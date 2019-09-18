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Шахтёр Д Манчестер Сити

Зинченко против своих: «Ман Сити» ведет у «Шахтера». LIVE

Лига чемпионов. Группа С. 1-й тур. «Шахтер» — «Ман Сити». ОНЛАЙН

В матче первого тура подгруппы С групповой стадии Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимает на Украине английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 1-й тур  |   18 сентября 22:00   |  1 тайм
Шахтёр Д
0:2
Манчестер Сити
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Марез 24'
Эрнандес 29'
Гюндоган 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
22 (з)   Николай Матвиенко
4 (з)   Сергей Кривцов
31 (з)    Исмаили
50 (п)   Сергей Болбат
7 (п)    Тайсон
6 (п)   Тарас Степаненко
19 (п)   Манор Соломон
21 (п)   Алан Патрик
11 (п)    Марлос
10 (н)   Жуниор Мораес
31 (в)    Эдерсон
11 (з)   Александр Зинченко
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
25 (п)    Фернандиньо
17 (п)   Кевин Де
8 (п)   Илкай Гюндоган 38'
16 (п)   Родриго Эрнандес 29'
9 (н)   Габриэл Жезус
7 (н)   Рахим Стерлинг
26 (н)   Рияд Марез 24'
Запасной состав
1 (в)   Алексей Шевченко
2 (з)   Богдан Бутко
77 (з)   Валерий Бондарь
20 (п)   Виктор Коваленко
8 (п)   Маркос Антониу
9 (п)    Дентиньо
15 (п)   Евгений Коноплянка
1 (в)   Клаудио Браво
27 (з)   Жоау Канселу
22 (з)   Бенжамен Менди
50 (з)   Эрик Гарсия
20 (п)   Бернарду Силва
21 (п)   Давид Сильва
10 (н)   Серхио Агуэро
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Трансляция
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'45
Тайсон отдал классный обостряющий пас с левого фланга атаки в чужую штрафную на Мораеса, но вовремя вышел из ворот Эдерсон, сумев опасность ликвидировать.
'43
Еще одна быстрая атака «Манчестер Сити»! Жезус отпасовал на Де Брейне низом к чужой штрафной, а Кевин пробил с линии владений Пятова, но отправил мяч рядом со штангой.
'42
Стерлинг прошел вперед по левому флангу атаки и отпасовал в центр у чужой штрафной на Мареза, но тот в касание пробил уж очень неточно.
'40
Исмаили прорывался в чужую штрафную с левого фланга атаки и упал на газон после столкновения с Фернандиньо, но пенальти арбитр не поставил.
'38
Гол! 0:2! Марез прорвался к чужой штрафной по правому флангу атаки и передачей низом в центр вывел на ворота Гюндогана, а тот уверенным ударом поразил ближний угол ворот Пятова.
'35
Момент у «Шахтера»! Тайсон протащил мяч от центра поля до чужой штрафной и передачей низом вывел на хорошую позицию Мораеса, но тот пробил прямо в Эдерсона!
'33
Тем временем активно на бровке поля начинает разминаться Коноплянка. Быть может хоть ему удастся внести изменения в ход плохо складывающегося для хозяев матча.
'31
Мораес попробовал активно сыграть в прессинге в чужой штрафной, но рикошетом от форварда мяч лишь оказался в руках у Эдерсона.
'29
Исмаили устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным подкатом сзади со стороны Родри.
'27
Нужно прибавлять теперь в атакующей активности футболистам «Шахтера». Пока мало толковой атакующей игры видели мы сегодня от команды Каштру.
'25
Гол! 0:1! Гюндоган получил пас на линии чужой штрафной и здорово исполнил удар в штангу ворот Пятова, после чего первым на добивание успел Марез.
'23
Де Брейне навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'22
Гюндоган отпасовал низом в чужую штрафную на Жезуса и тот попытался пробить с линии штрафной, но мяч после рикошета ушел на угловой.
'20
Стерлинг исполнил опасную подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где едва не был нанесен удар по воротам Пятова с близкой дистанции.
'18
Исмаили исполнил длинный перевод с левого фланга на правый, но там надежно в отборе против Соломона сыграл Зинченко.
'16
Уолкер исполнил перевод на левый край чужой штрафной, где Стерлинг головой сбросил мяч на Гюндогана, но у того удар в касание толком не получился.
'14
Стремятся контролировать мяч и футболисты «Шахтера», но пока получается у них это в основном на своей половине или же в центре поля.
'12
Марлос оказался первым на подборе у чужой штрафной, сместился с правого фланга ближе к центру и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Эдерсона.
'10
Разыграли стандартное положение гости и Марез исполнил заброс в чужую штрафную, где немного не успел к мячу Отаменди. К тому же находился он в офсайде.
'8
Тайсон отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Исмаили, но против того блестяще в отборе сыграл Кайл Уолкер.
'6
Зинченко отпасовал вперед по левому флангу атаки на Стерлинга, а против того не по правилам сыграл Болбат.
'4
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на стартовых минутах нашего матча. Вынуждены пока обороняться хозяева.
'2
Болбат нарушил правила на левом фланге атаки «Манчестер Сити». Де Брейне навесил точно на голову Родри, но тот с выгодной позиции пробил неточно.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.