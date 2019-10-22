онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Атлетико М Байер

Битва за лидерство: «Атлетико» против «Байера». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Атлетико» — «Байер». ОНЛАЙН

Мадридский «Атлетико» принимает леверкузенский «Байер» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа D. 3-й тур  |   22 октября 19:55   |  2 тайм
Атлетико М
0:0
Байер
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Беллараби 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
23 (з)   Киран Триппьер
12 (з)   Ренан Лоди
18 (з)   Аугусто Фелипе
2 (з)   Хосе Мария 15'
8 (п)    Сауль
6 (п)    Коке
5 (п)   Томас Парти
16 (п)   Эктор Эррера
19 (н)   Диего Коста
10 (н)   Анхель Корреа
1 (в)   Лукаш Градецки
4 (з)   Жонатан Та
23 (з)   Митчелл-Элия Вайзер
5 (з)   Свен Бендер
8 (п)   Ларс Бендер
10 (п)   Керем Демирбай
11 (п)   Надим Амири
15 (п)   Юлиан Баумгартлингер
38 (п)   Карим Беллараби 38'
29 (п)   Кай Хаверц
31 (н)   Кевин Фолланд
Запасной состав
1 (в)   Антонио Адан
22 (з)   Марио Эрмосо 15'
4 (з)   Сантьяго Арьяс
14 (п)   Маркос Льоренте
11 (п)   Тома Лемар
20 (п)    Витоло
9 (н)   Альваро Мората
28 (в)   Рамазан Озкан
6 (з)   Александар Драгович
3 (з)   Панайотис Рецос
19 (н)   Мусса Диаби
7 (н)    Паулинью
17 (н)   Йоэль Похьянпало
13 (н)   Лукас Аларио
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`50

Коке воспользовался разрывом в линии «Байера» и прострелил в штрафную, где к мячу не успел Эррера.

`48

Много навесов и верховых забросов от игроков «Атлетико» мы сегодня видим. В начале второго тайма не дотянулся до одного из таких Коста, а минутой позднее Сауля оттеснил Свен Бендер.

`46

Возобновляется игра!

Перерыв

И даже не сыграли этих двух минут. Свисток судьи отправляет команды на перерыв — 0:0. Ранняя замена явно смазала планы «Атлетико», долго они перестраивались. «Байер» будто в своем мире находится, изредка атакую, но предпочитая базироваться в центре поля. Не тот футбол, который хочется смотреть вечером вторника.

`45+1

Две минуты рефери компенсирует к первому тайму.

`45

Ох, прилично досталось Томасу от Ларса Бендера в атаке. Странно, что обошлось без предупреждения.

`43

Томас оказался на оперативном пространстве и решился на дальний удар — рядом со штангой прошел мяч.

`40

Первый тайм явно не удался командам. Унылое перекатывание мяча в середине поля, оба коллектива к обострению не стремятся, и это не может не удивлять.

`38

Беллараби получает желтую карточку за фол на Корреа. Сорвал он контратаку «матрассников».

`36

Эрмосо неаккуратно играет, явно не вошел он в игру. На этот раз сфолил в опасной близости от своих ворот на Хаверце.

`34

Вновь прошел у «Байера» уже стандартный прострел от Беллараби на Фолланда в штрафную. Форвард гостей с разворота попытался пробить — попал прямо в соперника.

`31

Амири в борьбе с Саулем получил рукой в челюсть. Помощь требуется хавбеку «Байера».

`30

Дошел-таки мяч до Косты в штрафную, попытался он отыграться с соперником, отпасовав назад, однако ничем интересным это не закончилось.

`27

Коста с Коке попытались на коротком пасе войти в штрафную соперники, по «аспириновые» без проблем справились.

`25

«Байер» потихоньку забирает себе территориальное преимущество. Больше владеют мячом, острее атакуют.

`23

На ровном месте потерял Томас мяч недалеко от своей штрафной, Амири отправил в штрафную Фолланда, но тот, по мнению рефери, сфолил в атаке. Спорный момент.

`21

И снова ошибка от Градецки на выносе! Выбил мяч на ногу Томасу, тот отпасовал свободному Коке, но испанец пробил прямо в соперника.

`18

Градецки едва сейчас не привез гол в свои ворота. Выбил мяч прямо на ногу Косте, тот сразу не сориентировался и не смог пробить, после чего вернули себе снаряд футболисты «Байера».

`15

Марио Эрмосо появляется на поле вместо Хименеса. Печальное начало для «Атлетико».

`13

Какая-то проблема у Хименеса. В борьбе с соперником получил повреждение и, кажется, хочет замену.

`11

Преимущественно флангами играют «фармацевты». На этот раз Демирбай пробил после прострела Беллараби — на угловой ушел мяч.

`9

Момент! Баумгартлингер, освободившись от опеки, получил мяч на отскоке после углового и нанес плотный удар по воротам Облака — чуть выше перекладины!

`8

В редкую контратаку убежал «Байер», Беллараби сделал в штрафную прострел на Фолланда, однако тот не дотянулся до мяча.

`5

Диего Коста в борьбе за мяч упал в штрафной соперника, снаряд отскочил к Томасу, который с линии штрафной нанес удар, но слишком сильно. Судья нарушения правил на форварде «Атлетико» не увидел.

`3

Обменялись команды атаками на первых минутах игры, но по-прежнему присматриваются друг к другу. Преимущество у «матрассников».

`1

Матч начался! Поехали!

19:50

После двух туров «матрасники» занимают второе месту, имея в своем активе четыре очка. «Байер» с нулем баллов замыкает квартет.

19:40

Стартовый состав «Байера»: Градецки, Вайзер, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Фолланд, Хаверц.

19:35

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Фелипе, Лоди, Коке, Эррера, Томас, Сауль, Корреа, Диего Коста.

19:30

Начало встречи запланировано на 19:55 мск.

19:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» принимает леверкузенский «Байер».