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К концу подходит время первого тайма, «Локо» по-прежнему ведет 2:1. Добавлено две минуты.
В некоторой прострации находятся игроки «Байера», не понимают, как снова быстро отыграться.
Гильерме несколько раз подряд выручил «железнодорожников».
Обменялись сейчас острыми атаками команды, но счет прежний — 1:1.
Бейли попытался с углового закрутить «сухой лист», но мяч в итоге ушел за лицевую линию.
Перехватил «Локо» инициативу, а болельщики российского клуба очень активно гонят игроков в атаку.
И тут же еще один перехват — Федор Смолов перехватил передачу соперников на их половине поля, прорвался к штрафной, пробил, попал в защитника,а на добивании чуть мимо стрельнул Жемалетдинов.
В целом, пока мы видим равную игру, опасных моментов ни одна из команд пока не создала.
Преимущество по владению пока за немецкой командой, но «Локомотив» сейчас попытался провести позиционную атаку. Потеряли москвичи мяч.
«Локомотив» начинает довольно высоко прессинговать, немцы пытаются играть через своего голкипера.
А вот и первый удар в свтор! Пожалуй, главная звезда «Байера» Хаверц пробил, но Гильерме на метсе.
Дмитрий Баринов после подката в своем исполнении получает микро-травму колена. Коломейцев побежал разминаться. Желаем Дмитрию здоровья!
Фанаты «Локо» заряжают «Вперед, столица», а нападающий «железнодорожников», тем временем, попадает в первый в матче офсайд.
На исходе второй минуты главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перекрестился и, видимо, пожелал успеха своей команде.
Все, матч начался, поехали! Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!
Меньше десяти минут остается до стартового свистка главного арбитра встречи — поляка Павела Рачковски.
Напомним, в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локо» в группе с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем» одержал всего одну победу в шести матчах, заняв последнее место в квартете D.
Матч против «Байера» в составе московской команды пропустят, пожалуй, главная ударная сила «железнодорожников» — братья Антон и Алексей Миранчуки. Также во встрече не примут участия травмированные Джефферсон Фарфан и Соломон Кверквелия.
Напомним, ранее 18 августа сыграли молодежные составы обеих команд. Встреча завершилась со счетом 2:2, хотя «Локо» уступал по ходу 0:2.
«Байер» также назвал список стартовых 11 игроков на матч:
Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли, Баумгартлингер, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Беллараби.
«Железнодорожники» уже огласили стартовый состав на матч:
Гильерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.
Матч начнется в 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Байером» и московским «Локомотивом» в Леверкузене. Вместе с вами за развитием событий будет следить Андрей Лёвин.