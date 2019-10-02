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Трансляция
С конца
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'28
Кандрева мощным ударом с правого края чужой штрафной отправил мяч в сетку ворот Тер Штегена, но арбитр зафиксировал в этом моменте справедливый офсайд.
'26
Месси получил пас в хорошей позиции для удара, но низом пробил почти по центру, что дало возможность Хандановичу уверенно среагировать.
'24
Ханданович ошибся с передачей от своих ворот, отправив мяч на Френки де Йонга, а того не совсем по правилам остановил Алексис Санчес, что неожиданно проигнорировал арбитр.
'22
'22
Неплохую контратаку провели футболисты «Интера» четыре в три, но в её завершении Сенси исполнил бесхитростную подачу в руки Тер Штегену.
'20
Гризманн отпасовал с левого фланга атаки низом в центр за штрафную на Бускетса, а тот в касание пробил рядом со штангой!
'18
Семеду получил пас на левом фланге атаки и попытался исполнить передачу на Гризманна в чужую штрафную, но вышло неточно.
'16
Серхи Роберто подключился к атаке своей команды по правому флангу и навесил в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Гризманн, но отправил мяч выше створа ворот.
'14
Месси блестяще обыграл троих соперников поблизости от чужой штрафной, но сам потом замешкался с передачей и подарил мяч игрокам «Интера».
'12
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля. Вынуждены гости в основном обороняться, но при этом именно они ведут в счете.
'10
Бускетс исполнил перевод на левый фланг атаки от центра поля, но там здорово в прыжке на перехвате сыграл Кандрева.
'8
Кандрева ошибся в простой ситуации с передачей в центре поля. Однако, даже после ошибок гостей атаки у «Барселоны» пока не получаются.
'6
'5
Шкриньяр не по правилам сыграл против Френки де Йонга поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но обошелся пока без желтой карточки.
'3
'2
Гризманн получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и нанес удар в ближний угол ворот, но уверенно среагировал на этот выстрел Ханданович.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Интер». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.