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Аталанта Шахтёр Д

Уйти со дна: «Шахтер» отыгрался у «Аталанты». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Аталанта» — «Шахтер». ОНЛАЙН

«Аталанта» принимает донецкий «Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 2-й тур  |   01 октября 19:55   |  1 тайм
Аталанта
1:1
Шахтёр Д
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан | Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Иличич 16' (незабитый пенальти)
Сапата 28'
Кривцов 15'
Степаненко 35'
Мораес 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
95 (в)   Пьерлуиджи Голлини
6 (з)   Хосе Паломино
2 (з)   Рафаэл 
5 (з)   Андреа Мазиелло
33 (з)   Ханс Хатебур
21 (з)   Тимоти Кастань
88 (п)   Марио Пашалич
15 (п)   Мартен де
10 (п)   Алехандро Гомес
72 (п)   Йосип Иличич 16'
91 (н)   Дуван Сапата 28'
30 (в)   Андрей Пятов
4 (з)   Сергей Кривцов 15'
31 (з)    Исмаили
22 (з)   Николай Матвиенко
50 (п)   Сергей Болбат
6 (п)   Тарас Степаненко 35'
20 (п)   Виктор Коваленко
21 (п)   Алан Патрик
7 (п)    Тайсон
11 (п)    Марлос
10 (н)   Жуниор Мораес 41'
Запасной состав
57 (в)   Марко Спортьелло
19 (з)   Берат Джимсити
4 (з)   Симон Кьер
8 (з)   Робин Гозенс
11 (п)   Ремо Фройлер
18 (п)   Руслан Малиновский
9 (н)   Луис Мурьель
1 (в)   Алексей Шевченко
98 (з)    Додо
77 (з)   Валерий Бондарь
19 (п)   Манор Соломон
15 (п)   Евгений Коноплянка
8 (п)   Маркос Антониу
9 (п)    Дентиньо
Удары
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Удары
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Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'41
Гол! 1:1! Тайсон передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Мораеса. Жуниор ушел от Голлини и отправил мяч в пустые ворота.
'39
Сапата упал на газон в борьбе с Кривцовым на левом фланге атаки, но арбитр фола в этом моменте не зафиксировал.
'37
Алан Патрик вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, нанес плотный удар, но вышло прямо в руки Голлини.
'35
Степаненко получил желтую карточку за грубый подкат в ноги ХАтебуру поблизости от центра поля.
'34
А сейчас уже Болбат навесил с правого фланга атаки прямо в руки Голлини.
'32
Исмаили исполнил бесхитростную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там уверенно на выходе сыграл Голлини.
'30
Марлос приблизился к чужой штрафной и на исполнение пробил в угол ворот, но Голлини в красивом прыжке выручил свою команду.
'28
Гол! 1:0! Хатебур исполнил подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Пятов не добрался до мяча и Сапата ударом головой поразил пустые ворота.
'28
Штанга! Иличич передачей низом на правый край чужой штрафной вывел один на один Пашалича и тот мощным ударом отправил мяч в ближнюю штангу.
'26
Гомес навесил с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной на Сапату, а тот попытался продлить полет мяча дальше, но вышло на соперника.
'24
Хатебур получил пас на правом краю чужой штрафной и низом попытался прострелить в центр, но угодил в ближайшего к нему Исмаили.
'22
Поочередно команды контролируют сейчас мяч, но пока опасных моментов помимо пенальти мы не видели у обоих ворот.
'20
Хатебур исполнил бесхитростную подачу с правого фланга атаки во вратарскую, где уверенно забрал мяч в руки Пятов.
'18
Классную контратаку два в одного могли провести сейчас футболисты «Шахтёра», но далеко отпустил от себя мяч Тайсон, упустив хороший момент.
'16
Кривцов получил желтую карточку за фол в эпизоде с пенальти.
'15
Отбитый пенальти! Иличич на силу пробил с точки в правый от себя угол ворот и Пятов в прыжке среагировал!
'14
Гомес здорово пяткой отпасовал на Иличича в чужой штрафной и тот упал на газон после подката со стороны Кривцова. Пенальти назначил арбитр, но сейчас советуется с системой видеоповторов.
'13
Пашалич перестарался в единоборстве против Степаненко поблизости от центра поля. Фол зафиксировал арбитр, но пока обошелся без желтой карточки.
'11
Марлос обыгрался в стеночку с Мораесом у чужой штрафной и попытался продвинуться вперед, но обойти соперника один в один не сумел.
'9
Мораес получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и прострелил низом в центр на Коваленко, но против Виктора на опережение сыграл соперник.
'7
Сапата выиграл борьбу у Болбата на левом краю чужой штрафной и исполнил подачу в центр, но там надежно на перехвате сыграл Исмаили.
'5
Иличич отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Хатебура и тот прострелил во вратарскую, где удар Сапаты в последний момент блокировал защитник.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Аталанты» на стартовых минутах нашего матча. Однако, пока без создания опасных моментов у ворот Пятова.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Шахтёр». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.