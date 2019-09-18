Атлетико М

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Трансляция
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'44
Жоау Феликс получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, нанес сильный удар, но отправил мяч чуть выше створа ворот.
'43
Коке упал на газон на правом краю чужой штрафной в единоборстве с Де Лигтом, но арбитр фола в этом моменте не зафиксировал.
'41
После подачи с углового от Пьянича опасности у чужих ворот не возникло. Но в продолжении атаки Куадрадо навесил с правого фланга на дальнюю штангу, где пробил головой Роналду прямо в руки Облаку.
'39
Данило отпасовал вперед по правому флангу атаки на Роналду и Криштиану прострелил в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'37
Хименес исполнил длинный перевод на правый фланг атаки, откуда Триппьер попытался отпасовать в чужую штрафную, но там соперник был первым на мяче.
'35
Пьянич оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но после рикошета от головы Хименеса мяч пролетел над перекладиной ворот Облака.
'33
Роналду исполнил серию обманных движений на левом фланге атаки и навесил во вратарскую, где уверенно на перехвате сыграл Лоди.
'31
Коке навесил со штрафного с левого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был один из соперников.
'30
Куадрадо не по правилам сыграл в единоборстве против Лоди на левом фланге атаки «Атлетико». Стандартное положение будет у хозяев поля.
'28
Сауль передал мяч Триппьеру на правом фланге атаки и тот навесил в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был Бонуччи.
'26
Коке отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда попытался нанести удар Феликс, но совместными усилиями защитники сумели его заблокировать.
'24
Роналду получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной и решился на удар метров с 30-ти, но уверенно в рамке ворот сыграл Ян Облак.
'22
Куадрадо отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Роналду, но Криштиану при попытке навесить в центр угодил в ближайшего соперника.
'20
Диего Коста не по правилам сыграл против Куадрадо поблизости от центра поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'18
После подачи с углового с правого фланга атаки «Атлетико» нанес удар головой Хименес, но вышло не слишком сильно и прямо в руки Щенсны.
'17
Коке попытался обыграться в стеночку с Триппьером на правом фланге атаки и Алекс Сандро при попытке сыграть на перехвате отправил мяч на угловой.
'15
'14
Заметно больше контролируют мяч футболисты «Ювентуса» на первых минутах нашего матча, но при этом более опасно атакует «Атлетико».
'12
Диего Коста отпасовал вперед по правому флангу атаки на Триппьера и тот навесил во вратарскую, где Феликс пробил головой прямо в руки Щенсны.
'10
Феликс по центру прорвался к чужой штрафной и здорово исполнил удар в нижний угол ворот, но Щенсны выручил свою команду.
'8
Куадрадо приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, попытался низом отпасовать вперед, но вышло в ноги сопернику.
'6
Больше контролируют мяч на стартовых минутах нашего матча футболисты «Ювентуса». Пытаются гости агрессивно навязать свою игру соперникам.
'4
Коке прошел вперед по флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был один из соперников.
'3
Первый в матче угловой заработали гости. Но подача с угла поля от Пьянича к опасности не привела.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Ювентус». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.