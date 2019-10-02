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Провал Месси? «Барселона» проигрывает «Интеру». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. «Барселона» — «Интер». ОНЛАЙН

«Барселона» на домашнем поле принимает итальянский «Интер» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа F. 2-й тур  |   02 октября 22:00   |  1 тайм
Барселона
0:1
Интер М
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Гризманн 9'
Пике 22'
Мартинес 2'
Барелла 6'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
3 (з)   Жерар Пике 22'
2 (з)   Нелсон Семеду
15 (з)   Клеман Лангле
20 (з)   Серхи Роберто
8 (п)   Артур Рамос
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
9 (н)   Луис Суарес
17 (н)   Антуан Гризманн 9'
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Самир Ханданович
6 (з)   Стефан де
2 (з)   Диего Годин
37 (з)   Милан Шкриньяр
18 (з)   Квадво Асамоа
12 (п)   Стефано Сенси
77 (п)   Марсело Брозович
23 (п)   Николо Барелла 6'
87 (п)   Антонио Кандрева
10 (н)   Лаутаро Мартинес 2'
7 (н)   Алексис Санчес
Запасной состав
13 (в)    Нето
16 (з)   Мусса Ваг
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
11 (н)   Усман Дембеле
27 (н)   Карлес Сайоль
27 (в)   Даниэле Паделли
34 (з)   Кристиано Бираги
33 (з)   Данило Д'Амброзио
8 (п)   Матиас Весино
5 (п)   Роберто Гальярдини
30 (н)   Себастьяно Эспозито
16 (н)   Маттео Политано
Удары
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Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Трансляция
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'28
Кандрева мощным ударом с правого края чужой штрафной отправил мяч в сетку ворот Тер Штегена, но арбитр зафиксировал в этом моменте справедливый офсайд.
'26
Месси получил пас в хорошей позиции для удара, но низом пробил почти по центру, что дало возможность Хандановичу уверенно среагировать.
'24
Ханданович ошибся с передачей от своих ворот, отправив мяч на Френки де Йонга, а того не совсем по правилам остановил Алексис Санчес, что неожиданно проигнорировал арбитр.
'22
Пике получил желтую карточку за грубую игру в центре поля против Барелла.
'22
Неплохую контратаку провели футболисты «Интера» четыре в три, но в её завершении Сенси исполнил бесхитростную подачу в руки Тер Штегену.
'20
Гризманн отпасовал с левого фланга атаки низом в центр за штрафную на Бускетса, а тот в касание пробил рядом со штангой!
'18
Семеду получил пас на левом фланге атаки и попытался исполнить передачу на Гризманна в чужую штрафную, но вышло неточно.
'16
Серхи Роберто подключился к атаке своей команды по правому флангу и навесил в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Гризманн, но отправил мяч выше створа ворот.
'14
Месси блестяще обыграл троих соперников поблизости от чужой штрафной, но сам потом замешкался с передачей и подарил мяч игрокам «Интера».
'12
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля. Вынуждены гости в основном обороняться, но при этом именно они ведут в счете.
'10
Бускетс исполнил перевод на левый фланг атаки от центра поля, но там здорово в прыжке на перехвате сыграл Кандрева.
'8
Кандрева ошибся в простой ситуации с передачей в центре поля. Однако, даже после ошибок гостей атаки у «Барселоны» пока не получаются.
'6
Барелла получил желтую карточку за фол против Бускетса в центре поля.
'5
Шкриньяр не по правилам сыграл против Френки де Йонга поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но обошелся пока без желтой карточки.
'3
Гол! 0:1! Мяч удачно отскочил от Алексиса Санчеса в чужую штрафную на Мартинеса, а тот сумел опередить Лангле и отправил мяч в сетку ворот Тер Штегена.
'2
Гризманн получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и нанес удар в ближний угол ворот, но уверенно среагировал на этот выстрел Ханданович.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Интер». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.