Боруссия Д

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Трансляция
С конца
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'11
Не прошла атака правым флангом у «Боруссии» — Торган Азар потерял мяч.
'9
Де Йонг получил мяч в штрафной, но слишком завозился там с его обработкой, и в итоге упустил момент для удара — мяч был выбит.
'7
Марко Ройс по центру прорвался к штрафной, где Альба выбил у него мяч в отличном подкате.
'5
Алькасер опасный навес с фланга в штрафную выполнил — тер Штегену удалось перехватить мяч!
'3
Фати не смог прорваться в штрафную, отобрали у него мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Барселона». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.