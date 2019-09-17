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Боруссия Д Барселона

Возвращение Месси: «Барселона» против «Боруссии». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия Д» — «Барселона». ОНЛАЙН

Дортмундская «Боруссия» на своем поле принимает «Барселону» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа F. 1-й тур  |   17 сентября 22:00   |  1 тайм
Боруссия Д
0:0
Барселона
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Делейни 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Роман Бюрки
13 (з)   Рафаэл Геррейру
5 (з)   Ашраф Хакими
15 (з)   Матс Хуммельс
16 (з)   Мануэль Аканджи
7 (п)   Джейдон Санчо
28 (п)   Аксель Витсель
6 (п)   Томас Делейни 15'
23 (н)   Торган Азар
11 (н)   Марко Ройс
9 (н)   Пако Алькасер
1 (в)   Марк-Андре тер
15 (з)   Клеман Лангле
18 (з)   Жорди Альба
2 (з)   Нелсон Семеду
3 (з)   Жерар Пике
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Артур Рамос
9 (н)   Луис Суарес
17 (н)   Антуан Гризманн
31 (н)   Ансумане Фати
Запасной состав
20 (в)   Йонас Хупе
2 (з)   Дан-Аксель Загаду
33 (п)   Юлиан Вайгль
10 (п)   Марио Гётце
8 (п)   Махмуд Дахуд
34 (н)   Якоб Ларсен
19 (н)   Юлиан Брандт
13 (в)    Нето
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
20 (з)   Серхи Роберто
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
27 (н)   Карлес Сайоль
10 (н)   Лионель Месси
Удары
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По воротам:
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
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'11
Не прошла атака правым флангом у «Боруссии» — Торган Азар потерял мяч.
'9
Де Йонг получил мяч в штрафной, но слишком завозился там с его обработкой, и в итоге упустил момент для удара — мяч был выбит.
'7
Марко Ройс по центру прорвался к штрафной, где Альба выбил у него мяч в отличном подкате.
'5
Алькасер опасный навес с фланга в штрафную выполнил — тер Штегену удалось перехватить мяч!
'3
Фати не смог прорваться в штрафную, отобрали у него мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Барселона». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.