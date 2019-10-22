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Лига чемпионов. Групповой этап. «Галатасарай» — «Реал». ОНЛАЙН

Турецкий «Галатасарай» принимает мадридский «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа А. 3-й тур  |   22 октября 22:00   |  1 тайм
Галатасарай
0:1
Реал Мадрид
Стадион «Тюрк Телеком - Али Сами Йен», Стамбул | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Кроос 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Фернандо Муслера
22 (з)   Феррейра Мариано
27 (з)   Кристиан Люиндама
55 (з)   Юто Нагатомо
45 (з)    Маркан
15 (п)   Райан Донк
92 (п)   Стивен Н'Зонзи
6 (п)   Жан-Мишель Сери
10 (п)   Юнес Беланда
23 (н)   Флорин Андоне
11 (н)   Райан Бабель
13 (в)   Тибо Куртуа
12 (з)    Марсело
4 (з)   Серхио Рамос
2 (з)   Даниэль 
5 (з)   Рафаэль Варан
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос 18'
15 (п)   Федерико Вальверде
7 (н)   Эден Азар
27 (н)    Родриго
9 (н)   Карим Бензема
Запасной состав
34 (в)   Окан Коджук
19 (з)   Омер Байрам
2 (з)   Шенер Озбайраклы
97 (п)   Эмре Мор
89 (п)   Софьян Фегули
8 (п)   Селчук Инан
7 (н)   Адем Бюйюк
1 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Эдер Милитао
23 (з)   Ферлан Менди
16 (п)   Хамес Родригес
22 (п)    Иско
18 (н)   Лука Йович
25 (н)    Винисиус
Самоечитаемое
Трансляция
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'30
Вальверде получил мяч у линии штрафной и нанёс хлёсткий удар, после которого мяч полетел выше цели.
'28
Красивым финтом ушёл от соперника в левой части штрафной Азар и, развернувшись, пробил в ближний угол — Муслера на месте.
'27
Неудачно пробил головой после навеса со штрафного Рамос, намного левее ворот получилось.
'25
Азар неплохо закручивал мяч в штрафную, но Муслера опередил всех и поймал его в руки.
'23
Родриго не удался удар из хорошей позиции в штрафной, намного левее створа полетел мяч.
'22
Андоне выпрыгнул выше всех в штрафной после навеса Нагатомо и пробил над перекладиной!
'20
Контролирует мяч «Реал» после гола, не давая «Галатасараю» попытаться отыграться по горячим следам.
'18
ГОЛ! Азар покатил мяч на Крооса, который прошёл чуть вперёд и от лини штрафной закрутил удар в правый верхний угол ворот! Здесь Муслера ничего сделать не мог.
'16
А теперь уже Бензема на острие атаки! Муслера справился с ударом в угол.
'14
Бензема по центру вошёл в штрафную и покатил мяч на Родриго, тот пробил в ближний угол — Муслера среагировал.
'12
Сери с углового навесил в штрафную, мадридцы выиграли борьбу и выбили мяч.
'11
Ещё момент! Андоне получил пас на ход, вошёл в штрафную и пробил — Куртуа отразил мяч.
'9
Турки ответили атакой, Андоне получил мяч и пробил — Куртуа спас команду.
'7
Кроос принял пас в штрафной, продвинулся вперёд и пробил — мяч после рикошета ушёл на угловой.
'5
Катают мяч игроки «Реала» на чужой половине поля. Турки вынуждены обороняться.
'3
Азар получил болезненный удар по ногам — нужна помощь бельгийцу.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Реал». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.