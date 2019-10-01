Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'43
Тау в контратаке гостей не смог сделать передачу на ход Деннису, который на рывке уже был готов убежать на рандеву с вратарём.
'42
Седьмой, а следом и восьмой корнер разыграл «Реал», но момент у ворот Миньоле создать не удалось.
'41
Каземиро хороший заброс из глубины выполнил к штрафной «Брюгге», но Васкес не поймал мяч на ногу.
'39
'38
У Каземиро не получился удар с лёта, Рамос задержался в штрафной гостей после стандарта и рухнул на газон — всё чисто!
'36
Хорошую контратаку провели испанцы! Кроос по центру протащил мяч, отыгрался в чужой штрафной с партнёром и пробил в касание — мяч не зашёл в дальний угол ворот!
'34
Очень легко «Брюгге» через две передачи доставил мяч в штрафную «Реала», Тау пробил по воротам под острым углом — Куртуа справился!
'33
В атаке хозяев с ходу Начо с фланга вырезал передачу в центр штрафной, Васкес сыграл на опережение, но у него мяч Соболь выбил в подкате на грани с фолом.
'31
Ванакен и Карвахаль немного повздорили, но рефери успел вмешаться и угомонил игроков.
'30
«Реал» добавил в активности. Кроос от левой бровки выполнил навес в штрафную, но тут уже верх бельгийцы не отдали.
'28
Пошли один за одним стандарты хозяев от угла поля. Кроос к вратарской сделал подачу, Варан головой пробил казалось наверняка, но Миньоле вытащил сложнейший мяч!
'26
Тау при приёме мяча получил свободу в штрафной «Реала», но вот прострел к воротам адресата не нашёл.
'25
Момент! Кроос из-за штрафной с подбора с лёта пробил, мяч от ноги защитника прошёл рядом со штангой!
'24
«Брюгге» и не думает низко садиться к своим воротам, применяя в некоторых моментах высокий прессинг.
'22
Неплохо мадридцы разыграли комбинацию на правом фланге. Карвахаль низом доставил мяч в центр штрафной, Модрич ударом в касание в створ не попал.
'20
Азар получил мяч в штрафной гостей, пробивать по воротам не стал, а скидка на Начо не получила обострения.
'18
Дьятта был близок к перехвату на фланге, но всё-таки не смог сохранить мяч в поле.
'16
Модрич в чужой штрафной искал вариант пробить по воротам, но в итоге упал после небольшого контакта с соперником — нет свистка!
'14
Деннис забрался в офсайд. На этот раз никаких споров не возникло.
'12
И ещё момент возник у ворот «Реала»! Куртуа у лицевой линии к мячу не успел, но бельгийцы этим не воспользовались.
'11
'10
Впрочем, система VAR сейчас поможет разобраться в ситуации.
'9
Мяч в воротах «Реала» побывал, но лайнсмен поднял флажок — Деннис замкнул атаку из положения вне игры.
'8
Попробовали гости провести атаку левым флангом, но упустили мяч в аут.
'6
После подачи от угла поля Бензема головой пробил — в пару метрах от ближней штанги прошёл мяч!
'5
Начо подключился в атаку по левому краю, Бензема оценил это старание и сделал передачу на ход, прострел Хосе привёл к назначению углового у ворот «Брюгге».
'3
Каземиро в центре поля откровенно придержал Тау. Судья фол зафиксировал, но карточку не решился показывать бразильцу.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграл испанский клуб.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Брюгге». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.