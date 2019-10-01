онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Локомотив М Атлетико М

Битва за лидерство: «Локо» встречается с «Атлетико». LIVE

Групповой этап. Лига чемпионов. «Локомотив» — «Атлетико». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» на своем поле принимает «Атлетико» из Мадрида в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа D. 2-й тур  |   01 октября 22:00   |  1 тайм
Локомотив М
0:0
Атлетико М
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
14 (з)   Ведран Чорлука
5 (з)   Бенедикт Хёведес
27 (з)    Мурило
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
23 (п)   Жоау Мариу
6 (п)   Дмитрий Баринов
7 (п)   Гжегож Крыховяк
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
13 (в)   Ян Облак
4 (з)   Сантьяго Арьяс
12 (з)   Ренан Лоди
2 (з)   Хосе Мария
18 (з)   Аугусто Фелипе
6 (п)    Коке
5 (п)   Томас Парти
8 (п)    Сауль
7 (н)   Жоау Фелиш
19 (н)   Диего Коста
9 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
37 (з)   Станислав Магкеев
18 (п)   Александр Коломейцев
22 (н)   Лука Джорджевич
19 (н)   Антонио Эдер
1 (в)   Антонио Адан
15 (з)   Стефан Савич
23 (з)   Киран Триппьер
22 (з)   Марио Эрмосо
11 (п)   Тома Лемар
16 (п)   Эктор Эррера
10 (н)   Анхель Корреа
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'11

Хорошую контратаку организовал Крыховяк. Поляк протащил мяч по центру и отдал мяч Мариу. Португалец навесил на польского хавбека, но Гжегож не дотянулся до мяча.

'10

Снова хорошая подача! После удара головой в исполнении Мораты мяч прилетел в руки голкиперу.

'9

Коста на правом фланге долго думал, как распорядиться мячом, но в итоге попал в защитника красно-зеленых. Угловой.

'8

Повезло «Локомотиву»! Мората выходил один на один с Гилерме, но лайнсмен зафиксировал положение «вне игры» у нападающего.

'7

Потихоньку «Атлетико» забирает мяч себе.

'5

Мариу упал после контакта с соперником. Арбитр не остановил игру, не увидев нарушения правил.

'4

Отличный получился навес на Коке! Хавбек ударил выше ворот.

'4

Арьяс простреливал в штрафную площадь, но защита «Локо» выбила мяч на угловой.

'3

Мората скидывал мяч на забегающего Диего Косту, однако испанец попал в офсайд.

'2

Хозяева не могут пока выйти со своей половины поля.

'1

Прозвучал стартовый свисток! «Локомотив» разыграл мяч с центра поля.

21:56

Команды вышли на поле.

21:50

«Локомотив» подходит к этому матчу лидером группы D после победы над леверкузенским «Байером» (2:1). «Атлетико» и туринский «Ювентус» поделили очки в первом туре — 2:2.

21:45

Состав мадридского клуба.

21:42

Отметим, что Юрий Семин не произвел изменений по сравнению с составом, который вышел на победный матч РПЛ против «Зенита» (1:0).

21:40

Представляем вашему вниманию стартовый состав хозяев.

21:35

Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

21:30

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча «Локомотив» — «Атлетико Мадрид», который проходит в рамках группового этапа Лиги чемпионов.