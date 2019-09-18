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Байер Локомотив М

Надежда на чудо: «Байер» ответил «Локомотиву». LIVE

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур. «Байер» — «Локомотив». ОНЛАЙН

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D немецкий «Байер» в Леверкузене принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа D. 1-й тур  |   18 сентября 22:00   |  1 тайм
Байер
1:2
Локомотив М
Стадион «Бай-Арена», Леверкузен | Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
Арангис 25'
Крыховяк 16'
Баринов 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лукаш Градецки
5 (з)   Свен Бендер
18 (з)    Венделл
4 (з)   Жонатан Та
8 (п)   Ларс Бендер
29 (п)   Кай Хаверц
15 (п)   Юлиан Баумгартлингер
20 (п)   Чарлес Арангис 25'
38 (п)   Карим Беллараби
9 (н)   Леон Бэйли
31 (н)   Кевин Фолланд
1 (в)   Маринато Гильерме
14 (з)   Ведран Чорлука
5 (з)   Бенедикт Хёведес
27 (з)    Мурило
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк 16'
6 (п)   Дмитрий Баринов 37'
23 (п)   Жоау Мариу
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
28 (в)   Рамазан Озкан
6 (з)   Александар Драгович
23 (з)   Митчелл-Элия Вайзер
11 (п)   Надим Амири
19 (н)   Мусса Диаби
7 (н)    Паулинью
13 (н)   Лукас Аларио
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
67 (п)   Роман Тугарев
18 (п)   Александр Коломейцев
19 (н)   Антонио Эдер
22 (н)   Лука Джорджевич
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Трансляция
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44'

К концу подходит время первого тайма, «Локо» по-прежнему ведет 2:1. Добавлено две минуты.

40'

В некоторой прострации находятся игроки «Байера», не понимают, как снова быстро отыграться.

37'

Гоооооооооооооол!!!!! Снова перехват, снова гол! Дмитрий Баринов в падении переправил мяч через Градецки! 2:1! Вперед, «Локо»!

32'

Гильерме несколько раз подряд выручил «железнодорожников».

28'

Обменялись сейчас острыми атаками команды, но счет прежний — 1:1.

25'

Гол! Хечедес срезает мяч в свои ворота. Обидно за Гильерме, который был готов, но не ожидал такого «сюрприза» от партнера по команде.

23'

Бейли попытался с углового закрутить «сухой лист», но мяч в итоге ушел за лицевую линию.

22'

Перехватил «Локо» инициативу, а болельщики российского клуба очень активно гонят игроков в атаку.

18'

И тут же еще один перехват — Федор Смолов перехватил передачу соперников на их половине поля, прорвался к штрафной, пробил, попал в защитника,а на добивании чуть мимо стрельнул Жемалетдинов.

16'

Гоооооооооооооооооооол!!!!!!!!!!! Гжегож Крыховяк открывает счет в матче! После стремительного перехвата Жоау Мариу отдал передачу в штрафную, а поляк отлично реализовал выход в левую «шестерку».

15'

В целом, пока мы видим равную игру, опасных моментов ни одна из команд пока не создала.

12'

Преимущество по владению пока за немецкой командой, но «Локомотив» сейчас попытался провести позиционную атаку. Потеряли москвичи мяч.

10'

«Локомотив» начинает довольно высоко прессинговать, немцы пытаются играть через своего голкипера.

8'

А вот и первый удар в свтор! Пожалуй, главная звезда «Байера» Хаверц пробил, но Гильерме на метсе.

5'

Дмитрий Баринов после подката в своем исполнении получает микро-травму колена. Коломейцев побежал разминаться. Желаем Дмитрию здоровья!

4'

Фанаты «Локо» заряжают «Вперед, столица», а нападающий «железнодорожников», тем временем, попадает в первый в матче офсайд.

2'

На исходе второй минуты главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перекрестился и, видимо, пожелал успеха своей команде.

1'

Все, матч начался, поехали! Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!

21:52

Меньше десяти минут остается до стартового свистка главного арбитра встречи — поляка Павела Рачковски.

21:45

Напомним, в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локо» в группе с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем» одержал всего одну победу в шести матчах, заняв последнее место в квартете D.

21:30

Матч против «Байера» в составе московской команды пропустят, пожалуй, главная ударная сила «железнодорожников» — братья Антон и Алексей Миранчуки. Также во встрече не примут участия травмированные Джефферсон Фарфан и Соломон Кверквелия.

21:20

Напомним, ранее 18 августа сыграли молодежные составы обеих команд. Встреча завершилась со счетом 2:2, хотя «Локо» уступал по ходу 0:2.

21:12

«Байер» также назвал список стартовых 11 игроков на матч:

Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли, Баумгартлингер, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Беллараби.

21:10

«Железнодорожники» уже огласили стартовый состав на матч:

Гильерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

21:05

Матч начнется в 22.00 мск.

21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Байером» и московским «Локомотивом» в Леверкузене. Вместе с вами за развитием событий будет следить Андрей Лёвин.