Только «Зенит» начинает свою позиционную атаку, как одного игрока встречают сразу три из «Бенфики». Низом выйти со своей половины поля не удается у хозяев поля. Приходится делать дальние забросы в надежде на то, что Азмун или Дзюба зацепятся за мяч.