду.
'7
Кроос принял пас в штрафной, продвинулся вперёд и пробил — мяч после рикошета ушёл на угловой.
'5
Катают мяч игроки «Реала» на чужой половине поля. Турки вынуждены обороняться.
'3
Азар получил болезненный удар по ногам — нужна помощь бельгийцу.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Реал». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.