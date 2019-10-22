Атлетико М

И даже не сыграли этих двух минут. Свисток судьи отправляет команды на перерыв — 0:0. Ранняя замена явно смазала планы «Атлетико», долго они перестраивались. «Байер» будто в своем мире находится, изредка атакую, но предпочитая базироваться в центре поля. Не тот футбол, который хочется смотреть вечером вторника.