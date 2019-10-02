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Азмун в одном из эпизодов получил повреждение. Эпизод Сердар доиграл, но затем вновь упал на газон. Потребовалась ему медицинская помощь, но игру он продолжит.
Оздоев вновь активен, увидел подключение Смольникова по флангу и сделал на того разрезающую передачу. Игорь ворвался в штрафную и навесил во вратарскую. Но неточно. Ни Дзюба, ни Азмун за мяч зацепиться не смогли.
Хорошую атаку организовали сине-бело-голубые. Дзюба на этот раз оказался на левом фланге и обыгрался с Сантосом. Бразилец пошел в дриблинг и запутался в собственных ногах, упустив мяч за лицевую линию.
Теперь уже всей командой обороняется «Зенит» на своей половине поля. Впрочем, Таарабт момент для удара все-таки нашел, но пробил несильно. Лунев спокойно мяч забрал.
Кажется, что не заметили гости пропущенного мяча. Продолжает «Бенфика» активно атаковать. Таарабт ворвался в штрафную, но Ракицкий его передачу прервал, отправив мяч на угловой.
Дзюба обокрал защитника у чужой штрафной, и мяч сразу отскочил к Дзюбе, вышедшего один на один с Влаходимосом. Артем свой момент реализовал, пробив в дальний нижний угол.
Успокоили темп игры команды. Если в первые минуты провели несколько острых атак, то сейчас действуют куда аккуратнее.
Пицци мощно пробил издали. Мяч прилетел точно в руки Луневу.
Сеферович попытался пробить с разворота у линии штрафной, но на пути мяча встал Иванович.
Активно комбинируют гости на левом фланге, но без особого продвижения вперед.
Призывает главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже защитников своей команды подключаться к атаке и поднимать линию обороны выше. Большими силами обороняется «Зенит», нужна подмога португальцам.
Оздоев пропустил передачу, оставив мяч Дзюбе, оказавшегося на правом фланге. Артем сразу пытался прострелить в штрафную на Азмуна, но не удалось — защитник передачу заблокировал сразу же.
Только «Зенит» начинает свою позиционную атаку, как одного игрока встречают сразу три из «Бенфики». Низом выйти со своей половины поля не удается у хозяев поля. Приходится делать дальние забросы в надежде на то, что Азмун или Дзюба зацепятся за мяч.
И, кстати, большими силами обороняется «Зенит». Почти все игроки петербургской команды на своей половине поля, кроме Азмуна. «Бенфика» разрезающими передачами пытается найти подход к воротам Лунева.
В основном через центр атакует «Бенфика», там у «Зенита», к слову, достаточно много свободных зон.
Опасно могло быть! Дуглас дос Сантос разыграл с Шатовым угловой через низ, и бразилец, получив ответную передачу, пробил с правого края. Мяч пролетел над перекладиной.
Азмун попытался дожать Диаша уже у вратарской «Бенфики», но португалец нападающего «Зенита» к воротам не подпустил, грамотно поставив корпус.
Диаш здорово разобрался с двумя игроками «Зенита» в середине поля и выкатил мяч Таарабту. Тот, чуть сблизившись со штрафной, пробил. Слабо и неточно.
Со своей половины поля хозяева пытаются выбраться длинным пасом и забросами, «Бенфика» же предпочитает игру короткими передачами.
Активно начал «Зенит», высоко прессингуют соперника сине-бело-голубые, но «Бенфику» это особо не волнует. Мяч в основном под их контролем, и гости уже заработали угловой.
Оздоев пробил из-за пределов штрафной. Слабо и неточно.
Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов — впервые на «Газпром-Арене», которая в 2021 году примет финал турнира.
Перед вторым туром группового этапа главного клубного турнира Европы «Зенит» на выезде сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1), а «Бенфика» дома уступила «РБ Лейпцигу» (1:2).
Между собой команды встречались шесть раз и, что интересно, исключительно в Лиге чемпионов. Счет в данном противостоянии ничейный: три победы у «Зенита», три — у «Бенфики».
«Бенфика»: Вратарь: Одиссеас Влаходимос;
Томаш Тавареш, Алехандро Гримальдо, Нивалдо Жардел, Рубен Диаш, Любомир Фейса, Габриэл, Пицци, Рафаэл Силва, Адель Таарабт, Харис Сеферович.
Представляем стартовые составы команд. «Зенит»:
Вратарь: Андрей Лунев;
Бранислав Иванович, Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун.
Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика».