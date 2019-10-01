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Трансляция
С конца
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'41
'39
Сапата упал на газон в борьбе с Кривцовым на левом фланге атаки, но арбитр фола в этом моменте не зафиксировал.
'37
Алан Патрик вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, нанес плотный удар, но вышло прямо в руки Голлини.
'35
'34
А сейчас уже Болбат навесил с правого фланга атаки прямо в руки Голлини.
'32
Исмаили исполнил бесхитростную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там уверенно на выходе сыграл Голлини.
'30
Марлос приблизился к чужой штрафной и на исполнение пробил в угол ворот, но Голлини в красивом прыжке выручил свою команду.
'28
'28
Штанга! Иличич передачей низом на правый край чужой штрафной вывел один на один Пашалича и тот мощным ударом отправил мяч в ближнюю штангу.
'26
Гомес навесил с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной на Сапату, а тот попытался продлить полет мяча дальше, но вышло на соперника.
'24
Хатебур получил пас на правом краю чужой штрафной и низом попытался прострелить в центр, но угодил в ближайшего к нему Исмаили.
'22
Поочередно команды контролируют сейчас мяч, но пока опасных моментов помимо пенальти мы не видели у обоих ворот.
'20
Хатебур исполнил бесхитростную подачу с правого фланга атаки во вратарскую, где уверенно забрал мяч в руки Пятов.
'18
Классную контратаку два в одного могли провести сейчас футболисты «Шахтёра», но далеко отпустил от себя мяч Тайсон, упустив хороший момент.
'16
'15
'14
Гомес здорово пяткой отпасовал на Иличича в чужой штрафной и тот упал на газон после подката со стороны Кривцова. Пенальти назначил арбитр, но сейчас советуется с системой видеоповторов.
'13
Пашалич перестарался в единоборстве против Степаненко поблизости от центра поля. Фол зафиксировал арбитр, но пока обошелся без желтой карточки.
'11
Марлос обыгрался в стеночку с Мораесом у чужой штрафной и попытался продвинуться вперед, но обойти соперника один в один не сумел.
'9
Мораес получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и прострелил низом в центр на Коваленко, но против Виктора на опережение сыграл соперник.
'7
Сапата выиграл борьбу у Болбата на левом краю чужой штрафной и исполнил подачу в центр, но там надежно на перехвате сыграл Исмаили.
'5
Иличич отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Хатебура и тот прострелил во вратарскую, где удар Сапаты в последний момент блокировал защитник.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Аталанты» на стартовых минутах нашего матча. Однако, пока без создания опасных моментов у ворот Пятова.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Шахтёр». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.