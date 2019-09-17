онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Лион Зенит

Стартовать с победы: «Зенит» гостит у «Лиона». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Лион» — «Зенит». ОНЛАЙН

«Зенит» на выезде встречается с «Лионом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа G. 1-й тур  |   17 сентября 19:55   |  Матч не начался
Лион
0:0
Зенит
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антони Лопеш
28 (з)   Юссуф Коне
14 (з)   Лео Дюбуа
6 (з)    Марсело
5 (з)   Джейсон Денайер
17 (п)   Жефф Рен-Аделед
12 (п)   Тьяго Мендес
29 (п)   Лука Тусар
9 (н)   Мусса Дембеле
10 (н)   Бертран Траоре
11 (н)   Мемфис Депай
99 (в)   Андрей Лунёв
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
4 (з)   Йордан Осорио
15 (з)   Вячеслав Караваев
5 (п)   Вильмар Барриос
18 (п)   Юрий Жирков
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
30 (в)   Чиприан Тэтэрушану
3 (з)   Йоаким Андерсен
23 (з)   Кенни Тете
22 (п)   Жеан Лукас
8 (п)   Уссем Ауа
7 (п)   Мартен Терье
27 (н)   Максвелл Корне
41 (в)   Михаил Кержаков
19 (з)   Игорь Смольников
24 (з)   Эмануэль Маммана
27 (п)   Магомед Оздоев
21 (п)   Александр Ерохин
17 (п)   Олег Шатов
14 (п)   Далер Кузяев
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
19:30

Пресс-служба «Зенита» интересуется у болельщиков, готовы ли они к матчу.

19:20

Добавим, что сегодня молодежная команда «Зенита» уступила сверстникам из Лиона. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу французов.

19:10

«Лион» также обнародовал список 11 футболистов, которые выйдут на поле с первых минут:

Лопеш — Коне, Дюбуа, Марселу, Денайер — Тузар, Мендес, Рейне-Аделаида — Траоре, Депай, Дембеле.

19:08

Стал известен стартовый состав «Зенита»:

Лунев — Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев — Дриусси, Осорио, Барриос, Жирков — Дзюба, Азмун.

18:55

Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит». Встреча начнется ровно через час.