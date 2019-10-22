Атлетико М

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Коке воспользовался разрывом в линии «Байера» и прострелил в штрафную, где к мячу не успел Эррера.
Много навесов и верховых забросов от игроков «Атлетико» мы сегодня видим. В начале второго тайма не дотянулся до одного из таких Коста, а минутой позднее Сауля оттеснил Свен Бендер.
Ох, прилично досталось Томасу от Ларса Бендера в атаке. Странно, что обошлось без предупреждения.
Томас оказался на оперативном пространстве и решился на дальний удар — рядом со штангой прошел мяч.
Первый тайм явно не удался командам. Унылое перекатывание мяча в середине поля, оба коллектива к обострению не стремятся, и это не может не удивлять.
Эрмосо неаккуратно играет, явно не вошел он в игру. На этот раз сфолил в опасной близости от своих ворот на Хаверце.
Вновь прошел у «Байера» уже стандартный прострел от Беллараби на Фолланда в штрафную. Форвард гостей с разворота попытался пробить — попал прямо в соперника.
Дошел-таки мяч до Косты в штрафную, попытался он отыграться с соперником, отпасовав назад, однако ничем интересным это не закончилось.
Коста с Коке попытались на коротком пасе войти в штрафную соперники, по «аспириновые» без проблем справились.
«Байер» потихоньку забирает себе территориальное преимущество. Больше владеют мячом, острее атакуют.
На ровном месте потерял Томас мяч недалеко от своей штрафной, Амири отправил в штрафную Фолланда, но тот, по мнению рефери, сфолил в атаке. Спорный момент.
И снова ошибка от Градецки на выносе! Выбил мяч на ногу Томасу, тот отпасовал свободному Коке, но испанец пробил прямо в соперника.
Градецки едва сейчас не привез гол в свои ворота. Выбил мяч прямо на ногу Косте, тот сразу не сориентировался и не смог пробить, после чего вернули себе снаряд футболисты «Байера».
Преимущественно флангами играют «фармацевты». На этот раз Демирбай пробил после прострела Беллараби — на угловой ушел мяч.
В редкую контратаку убежал «Байер», Беллараби сделал в штрафную прострел на Фолланда, однако тот не дотянулся до мяча.
Диего Коста в борьбе за мяч упал в штрафной соперника, снаряд отскочил к Томасу, который с линии штрафной нанес удар, но слишком сильно. Судья нарушения правил на форварде «Атлетико» не увидел.
Обменялись команды атаками на первых минутах игры, но по-прежнему присматриваются друг к другу. Преимущество у «матрассников».
После двух туров «матрасники» занимают второе месту, имея в своем активе четыре очка. «Байер» с нулем баллов замыкает квартет.
Стартовый состав «Байера»: Градецки, Вайзер, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Фолланд, Хаверц.
Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Фелипе, Лоди, Коке, Эррера, Томас, Сауль, Корреа, Диего Коста.
Начало встречи запланировано на 19:55 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» принимает леверкузенский «Байер».