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Челси Валенсия

Охота на «летучих мышей»: «Челси» против «Валенсии». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Челси» — «Валенсия». ОНЛАЙН

«Челси» принимает «Валенсию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа H. 1-й тур  |   17 сентября 22:00   |  1 тайм
Челси
0:0
Валенсия
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Коклен 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
4 (з)   Андреас Кристенсен
29 (з)   Фикайо Томори
15 (з)   Курт Зума
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
5 (п)    Жоржиньо
17 (п)   Матео Ковачич
19 (п)   Мэйсон Маунт 16'
10 (н)    Виллиан
9 (н)   Тэмми Абрахам
13 (в)   Яспер Силлессен
24 (з)   Эсекьель Гарай
14 (з)   Хосе Луис
5 (з)   Габриэл Паулиста
18 (п)   Даниэль Васс
17 (п)   Франсис Коклен 9'
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
10 (п)   Даниэль Парехо
11 (п)   Денис Черышев
19 (н)    Родриго
9 (н)   Кевин Гамейро
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
44 (з)   Марк Гехи
8 (п)   Росс Баркли
22 (п)   Кристиан Пулишич
11 (н)   Педро Родригес 16'
18 (н)   Оливье Жиру
23 (н)   Миши Батшуайи
1 (в)   Хауме Доменек
12 (з)   Муктар Дьякаби
3 (з)   Коста Хауме
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш
20 (п)   Ферран Торрес
16 (п)   Ли Кан
22 (н)   Максимилиано Гомес
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'25
60% против 40% — такого процентное соотношение по владению мячом.
'23
Педро со стандарта навесил мяч в штрафную, Васс у своих ворот головой здорово сыграл.
'22
Алонсо свой прострел с фланга преобразовал в очередной угловой у ворот гостей.
'21
Зевок лондонской обороны! Гайя левым краем ворвался в штрафную и получил мяч верхом, удар головой у крайнего защитника «Валенсии» не получился.
'20
Испанцы попадают под высокий прессинг, приходится гостям в таких ситуациях подключать своего вратаря. Здорово Силлессен играет ногами, так что полевые игроки на него смело пасуют.
'18
Абрахам обработал мяч в чужой штрафной, но помог при этом себе рукой — фол в атаке не прошёл мимо глаз турецкого арбитра.
'16
Педро экстренно подняли с лавки. Вынужденную замену провёл «Челси».
'16
Маунт из-за травмы не может продолжить встречу.
'14
Ковачич по центру разгонял атаку «Челси», но на подступах к штрафной был всё-таки обезмячен.
'13
Лондонцы обозначают своё территориальное преимущество. Валенсийцы пока много действуют без мяча.
'11
Виллиан неудачно разыграл стандарт, пробив несильно точно в руки голкиперу.
'10
Маунту оказывается медицинская помощь. Педро начал активно разминаться.
'9
Коклен награждён жёлтой карточкой за грубость в отношении Маунта.
'8
Ещё один корнер для «Челси». Маунт своей подачей искал голову Абрахама, но тому не дали пробить по воротам из вратарской.
'7
Справилась оборона «Валенсии» со стандартом соперника от угла поля.
'6
Абрахам старался сыграть на опережение во вратарской после прострела Аспиликуэты от лицевой, но удалось хозяевам выжать из этой атаки лишь угловой.
'4
Первый дальний заброс в расчёте на Абрахама, но вовремя вышел Силлессен из ворот, забрав мяч в руки у линии штрафной.
'2
Джюнейт Чакыр сразу обозначает своё присутствие на поле, зафиксировав несколько подряд мелких фолов.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли лондонцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Челси» — «Валенсия». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.