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Трансляция
С конца
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'45
Мёнье легко накрыл прострел Менди с левого фланга — аут в пользу маридцев.
'43
«Реал» явно проваливает вторую половину тайма. На поле видно только «ПСЖ».
'41
Сарабия из пределов штрафной корявенько пробил по воротам — мяч от ноги защитника улетел на угловой.
'39
Парижане в позиционном нападении много делают поперечных передач. Сарабия упал у чужой штрафной, но судья тут фола не заметил.
'37
«ПСЖ» и не думает играть ниже к своим воротам. После прострела к вратарской «Реала» Икарди принял мяч спиной к воротам, удар низом с разворота не стал проблемой для Куртуа.
'35
Бэйл ударом с лёта пробил точно в цель, но при обработке мяча помог себе рукой — такое не засчитывают. VAR помог судье убедиться в очевидном.
'33
'32
'32
Бэйл пробил со штрафного чуть выше перекладины!
'31
Гейе в трёх метрах от штрафной сбил Бэйла — опасный стандарт.
'30
«ПСЖ» в последние минуты матча чаще владеет мячом. «Реал» пока не может предложить постоянную игру первым номером.
'28
Здорово парижане через игру в касание забрались в чужую штрафную, но вот удар Ди Марии был заблокирован!
'26
Менди не оставил шансов Сарабии принять мяч в штрафной гостей после заброса из глубины.
'24
Накрыли парижане атаку соперника, построенную правым флангом. Верратти через рикошет от Хамеса отправил мяч за боковую.
'22
Прострел от лицевой во вратарскую «Реала» прошёл, Куртуа кулаком двинул по мячу. Не без сумбура «Реал» отбил эту атаку «ПСЖ».
'20
Хамес решил издали зарядить по воротам — неточная попытка.
'18
По центру атаку с ходу провели хозяева, но у штрафной соперника перемудрили, потеряв мяч.
'16
Бензема скинул мяч к линии штрафной под удар Азару, но Эдену чуть-чуть не хватило точности!
'14
'12
Азар получил по ногам на левом фланге атаки. Хамес со стандарта навесил мяч к вратарской, Тьяго Силва головой сыграл здорово, отменив все планы мадридцев на удар по воротам.
'10
Испанцы тяжело вышли из-под высокого прессинга соперника. Помог гостям банальный вынос к центру поля.
'8
Атака «Реала» ушла на правый край, Бэйл оттуда прострелил во вратарскую — Навас мяч перехватил.
'6
Дальний заброс к штрафной хозяев был рассчитан на Бензема, но до того мяч не долетел.
'4
«ПСЖ» первые минуты встречи проводит по-хозяйски — с контролем над мячом.
'2
После фланговой подачи в штрафную «Реала» у парижан были подозрения на игру рукой со стороны Милитао, но рефери не нашёл повода указать на «точку».
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Реал». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.