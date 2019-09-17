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Трансляция
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19:30
Пресс-служба «Зенита» интересуется у болельщиков, готовы ли они к матчу.
19:20
Добавим, что сегодня молодежная команда «Зенита» уступила сверстникам из Лиона. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу французов.
19:10
«Лион» также обнародовал список 11 футболистов, которые выйдут на поле с первых минут:
Лопеш — Коне, Дюбуа, Марселу, Денайер — Тузар, Мендес, Рейне-Аделаида — Траоре, Депай, Дембеле.
19:08
Стал известен стартовый состав «Зенита»:
Лунев — Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев — Дриусси, Осорио, Барриос, Жирков — Дзюба, Азмун.
18:55
Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит». Встреча начнется ровно через час.