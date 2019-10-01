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Сотворить сенсацию: «Брюгге» обыгрывает «Реал». LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. «Реал Мадрид» — «Брюгге». ОНЛАЙН

«Брюгге» принимает мадридский «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа А. 2-й тур  |   01 октября 19:55   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:2
Брюгге
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария)
Деннис 11'
Деннис 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
6 (з)   Хосе Игнасио
2 (з)   Даниэль 
10 (п)   Лука Модрич
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
17 (п)   Лукас Васкес
7 (н)   Эден Азар
9 (н)   Карим Бензема
88 (в)   Симон Миньоле
44 (з)   Брандон Мехеле
17 (з)   Симон Дели
77 (з)   Клинтон Мата
2 (з)   Эдуард Соболь
25 (п)   Руд Вормер
20 (п)   Ханс Ванакен
26 (п)   Матс Ритс
11 (н)   Крепин Дьятта
35 (н)   Перси Тау
42 (н)   Эммануэль Деннис 11' 39'
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Эдер Милитао
12 (з)    Марсело
22 (п)    Иско
15 (п)   Федерико Вальверде
18 (н)   Лука Йович
25 (н)    Винисиус
22 (в)   Итан Хорват
21 (з)   Дион Колс
5 (з)   Одилон Коссуну
16 (н)   Сьебе Шрейверс
10 (н)   Мбайе Дьян
80 (н)   Луа Опенда
9 (н)   Йелле Фоссен
Самоечитаемое
Трансляция
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'43
Тау в контратаке гостей не смог сделать передачу на ход Деннису, который на рывке уже был готов убежать на рандеву с вратарём.
'42
Седьмой, а следом и восьмой корнер разыграл «Реал», но момент у ворот Миньоле создать не удалось.
'41
Каземиро хороший заброс из глубины выполнил к штрафной «Брюгге», но Васкес не поймал мяч на ногу.
'39
ГОЛ! Модрич на своей половине поля ошибся в поперечной передаче, Деннис мяч перехватил, ворвался в штрафную и перекинул вратаря! Дубль Эммануэля!
'38
У Каземиро не получился удар с лёта, Рамос задержался в штрафной гостей после стандарта и рухнул на газон — всё чисто!
'36
Хорошую контратаку провели испанцы! Кроос по центру протащил мяч, отыгрался в чужой штрафной с партнёром и пробил в касание — мяч не зашёл в дальний угол ворот!
'34
Очень легко «Брюгге» через две передачи доставил мяч в штрафную «Реала», Тау пробил по воротам под острым углом — Куртуа справился!
'33
В атаке хозяев с ходу Начо с фланга вырезал передачу в центр штрафной, Васкес сыграл на опережение, но у него мяч Соболь выбил в подкате на грани с фолом.
'31
Ванакен и Карвахаль немного повздорили, но рефери успел вмешаться и угомонил игроков.
'30
«Реал» добавил в активности. Кроос от левой бровки выполнил навес в штрафную, но тут уже верх бельгийцы не отдали.
'28
Пошли один за одним стандарты хозяев от угла поля. Кроос к вратарской сделал подачу, Варан головой пробил казалось наверняка, но Миньоле вытащил сложнейший мяч!
'26
Тау при приёме мяча получил свободу в штрафной «Реала», но вот прострел к воротам адресата не нашёл.
'25
Момент! Кроос из-за штрафной с подбора с лёта пробил, мяч от ноги защитника прошёл рядом со штангой!
'24
«Брюгге» и не думает низко садиться к своим воротам, применяя в некоторых моментах высокий прессинг.
'22
Неплохо мадридцы разыграли комбинацию на правом фланге. Карвахаль низом доставил мяч в центр штрафной, Модрич ударом в касание в створ не попал.
'20
Азар получил мяч в штрафной гостей, пробивать по воротам не стал, а скидка на Начо не получила обострения.
'18
Дьятта был близок к перехвату на фланге, но всё-таки не смог сохранить мяч в поле.
'16
Модрич в чужой штрафной искал вариант пробить по воротам, но в итоге упал после небольшого контакта с соперником — нет свистка!
'14
Деннис забрался в офсайд. На этот раз никаких споров не возникло.
'12
И ещё момент возник у ворот «Реала»! Куртуа у лицевой линии к мячу не успел, но бельгийцы этим не воспользовались.
'11
ГОЛ! И всё-таки мяч засчитан — система VAR помогла принять правильное решение! Тау получил передачу в свободную зону и от левого края штрафной прострелил в центр, там испанцы не уследили за рывком Денниса, который протолкнул мяч в ворота!
'10
Впрочем, система VAR сейчас поможет разобраться в ситуации.
'9
Мяч в воротах «Реала» побывал, но лайнсмен поднял флажок — Деннис замкнул атаку из положения вне игры.
'8
Попробовали гости провести атаку левым флангом, но упустили мяч в аут.
'6
После подачи от угла поля Бензема головой пробил — в пару метрах от ближней штанги прошёл мяч!
'5
Начо подключился в атаку по левому краю, Бензема оценил это старание и сделал передачу на ход, прострел Хосе привёл к назначению углового у ворот «Брюгге».
'3
Каземиро в центре поля откровенно придержал Тау. Судья фол зафиксировал, но карточку не решился показывать бразильцу.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграл испанский клуб.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Брюгге». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.