Локомотив М

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Снова хорошая подача! После удара головой в исполнении Мораты мяч прилетел в руки голкиперу.
Коста на правом фланге долго думал, как распорядиться мячом, но в итоге попал в защитника красно-зеленых. Угловой.
Потихоньку «Атлетико» забирает мяч себе.
Мариу упал после контакта с соперником. Арбитр не остановил игру, не увидев нарушения правил.
Отличный получился навес на Коке! Хавбек ударил выше ворот.
Арьяс простреливал в штрафную площадь, но защита «Локо» выбила мяч на угловой.
Хозяева не могут пока выйти со своей половины поля.
«Локомотив» подходит к этому матчу лидером группы D после победы над леверкузенским «Байером» (2:1). «Атлетико» и туринский «Ювентус» поделили очки в первом туре — 2:2.
Состав мадридского клуба.
Отметим, что Юрий Семин не произвел изменений по сравнению с составом, который вышел на победный матч РПЛ против «Зенита» (1:0).
Представляем вашему вниманию стартовый состав хозяев.
Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча «Локомотив» — «Атлетико Мадрид», который проходит в рамках группового этапа Лиги чемпионов.