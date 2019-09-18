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ПСЖ Реал Мадрид

Без Неймара, но с Азаром: «ПСЖ» обыгрывает «Реал». LIVE

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур. «ПСЖ» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А французский «ПСЖ» принимает испанский «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа А. 1-й тур  |   18 сентября 22:00   |  1 тайм
ПСЖ
2:0
Реал Мадрид
Стадион «Парк де Пренс», Париж | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Ди Мария 14'
Ди Мария 33'
Карвахаль 32'
Бэйл 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
12 (з)   Тома Мёнье
3 (з)   Преснел Кимпембе
14 (з)   Хуан Бернат
2 (з)   Тьяго Силва
5 (з)    Маркиньос
27 (п)   Идрисса Гейе
6 (п)   Марко Верратти
11 (п)   Анхель Ди 14' 33'
19 (п)   Пабло Сарабия
18 (н)   Мауро Икарди
13 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль  32'
3 (з)   Эдер Милитао
5 (з)   Рафаэль Варан
23 (з)   Ферлан Менди
16 (п)   Хамес Родригес
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
9 (н)   Карим Бензема
7 (н)   Эден Азар
11 (н)   Гарет Бэйл 35'
Запасной состав
16 (в)   Серхио Рико
22 (з)   Абду Диалло
35 (з)   Ньянзу Куасси
20 (з)   Лейвин Курзава
8 (п)   Леандро Паредес
21 (п)   Андер Эррера
17 (н)   Эрик Шупо-Мотинг
1 (в)   Альфонс Ареола
35 (з)   Адриан Де
19 (з)   Альваро Одриосола
17 (п)   Лукас Васкес
18 (н)   Лука Йович
27 (н)    Родриго
25 (н)    Винисиус
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Трансляция
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'45
Мёнье легко накрыл прострел Менди с левого фланга — аут в пользу маридцев.
'43
«Реал» явно проваливает вторую половину тайма. На поле видно только «ПСЖ».
'41
Сарабия из пределов штрафной корявенько пробил по воротам — мяч от ноги защитника улетел на угловой.
'39
Парижане в позиционном нападении много делают поперечных передач. Сарабия упал у чужой штрафной, но судья тут фола не заметил.
'37
«ПСЖ» и не думает играть ниже к своим воротам. После прострела к вратарской «Реала» Икарди принял мяч спиной к воротам, удар низом с разворота не стал проблемой для Куртуа.
'35
Бэйл ударом с лёта пробил точно в цель, но при обработке мяча помог себе рукой — такое не засчитывают. VAR помог судье убедиться в очевидном.
'33
ГОЛ! Ди Мария получил передачу на радиусе штрафной и прицельным ударом послал мяч впритирку со штангой! Прыжок Куртуа лишь украсил это взятие ворот! Дубль Анхеля!
'32
Карвахаль за срыв перспективной атаки соперника удостоился жёлтой карточки.
'32
Бэйл пробил со штрафного чуть выше перекладины!
'31
Гейе в трёх метрах от штрафной сбил Бэйла — опасный стандарт.
'30
«ПСЖ» в последние минуты матча чаще владеет мячом. «Реал» пока не может предложить постоянную игру первым номером.
'28
Здорово парижане через игру в касание забрались в чужую штрафную, но вот удар Ди Марии был заблокирован!
'26
Менди не оставил шансов Сарабии принять мяч в штрафной гостей после заброса из глубины.
'24
Накрыли парижане атаку соперника, построенную правым флангом. Верратти через рикошет от Хамеса отправил мяч за боковую.
'22
Прострел от лицевой во вратарскую «Реала» прошёл, Куртуа кулаком двинул по мячу. Не без сумбура «Реал» отбил эту атаку «ПСЖ».
'20
Хамес решил издали зарядить по воротам — неточная попытка.
'18
По центру атаку с ходу провели хозяева, но у штрафной соперника перемудрили, потеряв мяч.
'16
Бензема скинул мяч к линии штрафной под удар Азару, но Эдену чуть-чуть не хватило точности!
'14
ГОЛ! Настойчивая атака парижан левым флангом дала результат! Икарди пасом на ход подключил по флангу Берната, тот от края штрафной прострелил на угол вратарской, откуда Ди Мария в касание пробил точно под ближнюю штангу ворот!
'12
Азар получил по ногам на левом фланге атаки. Хамес со стандарта навесил мяч к вратарской, Тьяго Силва головой сыграл здорово, отменив все планы мадридцев на удар по воротам.
'10
Испанцы тяжело вышли из-под высокого прессинга соперника. Помог гостям банальный вынос к центру поля.
'8
Атака «Реала» ушла на правый край, Бэйл оттуда прострелил во вратарскую — Навас мяч перехватил.
'6
Дальний заброс к штрафной хозяев был рассчитан на Бензема, но до того мяч не долетел.
'4
«ПСЖ» первые минуты встречи проводит по-хозяйски — с контролем над мячом.
'2
После фланговой подачи в штрафную «Реала» у парижан были подозрения на игру рукой со стороны Милитао, но рефери не нашёл повода указать на «точку».
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Реал». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.